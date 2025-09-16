ZERO LATENCY VR VERÖFFENTLICHT HAUNTED, EIN VOLLSTÄNDIG IMMERSIVES HORROR-ERLEBNIS, DAS ANGST MACHEN SOLL

Haunted ist ein gemeinschaftliches Horrorerlebnis, das Gruppen, die auf der Suche nach einem Adrenalinkick sind, Schrecken und unvergessliche Momente beschert.

MELBOURNE, Australien, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , der unbestrittene Marktführer im Bereich der immersiven Unterhaltung und der Kopf hinter dem größten ortsgebundenen Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt, hat die Veröffentlichung von HAUNTED bekanntgegeben, seinem ersten vollständig immersiven Horror-Erlebnis – und seinem bisher atmosphärisch stärksten Titel.

Zero Latency VR presents its newest horrifying experience, HAUNTED. Haunted is a heart-pounding, white-knuckle, group-based thrill ride. A ticket to your very own 360° immersive VR horror movie. A world where the fear is real - primal, visceral, and totally unforgettable. Haunted - The latest in full-body, ultra-immersive VR terror presented by Zero Latency VR

HAUNTED spielt in einem mysteriösen, sich verändernden Haus, das zu leben und zu atmen scheint, und bietet den Spielerinnen und Spielern ein intensives, kinoreifes Horrorerlebnis. Mit kabellosem Warehouse-Scale Gameplay, 5K-Grafik und responsivem Raumklang versetzt der Titel bis zu acht Spielerinnen und Spieler in eine psychologisch beunruhigende Geschichte, in der das Überleben nie garantiert ist.

„Das ist ein Erlebnis, das nachwirkt", sagt Tim Ruse, CEO von Zero Latency VR. „HAUNTED ist eine vollständig immersive Geschichte, die alle Sinne anspricht und den Spielerinnen und Spielern noch lange nach dem Verlassen der Arena im Gedächtnis bleibt. Sie greift die Angst auf unerwartete Weise auf. Manchmal ist es laut und chaotisch. Manchmal ist es still und intim. So oder so, die mutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlassen das Spiel am Ende redend, lachend und oft auch ein bisschen gebeutelt."

HAUNTED ist ein Spiel mit dem Schwerpunkt auf Umgebungserzählung und emotionaler Intensität und lädt die Spielerinnen und Spieler ein, einen Raum zu erkunden, in dem sich Schatten bewegen, Räume verzerren und das Haus selbst zum Feind wird. Die Gruppendynamik wird auf die Probe gestellt, während die Spielerinnen und Spieler voneinander getrennt werden, geleitet von Flüstern, Lachen und einer Präsenz, die immer einen Schritt voraus zu sein scheint.

HAUNTED erweitert das Genre-Angebot von Zero Latency und fügt dem wachsenden Katalog von Free-Roam-VR-Erlebnissen eine neue Dimension hinzu. Der Titel wird ab dem 3. Oktober weltweit an Zero Latency-Verkaufsstellen erhältlich sein.

