Zespri onthult ZAG, een initiatief dat innovatie ondersteunt en visionairen verenigt voor een duurzamere toekomst

Het jaarlijks fonds van 2 miljoen Amerikaanse dollar zal initiatieven stimuleren om een welvarende wereld mee vorm te geven door het goede van kiwi's.

SINGAPORE, 21 november 2023 /PRNewswire/ -- Zespri, 's werelds grootste kiwihandelaar met een omzet van meer dan 2,5 miljard Amerikaanse dollar - goed voor ongeveer een derde van het wereldwijde volume van de sector - kondigt met trots de oprichting aan van een nieuw initiatief waarmee innovatie zal gefinancierd worden, onder de naam ZAG.

Gedreven door zijn doel - wereldwijd bijdragen aan het welzijn van mensen, gemeenschappen en het milieu door het goede van kiwi's - zal ZAG een belangrijke rol spelen in de missie van het bedrijf. Het jaarlijkse fonds van 2 miljoen Amerikaanse dollar zal toekomstige innovatie-initiatieven en wereldwijde strategische partnerschappen ondersteunen die Zespri's vermogen versterken om zijn doel te bereiken.

ZAG is ontworpen om innovatieve probleemoplossers van over de hele wereld aan te trekken. Zij kunnen helpen bij de aanpak van de grote uitdagingen die de industrie kent om te voldoen aan de groeiende vraag naar kiwi's. Zespri zoekt vooruitstrevende visionairen, disruptoren, dromers en waaghalzen die innovatie vooruithelpen op het gebied van duurzame landbouw, technologie, automatisering, verpakking, toeleveringsketen, logistiek en industrieel onderwijs.

"We focussen sterk op de creatie van duurzame waarde op lange termijn voor onze telers. ZAG zal de samenwerking met andere innovatoren mogelijk maken om te onderzoeken op welke manier we die waarde kunnen bereiken, terwijl we tegelijkertijd de natuur helpen herstellen en we naar een toekomst toewerken waarin gezond eten een vaste gewoonte is", zegt Jiunn Shih, Chief Marketing, Innovation and Sustainability Officer. "We willen met ZAG de weg bieden die het voedselsysteem nodig heeft. Onze ambities zijn groter dan onze capaciteiten, en daarom nodigen we anderen uit om met ons samen te werken, om ons te helpen de uitdagingen te tackelen die invloed hebben op ons fruit en op het welzijn van mensen, gemeenschappen en het milieu."

ZAG zal projecten ondersteunen die gericht zijn op vier kernprioriteiten voor Zespri: (1) Initiatieven die goed zijn voor kiwi's omdat ze superieure kwaliteit bevorderen en de productiviteit van boomgaarden verhogen; (2) Initiatieven die goed zijn voor mensen omdat ze hun welzijn bevorderen door de consumptie van kiwi's; (3) Initiatieven die goed zijn voor het milieu omdat ze de natuur beschermen en verrijken; (4) En, ten slotte, initiatieven die een bloeiende kiwi-industrie ondersteunen, ten voordele van de telers en de lokale gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken.

Zespri, een van de grootste fruitmerken ter wereld, werkt samen met zo'n 4.000 telers over de hele wereld om gezond en heerlijk fruit te leveren in meer dan 50 landen en stelde een reeks duurzaamheidsdoelen op lange termijn.

Mijnheer Shih zegt dat ZAG nauw zal aansluiten bij Zespri's duurzaamheidsprogramma. "Hoewel we voortdurend vooruitgang boeken, zoals een vermindering van vijf procent in onze scheepvaartemissies door beter gebruik van charterschepen, weten we dat nieuwe partners en oplossingen pas echt verandering zullen brengen."

"We worden geïnspireerd door onze telers en partners in de toeleveringsketen die prototypes maken van acties als onderdeel van onze koolstofneutrale proef. En we stimuleren een partnerschapsbenadering voor de verscheping, door andere bedrijven en overheden te vragen met ons mee te doen om zo de vraag te verhogen die nodig is om de uitrol van groenere oplossingen te versnellen."

Zespri is een wetenschappelijk onderbouwde netto-nul-routekaart naar 2050 aan het ontwikkelen, en beperkte de milieu-impact van zijn verpakkingen: 88% is nu recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar. Vorig jaar publiceerde het bedrijf een Plan voor Aanpassing aan de Klimaatverandering – 'Adapting to Thrive', dat omschrijft hoe het zich wil aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering om telers te helpen.

Zespri blijft ook mondiale voedingsprogramma's uitrollen om de consumptie van verse kiwi's over de hele wereld te verhogen en creëerde 5 miljard gezonde eetmomenten in het seizoen 2022/2023 – goed op weg naar het doel om dit tegen 2025 op te trekken tot 6 miljard. Het bedrijf ondersteunde sinds 2020 ook 35 programma's voor een gezonde levensstijl in meer dan 12 landen.

"We zijn zeer enthousiast over het potentieel van ZAG om onze inspanningen op dit vlak te verhogen. We kijken uit naar samenwerkingen met innovatoren in de agro- en voedingstechnologie en andere aanbieders van oplossingen, om Zespri en de kiwi-industrie te helpen een nog betere toekomst te bereiken," aldus mijnheer Shih.

Ga naar Zespri Innovation Fund voor meer informatie of om een steunaanvraag in te dienen bij het fonds.

Over ZAG

Het doel van Zespri is bij te dragen aan het welzijn van mensen, gemeenschappen en het milieu over de hele wereld door het goede van kiwi's. Zespri lanceert het Zespri Innovation Fund onder de naam 'ZAG', een jaarlijks financieringsplatform van 2 miljoen Amerikaanse dollar, dat bestaande innovatiemiddelen uit de hele sector verenigt in een aantastbaar fonds.

ZAG, geïnspireerd op het Aramoana-patroon van de Māori-cultuur, symboliseert de wegen die rivieren en oceanen bieden naar vele bestemmingen. Via ZAG wil Zespri samenwerken met innovatoren en aanbieders van oplossingen in deze vier belangrijke gebieden:

Goed voor fruit : om kiwi's van superieure kwaliteit en de productiviteit van de boomgaarden te bevorderen.

Goed voor mensen : om het menselijk welzijn te bevorderen dankzij kiwi's

Goed voor gemeenschappen : om het leven van kiwiplukkers en -telers te verbeteren

Goed voor het milieu : om de natuur te beschermen en te herstellen

Over Zespri

Zespri International Limited is 's werelds grootste kiwihandelaar, met verkoop in meer dan 50 landen. Zespri is voor 100 procent eigendom van huidige en voormalige kiwitelers en heeft een wereldwijd team van 850 mensen in Mount Maunganui en in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het doel van Zespri is bij te dragen aan het welzijn van mensen, gemeenschappen en het milieu door het goede van kiwi's. Zespri werkt samen met 2.800 telers in Nieuw-Zeeland en 1.500 overzeese telers om consumenten te voorzien van verse, gezonde en heerlijk smakende Zespri Green, Zespri SunGold, Zespri RubyRed en Zespri Organic kiwi's. Zespri zet zich in voor duurzaamheid, met verbeteringspunten in de hele toeleveringsketen, waaronder de belofte dat we 100 procent herbruikbare, recyclebare of composteerbare verpakkingen zullen gebruiken in 2025, meer zullen doen om het milieu te helpen en met partners zullen samenwerken om in 2035 koolstofpositief te zijn.