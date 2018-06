Ziad Hindo e Jo Taylor ingressam na equipe executiva do Ontario Teachers'

TORONTO, 26 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') tem o prazer de anunciar a nomeação de dois novos integrantes de sua equipe executiva. Ziad Hindo, professional veterano de investimentos, que ingressou no Ontario Teachers' em 2000, foi nomeado diretor de Investimentos, em vigor imediatamente. Nesse cargo, Hindo será responsável pela supervisão da Divisão de Investimentos e do portfólio de investimentos gerais. Hindo, que liderou recentemente o departamento de Mercados de Capitais, ficará subordinado ao presidente e presidente-executivo Ron Mock.

Jo Taylor, que tem mais de 30 anos de experiência nas áreas de participações privadas e capital de risco, será promovido ao recentemente criado cargo de diretor-executivo de Administração de Desenvolvimento Global, em vigor imediatamente. Taylor, que mais recentemente supervisionou as operações de investimento internacional do Ontario Teachers' a partir de Londres e Hong Kong, será responsável por elevar a mentalidade global da organização. Ele e Hindo irão elaborar e executar a estratégia e a presença de investimentos internacionais do plano de pensão. Taylor, que ingressou no Ontario Teachers' em 2012, ficará subordinado a Mock e será relocado de Londres para Toronto.

"Essas nomeações demonstram claramente a força de nosso grupo de talentos", disse o presidente e presidente-executivo Ron Mock. "Apoiado por suas equipes de classe mundial, estou confiante que Ziad e Jo serão muito bem-sucedidos na promoção de nossa estratégia de investimento, usando uma abordagem de fundo total e mentalidade global".

Sobre o Ontario Teachers'

O Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') é maior plano de pensão de uma única profissão no Canadá, com $ 189,5 bilhões em ativos líquidos, em 31 de dezembro de 2017. A organização tem um portfólio global diversificado de ativos, dos quais aproximadamente 80% é administrado internamente e vem garantindo uma taxa média de retorno anualizada de 9,9% desde a fundação do plano em 1990. O Ontario Teachers' é uma organização independente, com sede em Toronto. Seu escritório na região da Ásia e do Pacífico se localiza em Hong Kong e seu escritório para a região da Europa, Oriente Médio e África fica em Londres. O plano de benefício definido, que é inteiramente financiado, investe e administra as pensões de 323.000 professores ativos e aposentados na província de Ontário. Para obter mais informações, visite otpp.com e siga-nos no Twitter em @OtppInfo.

