Ziad Hindo et Jo Taylor rejoignent l'équipe de direction du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a le plaisir d'annoncer la nomination de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction. Ziad Hindo, professionnel des placements expérimenté qui a rejoint le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en 2000, a été nommé directeur des investissements, avec prise de fonctions immédiate. À ce poste, M. Hindo sera chargé de superviser la division Investissements et le portefeuille de placement global. M. Hindo, qui dirigeait auparavant la division Marchés de capitaux, sera sous les ordres de Ron Mock, président et PDG.

Jo Taylor, qui possède plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des placements privés et du capital-risque, est promu au nouveau poste de directeur général exécutif du développement international, avec prise de fonctions immédiate. M. Taylor, qui dirigeait jusque là les activités d'investissement internationales du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario à Londres et Hong Kong, sera chargé de rehausser la perspective mondiale de l'organisation. M. Hindo et lui concevront et exécuteront la stratégie d'investissement et la présence au niveau international du régime. M. Taylor, qui a rejoint le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en 2012, sera sous les ordres de M. Mock et sera relocalisé de Londres à Toronto.

« Ces nominations démontrent clairement la force de notre bassin de talents », a déclaré Ron Mock, président et PDG. « Soutenus par leurs équipes de classe mondiale, je suis convaincu que Ziad et Jo parviendront avec beaucoup de succès à faire progresser notre stratégie d'investissement en faisant appel à une approche totale du régime et à une attitude mondiale. »

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') est le plus important régime de retraite à vocation unique du Canada, avec 189,5 milliards de dollars canadiens d'actifs nets au 31 décembre 2017. Il possède un portefeuille d'actifs global et diversifié, dont 80 % sont gérés en interne, et capitalise à un taux de rendement moyen annualisé de 9,9 % depuis sa création en 1990. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est un organisme indépendant dont le siège se situe à Toronto. Son bureau régional pour la zone Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau pour les régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique est à Londres. Le fonds à prestations définies, pleinement financé, investit et administre les retraites de 323 000 enseignants actifs et retraités dans la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, rendez-vous sur otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

