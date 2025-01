ZICC : la ferme avec des ailes

PÉKIN, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À Ningbo, province du Zhejiang, David W. Ferguson, rédacteur en chef honoraire de la Foreign Languages Press, a rencontré Jin Lishen, le roi local des fruits et légumes et a inclus l'histoire de Jin dans son nouveau livre « China's Development in the New Era - the Zhejiang Experience » (Le développement de la Chine dans la nouvelle ère - l'expérience du Zhejiang).

En 1971, Jin est né dans la petite ville d'Andong, au sein d'une famille dont les ancêtres étaient des agriculteurs locaux depuis plusieurs générations. Après le collège, Jin est devenu pêcheur de fruits de mer, ramassant des coques dans la baie de Hangzhou. À l'époque, il n'aurait peut-être pas imaginé qu'il deviendrait le roi des fruits et légumes de cet endroit.

Les villageois cultivaient du coton, du soja et des poivrons, mais ils avaient toujours du mal à vendre leurs produits. Jin voulait voyager et trouver des opportunités. Il avait l'habitude de voyager beaucoup dans le Zhejiang pour promouvoir les produits agricoles d'Andong.

Il commença progressivement à se forger une réputation d'intermédiaire, mais la logistique était un problème.

L'ouverture du pont de la baie de Hangzhou en 2008 fut déterminante pour changer la situation. Le pont réduisit le temps de trajet des agriculteurs vers Shanghai de 10 à 2 heures et transforma leurs marchés potentiels. Comme un tigre avec des ailes, les exploitations de Jin, atteignent maintenant les marchés d'outre-mer au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et au Canada.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2599495/image.mp4