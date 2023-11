Zespri présente ZAG, une initiative de financement de l'innovation rassemblant des visionnaires pour un avenir plus durable

Le fonds annuel de 2 millions de dollars américains stimulera des initiatives et aidera à façonner un monde prospère grâce aux bienfaits du kiwi

SINGAPOUR, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Zespri, le plus grand négociant de kiwis au monde avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards de dollars américains - gérant environ un tiers du volume mondial de l'industrie - est fier d'annoncer la création d'une nouvelle initiative de financement de l'innovation, connue sous le nom de ZAG.

Propulsée par son objectif – aider les êtres humains du monde entier, ainsi que leurs communautés et environnements, à prospérer grâce aux bienfaits du kiwi – ZAG jouera un rôle important dans la mission de l'entreprise. Le fonds annuel de 2 millions de dollars soutiendra les futures initiatives d'innovation et les partenariats stratégiques mondiaux qui renforcent la capacité de Zespri à atteindre son objectif.

ZAG est conçu pour attirer des spécialistes innovants du monde entier, experts en matière de résolution des problèmes. Ces professionnels peuvent aider à relever certains des principaux défis auxquels l'industrie est confrontée alors qu'elle doit répondre à la demande croissante de kiwis. Zespri est à la recherche de personnalités avant-gardistes, qu'il s'agisse de visionnaires, de perturbateurs, de rêveurs et de profils audacieux, pour l'aider à mieux innover dans l'agriculture durable, les technologies, l'automatisation, l'emballage, la chaîne d'approvisionnement, la logistique et l'éducation de l'industrie.

« Nous nous concentrons très clairement sur la création de valeur durable à long terme pour nos producteurs et ZAG nous permettra de nous associer à d'autres innovateurs pour explorer des moyens d'y parvenir, tout en aidant à restaurer la nature et en nous dirigeant vers un endroit où l'alimentation saine est une habitude bien établie », a déclaré Jiunn Shih, directeur marketing, responsable de l'innovation et du développement durable. « Nous voulons être l'initiative ZAG dont l'industrie alimentaire a besoin. Nos ambitions dépassent nos capacités et, dans cette optique, nous invitons d'autres à s'associer avec nous pour aider à relever les défis qui ont une incidence sur nos fruits et le bien-être des personnes, des collectivités et de l'environnement. »

L'initiative ZAG soutiendra des projets axés sur quatre priorités fondamentales pour Zespri : (1) des initiatives qui sont bonnes pour les kiwis en améliorant la qualité et la productivité des vergers ; (2) des initiatives qui sont bonnes pour les personnes en favorisant le bien-être par la consommation de kiwis ; (3) des initiatives qui sont bonnes pour l'environnement en protégeant et en améliorant la nature ; (4) Enfin, des initiatives qui favorisent une industrie florissante du kiwi, au bénéfice des producteurs et des communautés locales dont ils font partie.

Zespri, l'une des principales marques de fruits au monde, travaille avec environ 4 000 producteurs dans le monde entier pour proposer des fruits sains et délicieux à plus de 50 pays et a défini des cibles et des objectifs de durabilité à long terme.

M. Shih affirme que l'initiative ZAG sera alignée étroitement sur le programme de développement durable de Zespri. « Alors que nous faisons des progrès constants, comme une réduction de 5 % de nos émissions liées aux expéditions grâce à une utilisation améliorée des navires affrétés, nous savons que ce sont de nouveaux partenaires et de nouvelles solutions qui vont vraiment provoquer le changement. »

« Nous sommes inspirés par nos producteurs et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement qui mettent au point des prototypes dans le cadre de notre essai de neutralité carbone. Et nous préconisons une approche de partenariat sur le transport en demandant à d'autres entreprises et gouvernements de nous accompagner, afin que nous puissions stimuler la demande nécessaire pour accélérer le déploiement de solutions plus écologiques. »

Zespri développe une feuille de route de neutralité carbone alignée sur la science à l'horizon 2050, a réduit l'impact environnemental de ses emballages, 88 % des emballages étant désormais recyclables, réutilisables ou compostables, et l'an dernier, a publié un plan d'adaptation aux changements climatiques (document en anglais : Climate Change Adaptation Plan – Adapting to Thrive ), qui décrit comment l'entreprise prévoit de s'adapter aux répercussions des changements climatiques pour aider les producteurs.

Zespri a également continué à déployer des programmes mondiaux de nutrition, conçus pour augmenter la consommation de kiwis frais dans le monde entier, et a créé 5 milliards d'occasions de bénéficier d'une alimentation saine au cours de la saison 2022/23 – en bonne voie pour atteindre son objectif de 6 milliards d'ici 2025. Depuis 2020, l'entreprise a également soutenu 35 programmes favorisant un mode de vie sain dans plus de 12 pays.

« Nous sommes vraiment enthousiastes devant la capacité de ZAG à accroître nos efforts dans ce domaine. Nous sommes impatients de travailler avec des innovateurs de l'agroalimentaire et des technologies alimentaires ainsi qu'avec d'autres fournisseurs de solutions, pour aider Zespri et l'industrie du kiwi à atteindre un avenir encore plus brillant », a déclaré M. Shih.

Pour en savoir plus ou faire une demande de financement, veuillez consulter zespri.com/ZAGFUND.

À propos de ZAG

L'objectif de Zespri est d'aider les personnes, les communautés et l'environnement du monde entier à prospérer grâce aux bienfaits du kiwi. Zespri lance le Zespri Innovation Fund, appelé ZAG, une plateforme de financement annuel de deux millions de dollars américains réunissant les ressources d'innovation existantes de l'ensemble de l'entreprise dans un fonds par concours.

Le ZAG, inspiré du motif Aramoana de la culture Māori, symbolise les chemins que les rivières et les océans ouvrent vers de nombreuses destinations. Par l'intermédiaire du ZAG, Zespri cherche à collaborer avec des innovateurs et des fournisseurs de solutions dans les quatre domaines clés suivants :