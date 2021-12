ZEPP HEALTH ENREGISTRE UNE HAUSSE DES EXPÉDITIONS MONDIALES AU 3EME TRIMESTRE 2021

Les expéditions mondiales des deux marques indépendantes de Zepp Health, Amazfit et Zepp, ont dépassé largement le taux de croissance annuel de l'ensemble du marché des montres pour adultes, affichant la plus forte augmentation parmi les cinq principaux leaders du marché en termes de ventes mondiales.

Zepp Health a également enregistré des performances exceptionnelles dans un certain nombre de pays et de régions au troisième trimestre 2021, se classant premier au Brésil, en République tchèque, en Russie et en Indonésie, avec des parts de marché dépassant 30 % au Brésil et en République tchèque, tandis que Zepp Health se classait au deuxième rang des expéditions en Italie, en Thaïlande et en Espagne avec une part de marché d'environ 20 % chacune.

L'entreprise se classe troisième au Mexique, quatrième en Allemagne, en Corée du Sud et au Japon, et cinquième en Inde et en Arabie saoudite, où le potentiel de croissance demeure élevé.

De plus, certaines des montres connectées les mieux appréciées de tous les temps d'Amazfit ont obtenu d'excellents résultats lors des ventes du Black Friday et du Cyber Monday sur Amazon. En Espagne, Amazfit a occupé six des 10 meilleures ventes d'Amazon dans la catégorie des montres connectées. Parmi elles, les modèles Amazfit GTR 47 mm et Band 5 se sont classés respectivement premier et deuxième. L'Amazfit GTR 47 mm a également été reconnu comme « le choix d'Amazon ».

Pour poursuivre cet élan de croissance, Zepp Health a mis en place une série de promotions pour les fêtes de fin d'année axées sur le thème de la santé, en réponse à la prise de conscience accrue de la santé chez les consommateurs mondiaux de tous âges. Les promotions des ventes mettent en valeur la vaste collection de montres connectées, d'écouteurs, d'appareils et d'accessoires de fitness de grande valeur de la marque, notamment les Amazfit PowerBuds Pro, qui ont été nommés lauréats de l'innovation du CES® 2022 dans la catégorie santé et bien-être. Les dernières séries Amazfit GTR 3 et GTS 3 ont également été largement présentées dans de nombreux catalogues de cadeaux de Noël organisés par des médias mondiaux tels que British GQ, Vanity Fair et Marie Claire. Amazfit a également lancé une série de cadrans de montre festifs animés avec des comptes à rebours pour améliorer l'expérience utilisateur.

À propos de Zepp Health Corporation

Zepp Health a changé son nom de Huami Corp. (HMI) le 25 février 2021 afin de mettre l'accent sur la santé avec un nom qui résonne dans toutes les langues et cultures du monde. L'entreprise poursuit sa mission de connecter la santé avec la technologie. Depuis sa création en 2013, Zepp Health a développé une plateforme de technologies propriétaires comprenant des puces d'IA, des capteurs biométriques et des algorithmes de données, qui alimentent une gamme de plus en plus large d'appareils de santé intelligents pour les consommateurs, ainsi que des services d'analyses de données pour la santé de la population. Zepp Health est l'un des plus grands développeurs mondiaux d'appareils intelligents de santé et de fitness pour les consommateurs et a expédié 46 millions d'unités en 2020. Zepp Health Corp. est basée à Hefei, en Chine, et son centre d'exploitation aux États-Unis, Zepp Health USA, se trouve à Cupertino, en Californie.

