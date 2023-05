ZEROVA Technologies dévoile de nouvelles capacités de charge pour les véhicules électriques grâce au DQ480

Le DQ480, un nouveau chargeur CC autonome, a été officiellement présenté en prévision des prochains salons EVS36 et Power2Drive.

Cette station de recharge à quatre pistolets permet de personnaliser les systèmes de refroidissement, et d'installer deux pistolets de recharge à refroidissement liquide et deux pistolets de recharge à refroidissement par air.

ZEROVA Technologies propose diverses solutions de recharge avec des expériences personnalisées et des performances efficaces pour le marché croissant des véhicules électriques.

TAOYUAN CITY, Taïwan, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- ZEROVA Technologies, fabricant de chargeurs pour véhicules électriques récemment détaché de Phihong Technology, a présenté aujourd'hui son nouveau chargeur CC autonome innovant de 480 kW, le DQ480, avant les prochains salons EVS36 du 11 au 14 juin et Power2Drive du 14 au 16 juin. Le lancement de ce chargeur marque une étape clé dans l'engagement de la marque à fournir des solutions de charge diversifiées pour le marché en plein essor des VE.

Les parties intéressées sont invitées à rencontrer ZEROVA et à découvrir le DQ480 au :

DQ SERIES 480kW Standalone

Stand 1104 au salon EVS36 , qui aura lieu du 11 au 14 juin à Sacramento , en Californie

au salon , qui aura lieu du Hall B5.673 du salon Power2Drive , qui aura lieu du 14 au 16 juin à Munich , en Allemagne

DQ480 : Recharge quadruple simplifiée

Le chargeur CC autonome DQ480 de 480 kW élève le niveau des capacités de charge des VE grâce à sa capacité à charger quatre véhicules simultanément via quatre pistolets de charge. Avec des frais d'installation moyens par véhicule inférieurs, le DQ480 est une solution très économique, idéale pour les environnements urbains limités en espace (parcs de véhicules, stations-service très fréquentées, bâtiments commerciaux ou centres commerciaux). Son esthétique y contribue également, grâce à un design épuré et géométrique, aux éléments minimalistes.

Il permet également de personnaliser les systèmes de refroidissement, avec la possibilité d'installer deux pistolets de charge à refroidissement liquide et deux pistolets de charge à refroidissement par air. Les utilisateurs ont le choix entre quatre dispositions et deux systèmes de refroidissement différents. Les deux pistolets à refroidissement par eau de 500 ampères assurent une puissance de sortie plus élevée, un temps de charge plus court et une meilleure efficacité de refroidissement, ainsi qu'un câble plus fin pour un poids plus léger et une expérience utilisateur améliorée. Les deux pistolets à refroidissement par air de 300 ampères sont dotés d'un mode « boost » qui permet d'augmenter rapidement la puissance de sortie pendant les heures de pointe.

De plus, l'écran du panneau avant propose trois configurations différentes : 7 pouces, 7 pouces + 21,5 pouces ou 32 pouces. L'écran de 7 pouces est utilisé pour l'interface de fonctionnement, tandis que l'écran de 21,5 pouces affiche des publicités. Les clients disposent ainsi d'une plateforme pour faire leur propre publicité ou pour louer des espaces publicitaires à des entreprises et des marques locales.

Conçu pour offrir une expérience optimale aux utilisateurs, le DQ480 est également doté d'un système intelligent de gestion des câbles, et le poids du pistolet peut être ajusté pour un confort d'utilisation maximal.

Enfin, le DQ480 est équipé d'un lecteur de cartes et d'un système RFID.

Répondre aux divers besoins du marché croissant des VE

ZEROVA Technologies met à profit sa solide expertise technologique et ses décennies d'expérience pour faciliter le passage à la mobilité électrique. S'adaptant au marché florissant des VE et à la diversité des besoins, la marque propose une gamme de produits variée, avec des chargeurs allant de 30 kW à 480 kW, ainsi que diverses options de boîtiers d'énergie. Avec des expériences utilisateur adaptées et des performances efficaces, la gamme de produits couvre les applications de recharge au détail et résidentielles, sur le lieu de travail et commerciales, ainsi que les applications de recharge publiques.

Pour exploiter le marché mondial florissant des VE, ZEROVA a établi une présence mondiale avec des bureaux à Amsterdam, en Californie, à Hai Phong et à Tokyo et a expédié plus de 55 000 dispositifs de recharge dans le monde entier, en Amérique, en Europe et en Asie du Sud-Est. Les partenariats avec des entreprises internationales se sont également développés, et la marque a collaboré avec TCC, un acteur mondial du stockage d'énergie et de l'e-mobilité, pour construire des stations de recharge dans le monde entier, en plus de devenir officiellement l'un des fournisseurs mondiaux d'équipements de recharge de Shell fin 2022.

Plus de 50 ans d'expérience dans les solutions d'alimentation électrique

Phihong Technology, société mère de ZEROVA, conçoit des solutions d'alimentation électrique depuis plus de 50 ans et est entrée pour la première fois sur le marché des véhicules électriques en 2010, lorsqu'elle a créé un groupe de travail sur les véhicules électriques, qui est devenu ZEROVA Technologies en 2022. Depuis ses débuts, ZEROVA s'est développée et compte aujourd'hui une équipe de plus de 600 professionnels dévoués.

Alors que ZEROVA se concentre sur le passage aux véhicules électriques et aux solutions d'énergie durable, Phihong Technology met l'accent sur la vie intelligente, l'électronique médicale et les sports électroniques, tout en se développant dans le domaine de la 5G.

Pour en savoir plus sur ZEROVA, rendez-vous sur : https://www.zerovatech.com/ .

À propos de ZEROVA Technologies

ZEROVA Technologies Co. Ltd, filiale de Phihong Technology Co. Ltd, s'engage à fournir des solutions intégrées de recharge de véhicules électriques pour le marché mondial. Forte de plusieurs décennies d'expérience en matière d'ODM/OEM, de connaissances industrielles, de capacités techniques et d'une qualité de fabrication éprouvée, la marque conçoit des produits et des services variés et hautement personnalisés qui conviennent à des clients internationaux issus de différents secteurs d'activité. Avec des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie, ZEROVA est présente dans le monde entier et plus de 55 000 dispositifs de recharge dans le monde utilisent les solutions de recharge de ZEROVA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.zerovatech.com/ .

