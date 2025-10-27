ZICC : un pont de promesses

PÉKIN, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 25e anniversaire des relations entre la province chinoise du Zhejiang et la province belge de Flandre occidentale a été célébré en Belgique le 22 octobre. L'événement s'est déroulé en présence de SAR la Princesse Astrid de Belgique, de représentants de l'ambassade de Chine en Belgique, de la mission chinoise auprès de l'UE, de fonctionnaires des gouvernements du Zhejiang et de Flandre occidentale, ainsi que d'amis issus de divers secteurs des deux pays, tous réunis pour célébrer l'amitié durable qui dure depuis un quart de siècle.

La Belgique est un partenaire commercial clé de la Chine au sein de l'UE, et Bruges, la capitale de la Flandre occidentale, tire son nom du mot flamand signifiant « pont ». En 2014, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours important au Collège d'Europe à Bruges, insufflant une nouvelle énergie aux relations Chine-UE et renforçant le « pont » de coopération entre le Zhejiang et la Flandre occidentale.

Au cours des 25 dernières années, deux gouverneurs successifs de Flandre occidentale se sont rendus au Zhejiang 22 fois au total. L'actuel gouverneur Carl Decaluwé lui-même a effectué 14 visites. Chacune de ces visites a été l'occasion d'approfondir la compréhension du Zhejiang et de la Chine.

Cette étape marque également l'aboutissement d'un projet documentaire de trois ans, au cours duquel une équipe de journalistes a parcouru 9 200 kilomètres pour réaliser des interviews en Belgique et dans diverses régions de Chine, notamment le Zhejiang, Shanghai, Pékin et le Yunnan. Le projet offre une vue d'ensemble de la coopération entre les deux provinces dans des domaines tels que le port et la navigation, le commerce et l'économie, l'éducation, les soins de santé et la technologie.

En 2025, alors que la Chine et l'UE célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la vidéo évoque les personnes qui ont bravé les tempêtes pour construire le « pont » reliant la Chine et l'Europe. Pour la première fois, le Zhejiang Daily Press Group, le Zhejiang International Communication Center et Focus & WTV de Belgique s'associent pour découvrir les témoins, les participants et les conteurs de ce voyage remarquable. Lorsque les destins des familles et des individus se mêlent au cours de l'histoire, ils deviennent des partenaires solidaires contre vents et marées - de véritables « bâtisseurs de ponts » qui forgent des liens d'amitié durables.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2805528/A_Bridge_of_Promise.mp4