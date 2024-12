Zero Zero Robotics présente HOVERAir X1, sa série la plus vendue, au CES 2025

La société redéfinit la capture de mouvements grâce à des caméras d'action volantes innovantes et à la balise HOVERAir primée

LAS VEGAS, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Zero Zero Robotics, une entreprise technologique pionnière dans le domaine des appareils intelligents, vient d'annoncer sa participation au CES 2025, où l'entreprise présentera sa série HOVERAir X1 de caméras autovolantes au stand 56045, Venetian, Level 2, Halls A-D. Conçue pour simplifier la cinématographie aérienne, la gamme HOVERAir comprend la HOVERAir X1 de poche, la HOVERAir X1 PRO orientée vers l'action et la HOVERAir X1 PROMAX de qualité professionnelle. Zero Zero célèbrera également son CES Innovation Awards Honoree 2025 dans la catégorie Audio/Video Components & Accessories pour le HOVERAir Beacon, un contrôleur modulaire intelligent qui redéfinit la précision du suivi et du contrôle.

Take Flight with HOVERAir at CES 2025

Le premier modèle de la gamme HOVERAir, HOVERAir X1, ne pèse que 125 g et offre une expérience de photographie aérienne sans effort, sans contrôleur ni application. Avec plus de cinq trajectoires de vol préprogrammées, dont le vol stationnaire, le suivi, le zoom arrière, l'orbite et l'œil d'oiseau, il est parfait pour capturer des moments cinématographiques dans la vie de tous les jours. Sa résolution vidéo 2,7K, ses capacités de lancement de la paume de la main et ses algorithmes robustes de vision par ordinateur en font le meilleur compagnon de tous les jours et de tous les déplacements.

S'appuyant sur le succès du X1, Zero Zero a introduit le HOVERAir X1 PRO et HOVERAir X1 PROMAX en août 2024 pour répondre aux demandes des passionnés d'action et des créateurs professionnels. Le X1 PRO propose des vidéos en 4K/60 fps avec un champ de vision de 104° pour des conditions de prise de vue polyvalentes. Le X1 PROMAX offre de superbes vidéos 8K/30fps avec des capacités de ralenti 4K/120fps, un capteur CMOS 1/1,3« » et une plage dynamique de 14 arrêts pour des séquences cinématographiques. Les deux modèles sont dotés d'un suivi IA avancé, d'une résistance au vent de niveau 5 et d'un cadre HEM™ léger et durable.

« Notre vision a toujours été de créer des caméras volantes faciles, intelligentes et amusantes à utiliser », déclare MQ Wang, fondateur et CEO, de Zero Zero Robotics. « La série HOVERAir met la cinématographie aérienne de qualité professionnelle au creux de votre main, que vous capturiez des moments décontractés ou que vous repoussiez les limites de la créativité.

En plus de ces innovations, la balise HOVERAir améliore le contrôle et la précision de la série. La Beacon est dotée d'une conception modulaire brevetée à trois états avec deux joysticks amovibles, permettant des commandes à une main et des commandes complètes à deux mains. Il active HoverLink™ pour un suivi précis avec une portée de transmission allant jusqu'à 1 km, tandis que l'écran OLED de 1,78'' permet de contrôler les séquences en temps réel. Équipé d'un système d'annulation du bruit alimenté par l'IA, le Beacon établit une nouvelle norme pour l'enregistrement audio et vidéo lors des prises de vue aériennes.

« Nous sommes ravis de présenter la série HOVERAir X1 et Beacon au CES 2025, où nous redéfinissons la manière dont les mouvements sont capturés, suivis et contrôlés », ajoute Wang. « Ces outils permettent aux créateurs et aux aventuriers de documenter leurs voyages avec une précision et une facilité époustouflantes ».

Zero Zero Robotics invite les visiteurs à s'arrêter au stand 56045 pour découvrir la série HOVERAir X1 en action et constater ses performances inégalées.

À propos de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics a été cofondée en 2014 par MQ Wang et Tony Zhang, tous deux titulaires d'un doctorat de Stanford, et s'est spécialisée dans la technologie d'IA embarquée pour les appareils intelligents. Connue pour ses systèmes innovants de vision artificielle et de contrôle de haute précision, ZeroZero dispose d'une équipe de rêveurs, d'ingénieurs, d'inventeurs et de constructeurs issus des meilleures universités et institutions de recherche à travers le monde. Zero Zero Robotics détient plus de 140 brevets principaux et a été à l'origine de technologies telles que la conception d'hélices portables entièrement fermées et la conception de bi-coptères, consolidant ainsi sa place de leader dans le développement d'appareils intelligents.

