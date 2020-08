Zephyrhills® Brand 100% Natural Spring Water lanza programa de subsidios para reconocer y apoyar a organizaciones locales de la Florida

Zephyrhills Brand entregará "Good News Grants" (Subsidios a las buenas noticias) a organizaciones que se centran en la sostenibilidad, el reciclaje, el medio ambiente y la vida silvestre, los servicios humanos, la seguridad alimentaria, el desarrollo comunitario, la ayuda humanitaria, la educación, los servicios para la juventud y otras. En total, la compañía donará US$ 122,000 en subsidios a las buenas noticias a 104 organizaciones locales: subsidios "1K Per Day" a 102 organizaciones más dos subsidios de sostenibilidad de US$ 10,000 a organizaciones que ayudan a preservar la Florida que conocemos y amamos por medio de su trabajo en el ámbito de la sostenibilidad. Para lanzar el programa, Zephyrhills Brand otorgará el primer subsidio a la sostenibilidad por US$ 10,000 a Keep Orlando Beautiful.