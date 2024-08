Zero Zero startet Kampagne für modernste fliegende Action-Kameras auf Indiegogo, mit garantiertem Versand

HOVERAir X1 PRO und HOVERAir X1 PROMAX bieten branchenführende Kameraspezifikationen und handlungsorientierte Funktionen für die mühelose Erstellung professioneller Videos

CUPERTINO, Kalifornien, 26. August 2024 /PRNewswire/ – Zero Zero Robotics, ein innovatives Technologieunternehmen für intelligente Geräte, freut sich, den Start seiner Crowdfunding-Kampagne für HOVERAir X1 PRO und HOVERAir X1 PROMAX bekannt zu geben. Als die ersten und fortschrittlichsten fliegenden Action-Kameras setzen diese Geräte neue Maßstäbe für die Videografie aus der Luft und definieren das Erlebnis für Sportbegeisterte und professionelle Content-Ersteller neu. Die Kameras sind am 26. August 2024 ab 9 Uhr PDT auf Indiegogo zu einem speziellen, zeitlich begrenzten Frühbucherpreis von 399 USD für die X1 PRO (UVP 499 USD) und 599 USD für die X1 PROMAX (UVP 699 USD) erhältlich.

HOVERAir X1 PRO and PROMAX, Flying Camera Gone Pro HOVERAir X1 PRO and PROMAX - World's First 8K Flying Action Camera

Aufbauend auf dem kompakten, faltbaren Design und dem steuerungsfreien Flugerlebnis der HOVERAir X1 Serie, bieten die X1 PRO und X1 PROMAX bedeutende Fortschritte in der Kameratechnologie und Flugleistung. Die X1 PROMAX nimmt mit einem 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einem speziellen 7-Schicht-Objektiv atemberaubende 8K/30fps-Videos auf und bietet einen Dynamikbereich von 14 Stopps und ein Sichtfeld von 107 Grad – ideal für die Erstellung professioneller Inhalte. Die X1 PRO liefert hochwertige 4K/60fps-Videos mit einem 104-Grad-Sichtfeld, wobei beide Modelle anpassbare ND-Filter für jede Lichtbedingung unterstützen.

Diese Kameras sind mit 191,5 g (X1 PRO) und 192,5 g (X1 PROMAX) sehr leicht und verfügen über einen robusten HEM™-Rahmen (Hyper-Elastic Material) mit außergewöhnlicher Haltbarkeit. Mit einer maximalen Verfolgungsgeschwindigkeit von 42 km/h (26 mph) und einem Windwiderstand der Stufe 5 gewährleistet der fortschrittliche KI-Algorithmus eine zuverlässige Personenverfolgung selbst bei Geschwindigkeiten von 60 km/h (37 mph). Die Kameras bieten eine Flugzeit von 16 Minuten, eine maximale Höhe von 120 Metern und können mit der Thermo Smart Battery bei Temperaturen von bis zu -20ºC (-4ºF) betrieben werden. Die X1 PRO verfügt über Annäherungssensoren an der Rückseite zur aktiven Kollisionserkennung, während die X1 PROMAX die Sicherheit durch einen zusätzlichen Computer Vision Sensor erhöht. Die Geräte sind außerdem in der Lage, über jedes Terrain zu fliegen, einschließlich Wasser, Schnee und Klippen. Beide Modelle sind in weniger als drei Sekunden aufnahmebereit und verfügen über intuitive Bedienelemente, reichlich erweiterbaren Speicherplatz und Zugang zu mehr als 10 anpassbaren Flugmodi über die dazugehörige App, die mit Wi-Fi 6 schnelle Downloads mit bis zu 1,2 Gbit/s unterstützt.

Beide Kameras wurden speziell für den Schneesport und das Radfahren entwickelt und bieten optionales Zubehör wie den Beacon für präzises Tracking und Echtzeit-Videos, vielseitige ein- und zweihändige Controller und ein Power Case, das die Flugzeit um 40 Minuten verlängert, selbst bei -20ºC (-4°F).

„Unser Ziel ist es, mit der X1 PRO und der X1 PROMAX den perfekten Begleiter für den wagemutigsten Soloabenteurer zu schaffen, um epische und einzigartige Momente zu dokumentieren", so MQ Wang, Gründer und CEO von Zero Zero Robotics. „Wir haben modernste Kameratechnologie mit fortschrittlicher KI-gesteuerter Flugleistung kombiniert, um Werkzeuge zu schaffen, die es Kreativen ermöglichen, überall und in jeder Umgebung atemberaubende, professionelle Inhalte aufzunehmen."

Die Crowdfunding-Kampagne startet zeitgleich mit dem neuen Versandgarantie-Programm von Indiegogo, bei dem Zero Zero Robotics der erste Partner ist. Das Programm wurde entwickelt, um das Vertrauen und die Verlässlichkeit zu erhöhen. Es steht nur ausgewählten Kampagnenbetreibern zur Verfügung, die nachweislich erfolgreiches Crowdfunding auf Indiegogo betreiben und eine Kampagne mit Produkten starten, die sich bereits in der Endphase der Produktion befinden. Das Abzeichen für die Versandgarantie steht für das Versprechen, dass der Werber innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens wie versprochen versendet, oder die Unterstützer haben Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung.

„Indiegogo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen voranzutreiben und den Erfolg unserer Kampagnenmacher zu gewährleisten und gleichzeitig die Interessen unserer Geldgeber zu schützen", sagte Becky Center, CEO von Indiegogo. „Das Versandgarantieprogramm ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für die Förderung des Vertrauens innerhalb der Crowdfunding-Community. Indem wir den Unterstützern garantieren, dass sie ihre Produkte oder ihr Geld zurückerhalten, verbessern wir das allgemeine Crowdfunding-Erlebnis und ermutigen mehr Menschen, innovative Projekte zu unterstützen."

„Wir freuen uns, zu Indiegogo zurückzukehren, und fühlen uns geehrt, Teil des Versandgarantieprogramms zu sein", so Wang weiter. „Die unglaubliche Unterstützung durch unsere Unterstützer im Jahr 2023 hat unsere Innovation für HOVERAir X1 PRO in diesem Jahr vorangetrieben. Wir sind zuversichtlich, dass wir pünktlich ausliefern können, so dass die Unterstützer uns beruhigt unterstützen können."

Medien, die ein Interview mit Mitarbeitern von Zero Zero Robotics wünschen, wenden sich bitte an die PR-Agentin Borjana Slipicevic.

Informationen zu Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics wurde 2014 von den Stanford-Doktoren MQ Wang und Tony Zhang mitbegründet. Zero Zero hat sich auf eingebettete KI-Technologie spezialisiert, um intelligente Geräte zu entwickeln, die sich durch maschinelles Sehen und hochpräzise Kontrollsysteme auszeichnen. Die Teammitglieder von Zero Zero sind Träumer, Ingenieure, Erfinder und Konstrukteure, die von Spitzenuniversitäten und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt kommen. Zu den Investoren gehören IDG, ZhenFund und andere führende US-Investoren. Zero Zero hält mehr als 140 Kernpatente und hat Pionierarbeit bei neuen Technologien geleistet, wie z. B. bei der Konstruktion von vollständig geschlossenen tragbaren Propellern und Bi-Coptern.

