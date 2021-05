Zhang Yuzhuo, président de Sinopec : Accélérer la création d'une marque de calibre mondial pour mieux guider le développement de qualité de l'entreprise

La capacité de production en Chine continue de croître et de se développer, faisant preuve d'une vitalité et d'une créativité vigoureuses et engendrant l'expansion vers les marchés extérieurs d'un nombre croissant de marques chinoises.

Depuis 38 ans, Sinopec met l'accent sur le renforcement de son image de marque et s'engage à offrir à la société des produits énergétiques et chimiques plus propres, plus sophistiqués et toujours plus diversifiés. Ayant tenu ses promesses de marque par des actions et des responsabilités affirmées, Sinopec continuera de répondre aux aspirations de la population à une vie meilleure, tout en faisant la promotion de sa valeur de marque, sa réputation et son influence.

« Sinopec accélérera le développement de sa marque de classe mondiale, en adhérant à sa proposition de valeur qui prône "l'innovation comme moteur de l'industrie, pour créer une vie meilleure de façon responsable", et en faisant en sorte que son slogan "Énergie plus propre, vie meilleure" soit profondément ancré dans le cœur des milliers de clients et ménages qu'elle souhaite servir en tant qu'entreprise internationale responsable », a déclaré Zhang Yuzhuo, président de Sinopec.

À l'avenir, Sinopec mettra en œuvre sa stratégie de marque avec vigueur et fermeté, en mettant en avant les notions selon lesquelles « la qualité est toujours un pas en avant » et « chaque goutte de pétrole est une promesse », pour souligner son engagement à prioriser la qualité, et en accélérant la promotion de sa vitalité entrepreneuriale. Guidée par la mise en œuvre d'une stratégie de développement de calibre mondial, Sinopec consolidera la gestion de ses opérations et accélérera le soutien à sa marque.

En créant et en faisant croître une entreprise technologique pionnière, Sinopec continuera également d'innover et de renforcer sa compétitivité de marque, tout en accélérant la transition verte vers de moindres émissions de carbone, en favorisant les énergies fossiles propres, en déployant à plus grande échelle des énergies non fossiles et en optant pour des procédés de production plus propres, afin d'atteindre ses objectifs d'émissions de carbone avant ceux de la Chine et la carboneutralité d'ici 2050.

De plus, Sinopec soutiendra des projets clés comme la revitalisation rurale, les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, l'initiative Health Express, les journées portes ouvertes publiques, les stations-service caritatives pour les travailleurs œuvrant pour l'hygiène publique et plus encore, de manière à consolider sa responsabilité sociale et à accroître son influence de marque, faisant ainsi du terme « responsable » une véritable signature de la marque Sinopec.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes entreprises intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel; la vente, le stockage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques du charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques; l'importation et l'exportation de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques, et d'autres produits et technologies; et la recherche, le développement et l'application de technologies et d'information.

Sinopec définit sa mission par la phrase « alimenter une belle vie », et ses valeurs fondamentales d'entreprise par « les personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et les situations qui bénéficient à tous ». L'entreprise poursuit des stratégies d'orientation axée sur la valeur, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte et à faibles émissions de carbone, et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise qui consiste à bâtir une société d'énergie et de produits chimiques à l'échelle mondiale.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web http://www.sinopecgroup.com/group/en/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1507602/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1507603/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Related Links

www.sinopecgroup.com/group



SOURCE Sinopec