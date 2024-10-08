著名設計師兼企業家 Mary Quintero 慶祝西班牙裔文化遺產月，推出與 Paramount 的全新聯乘系列：「Emily in Paris x Undercover」

該獨家系列現已在美國發售

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邁阿密2024年10月8日 /美通社/ -- 為慶祝 西班牙裔文化遺產月 (Hispanic Heritage Month) ，著名巴拿馬設計師兼企業家 Mary Quintero 推出備受期待的 「Emily in Paris x Undercover」 聯乘系列 @undercoverboots，進一步加強她的傑出貢獻。這個靈感來自 Lily Collins 主演的熱門電視劇之膠囊系列現已在美國發售。

Mary Quintero 以其國際成就而聞名，她曾被任命為 Vital Voices 計劃的成員，亦是 Incae Entrepreneur Award 決賽入圍者，而且兩度被評為巴拿馬最具影響力的女性之一。此外，她在 2018 年榮獲 DHL 年度最佳小型企業出口商獎，鞏固她的品牌之全球影響力。在 2021 年，她的公司「Undercover」被《福布斯》(Forbes) 評為「中美有前途企業」，她因此登上封面，並獲得在全球 CNN 活動中分享她的故事的機會。

這個系列靈感源自巴黎並由創新的拉丁裔設計師創作

這個全新的系列融合了巴黎的優雅與 Undercover 所定義的獨特風格。作品包括充滿活力的鞋類、服裝和配飾，例如靴子、大衣、雨傘和手袋等，讓《Emily in Paris》的劇迷能夠將節目中具標誌性的風格帶回家。

Quintero 表示：「這個系列向巴黎的優雅和冒險精神致敬，我很高興能在西班牙裔文化遺產月在美國推出這個系列，這是慶祝我們的根源以及西班牙裔全球影響力的時刻。我們與 DHL 和 Paramount Pictures 等大型公司合作，讓我們得以繼續在全球擴展品牌。」

社會承諾與全球擴展

除了創新設計和鮮豔色彩外，「Undercover」自豪地與超過 20 家組織合作，捐贈逾 30,000 雙鞋子。這項合作將支持巴拿馬時裝設計師及分支機構協會（Association of Fashion Designers and Affiliates of Panama，ADIMAP），作為其持續承諾的一部分。藉著其「Positive Footprints」計劃，銷售額的一部分將捐贈給巴拿馬時裝委員會 (Panamanian Fashion Council)，為可持續時尚的教育與推廣作出貢獻。

Quintero 補充道：「助人精神存在於我們的 DNA 中。透過『Undercover』，我們的目標不僅是創造具影響力的時尚，亦要在巴拿馬和世界各地有需要的社群留下積極的足跡。」

為了將巴黎的魔力帶到世界各個角落，Undercover 決定透過令人興奮的 Kickstarter 活動推出其全新的「Emily in Paris」系列。這項活動誠邀所有時尚愛好者和該劇集的劇迷參與這場冒險，並購買受 Emily 風格啟發的獨特作品。藉著支持這項活動，您不僅可以購買限量版產品，還可以加入熱愛時尚和充滿創意的全球社群。

這次發布是將夢想變成現實的絕佳機會。

如要進一步了解這個標誌性系列，請到訪：

www.iamundercover.com

Instagram @undercoverboots | YouTube @undercoverboots | TikTok @ucbootsofficial

如要支持並加入這個計劃，請到訪：

[https://www.kickstarter.com/projects/1966775377/emily-in-paris-captivating-lifestyle-apparel-collection]

(https://www.kickstarter.com/projects/1966775377/emily-in-paris-captivating-lifestyle-apparel-collection)

關於 Mary Quintero

Mary 是著名的巴拿馬時尚設計師及企業家，她憑藉在業界的傑出表現獲得了多項獎項和認可：她曾登上《福布斯》雜誌的封面並獲重點介紹她為 2021 年「有前途企業」，被任命為「Vital Voices」計劃成員，亦曾入圍「Incae Entrepreneur Award」的入圍者，而且兩度次被選為巴拿馬最傑出的女性之一。

關於 Undercover

這是一個於 2014 年成立的巴拿馬品牌。Undercover 被列入《福布斯》 的「30 家有前途企業」名單，亦是第一家與全球領先物流公司 DHL 合作的拉丁美洲小型企業，現時與 Paramount 合作推出「Emily in Paris」。Undercover 目前出口到超過 82 個國家/地區，是一家具有社會承諾的公司，並捐贈部分收益來支持具有全球影響力的事業。

關於 Paramount Consumer Products

Paramount Consumer Products 負責 Paramount（納斯達克股票代碼：PARA、PARAA）的所有許可和商品化業務。Paramount 是媒體和娛樂領域的全球領導者，為全球觀眾創造優質內容和體驗。Paramount Consumer Products 的產品組合由標誌性消費品牌提供支持，包括來自 BET、CBS（包括 CBS Television Studios 和 CBS Television Distribution）、Comedy Central、MTV 等多元化品牌和內容。

聯絡方式

NEW CONCEPT PR

Fabiola Malka

786.285.7783 / [email protected]

Mary Quintero