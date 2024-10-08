著名设计师兼企业家Mary Quintero推出与Paramount合作的全新联名系列Emily in Paris x Undercover，庆祝西班牙裔传统月

这款独家系列现已在美国上市

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迈阿密2024年10月8日 /美通社/ -- 在庆祝西班牙裔传统月之际，著名巴拿马设计师兼企业家Mary Quintero隆重推出了备受期待的“Emily in Paris x Undercover”联名系列（@undercoverboots），进一步巩固了她在时尚界的影响力。 本款胶囊系列灵感源自Lily Collins主演的热剧，目前已在美国上市。

Mary Quintero因其卓越的国际成就而闻名，她曾有幸成为Vital Voices项目的成员，入围“Incae企业家奖”决赛，并两度被评为巴拿马最具影响力的女性之一。 此外，她还在2018年荣膺DHL年度最佳小型企业出口商奖，进一步巩固了其品牌的全球影响力。 2021年，Mary的公司“Undercover”被Forbes评选为“前景可期的中美洲企业”，她也因此登上了该杂志的封面，并有机会在一场CNN的全球活动中分享她的故事。

本系列灵感源自巴黎，由一位颇具开创精神的拉丁裔设计师倾情创作

这款全新系列巧妙融合了巴黎的优雅与Undercover品牌所独有的大胆风格。 本系列单品涵盖色彩斑斓的鞋履、服饰及配饰，如靴子、外套、雨伞和包袋，让《Emily in Paris》的粉丝有机会将剧中的标志性时尚元素带回家。

Quintero表示：“本系列向巴黎的优雅与冒险精神致敬。我非常高兴能在西班牙裔传统月期间在美国推出这款系列。在这个意义非凡的时刻，我们旨在颂扬西班牙裔文化的根源及其在全球范围内的深远影响。 我们与DHL和Paramount Pictures等大型企业建立了合作伙伴关系，因此能够持续在全球范围内拓展品牌。”

社会责任与全球拓展

“Undercover”不仅展现了创新设计和斑斓色彩，更以其坚定的社会责任感而倍感自豪——本品牌携手20多个组织慷慨捐赠了30,000余双鞋履。 作为持续承诺的一部分，本次合作将为巴拿马时尚设计师及附属机构协会（ADIMAP）提供鼎力支持。 通过“Positive Footprints”计划，本品牌将一定比例的销售额捐赠给巴拿马时尚理事会（Panamanian Fashion Council），以支持可持续时尚的教育与推广。

Quintero补充道：“乐于助人，是我们与生俱来的本能。 通过‘Undercover’，我们不仅致力于创造具有深远影响的时尚单品，更希望在巴拿马及全球需要帮助的社区中留下积极的足迹。”

为了将巴黎的魅力传递到世界的每一个角落，Undercover决定通过一场激动人心的Kickstarter活动推出其全新Emily in Paris系列。 本次活动诚邀所有时尚爱好者以及这部热剧的粉丝共同踏上这场探索之旅，获取灵感源自Emily风格的独特单品。 通过支持本次活动，您不仅能购买到限量版时尚产品，还有机会加入一个热爱时尚与创意的全球社区。

此次活动的举办标志着一个将梦想化为现实的绝佳契机。

要了解关于这款标志性系列的更多信息，请访问：

www.iamundercover.com

Instagram @undercoverboots | YouTube @undercoverboots | TikTok @ucbootsofficial

要支持并参与这个项目，请访问：

[https://www.kickstarter.com/projects/1966775377/emily-in-paris-captivating-lifestyle-apparel-collection]

(https://www.kickstarter.com/projects/1966775377/emily-in-paris-captivating-lifestyle-apparel-collection)

关于Mary Quintero

著名巴拿马时尚设计师兼企业家Mary屡获殊荣，并因其卓越的行业成就而备受认可：她曾登上《Forbes》杂志的封面，荣获2021年“前景可期的企业”称号，同时还参与了“Vital Voices”项目，曾入围”Incae企业家奖“决赛，还曾两度被评为巴拿马最杰出的女性之一。

关于Undercover

一个成立于2014年的巴拿马品牌。 Undercover曾被Forbes评选为“30个前景可期的企业”之一，还成为首家与全球领先物流公司DHL合作的拉丁美洲小型企业，现与Paramount合作推出了“Emily in Paris”。 目前，Undercover已将产品出口至超过82个国家，并将其一定比例的收入用于捐赠，以支持具有全球影响力的公益事业，彰显其对社会责任的坚定承诺。

关于Paramount Consumer Products

Paramount Consumer Products全权负责Paramount（纳斯达克股票代码PARA、PARAA）的许可和销售事宜。作为全球媒体与娱乐领域的领导者，Paramount致力于为全球观众创造卓越的内容与体验。 Paramount Consumer Products的产品组合得益于一系列标志性消费者品牌，涵盖了多样化品牌与内容，包括BET、CBS（其下设CBS Television Studios和CBS Television Distribution）、Comedy Central、MTV。

联络与合作方：

NEW CONCEPT PR

Fabiola Malka

786.285.7783 / [email protected]

Mary Quintero