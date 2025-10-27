ZICC: Eine Brücke der Verheißung

BEIJING, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. Oktober wurde in Belgien das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen der chinesischen Provinz Zhejiang und der belgischen Provinz Westflandern gefeiert. An der Veranstaltung nahmen Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Astrid von Belgien, Vertreter der chinesischen Botschaft in Belgien, der chinesischen Vertretung bei der EU, Regierungsbeamte aus Zhejiang und Westflandern sowie Freunde aus verschiedenen Bereichen beider Länder teil, um die seit einem Vierteljahrhundert bestehende Freundschaft zu feiern.

Belgien ist ein wichtiger Handelspartner Chinas innerhalb der EU, und Brügge, die Hauptstadt von Westflandern, leitet ihren Namen vom flämischen Wort für „Brücke" ab. 2014 hielt der chinesische Präsident Xi Jinping eine wichtige Rede am College of Europe in Brügge, die den Beziehungen zwischen China und der EU neue Energie verlieh und die kooperative „Brücke" zwischen Zhejiang und Westflandern stärkte.

In den letzten 25 Jahren haben zwei aufeinanderfolgende Gouverneure von Westflandern Zhejiang insgesamt 22 Mal besucht. Der derzeitige Gouverneur Carl Decaluwé selbst hat 14 Besuche gemacht. Jeder ihrer Besuche bot die Gelegenheit, das Verständnis für Zhejiang und China zu vertiefen.

Dieser Meilenstein markiert auch den Höhepunkt eines dreijährigen Dokumentarfilmprojekts, in dessen Rahmen ein Team von Journalisten 9.200 Kilometer zurücklegte, um Interviews in Belgien und verschiedenen Regionen Chinas, darunter Zhejiang, Shanghai, Beijing und Yunnan, zu führen. Das Projekt bietet einen umfassenden Überblick über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Provinzen in Bereichen wie Hafen und Schifffahrt, Handel und Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen und Technologie.

Im Jahr 2025, wenn China und die EU den 50. Jahrestag der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen feiern, reflektiert das Video über die Menschen, die den Stürmen getrotzt haben, um die „Brücke" zwischen China und Europa zu bauen. Zum ersten Mal arbeiten die Zhejiang Daily Press Group, das Zhejiang International Communication Center und Focus & WTV aus Belgien zusammen, um die Zeugen, Teilnehmer und Geschichtenerzähler dieser bemerkenswerten Reise zu entdecken. Wenn das Schicksal von Familien und Einzelpersonen mit dem Lauf der Geschichte verflochten ist, werden sie zu Partnern, die in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten – wahre „Brückenbauer", die dauerhafte Freundschaftsbande knüpfen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2805528/A_Bridge_of_Promise.mp4