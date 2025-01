ZICC: Der Bauernhof mit Flügeln

BEIJING, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In Ningbo, Zhejiang, traf sich David W. Ferguson, ehrenamtlicher Chefredakteur für Englisch bei Foreign Languages Press, mit Jin Lishen, dem örtlichen Obst- und Gemüsekönig, um Jins Geschichte in sein neues Buch China's Development in the New Era - the Zhejiang Experience aufzunehmen.

1971 wurde Jin in der Kleinstadt Andong geboren, in einer Familie, deren Vorfahren seit Generationen in der Landwirtschaft tätig waren. Nach der Mittelschule wurde Jin zunächst Fischer und sammelte Muscheln in der Bucht von Hangzhou. Damals hätte er sich vielleicht nicht vorstellen können, dass er einmal der Obst- und Gemüsekönig dieses Ortes werden würde.

Die Dorfbewohner hatten Baumwolle, Sojabohnen und Paprika angebaut, aber sie hatten immer noch Probleme, ihre Erzeugnisse zu verkaufen. Jin wollte losziehen und nach Möglichkeiten suchen. Er war viel in Zhejiang unterwegs, um für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse von Andong zu werben.

Er machte sich nach und nach einen Namen als Vermittler, aber die Logistik war immer noch problematisch.

Entscheidend für die Veränderung der Situation war die Eröffnung der Hangzhou Bay Bridge im Jahr 2008. Die Brücke verkürzte die Reisezeit der Landwirte nach Shanghai von 10 Stunden auf zwei Stunden und veränderte ihre potenziellen Märkte. Als Tiger mit Flügeln erreichen Jins Bauernhöfe nun auch Überseemärkte in Japan, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Australien und Kanada.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2599495/image.mp4