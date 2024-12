Zipline et la Fondation Elton John contre le sida étendent leur partenariat novateur au Nigeria

Les enseignements tirés de ce modèle serviront de base aux efforts de lutte contre le VIH/sida au Nigeria, où le gouvernement fédéral a récemment annoncé son intention d'étendre l'infrastructure Zipline à l'ensemble du pays. La Fondation Elton John AIDS est l'un des premiers bailleurs de fonds de cette vision audacieuse, qui aidera le Nigeria à améliorer considérablement l'accès aux soins de santé et l'équité.

Plus de 1,9 million de personnes vivent avec le VIH au Nigeria, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentant 41 % des nouvelles infections. Pourtant, seule une personne sur dix environ suit une thérapie antirétrovirale, un médicament qui empêche les personnes séropositives de mourir du sida et qui garantit que le virus ne peut pas être transmis à d'autres personnes.

Cette inadéquation entre les besoins et l'offre de soins est en partie due aux difficultés bien documentées de la chaîne d'approvisionnement du Nigeria. La pénurie d'articles essentiels à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH/sida, tels que les préservatifs, les kits de dépistage et les médicaments, empêche la fourniture fiable de services de haute qualité. En l'absence de stocks, les cliniciens, les pharmaciens et les ONG sont souvent dans l'incapacité d'informer les patients sur les options qui s'offrent à eux ou de leur fournir les soins nécessaires. De meilleures pratiques de gestion des stocks, une logistique pilotée par l'IA et un suivi des données en temps réel - autant de capacités inhérentes au système de distribution de Zipline - peuvent transformer la disponibilité et la qualité des services de prévention et de traitement du VIH/sida dans le pays.

"La recherche sur l'impact des opérations de Zipline au Rwanda et au Ghana a montré que la livraison à la demande garantit pratiquement que le traitement est disponible là où les patients le cherchent, ce qui a eu un effet transformateur sur les résultats sanitaires en matière de mortalité maternelle et de couverture vaccinale", a déclaré Caitlin Burton, vice-présidente principale des partenariats chez Zipline. "Nous nous associons à la Fondation Elton John AIDS pour comprendre comment une chaîne d'approvisionnement plus souple peut aider les systèmes de santé à atteindre davantage de jeunes, qui se rendent moins souvent dans les établissements de santé, mais qui ont un besoin énorme de soins de santé, en particulier en matière de santé sexuelle et génésique et de prévention du VIH.

"S'appuyant sur le partenariat très fructueux entre Zipline et la Fondation Elton John AIDS au Kenya, nous sommes très heureux de pouvoir étendre ce travail au Nigeria", a déclaré le Dr Lindsay Hayden, responsable principal du portefeuille à la Fondation Elton John AIDS. "Notre collaboration continue permettra d'offrir des services essentiels de santé physique et mentale - y compris des contraceptifs, la PrEP, des tests VIH et des médicaments - aux jeunes à haut risque, y compris les adolescents et les jeunes femmes LGBTQ+, dans des lieux qui leur conviennent. En s'appuyant sur l'infrastructure de pointe de Zipline, la Fondation offre un "guichet unique" moderne, pratique et complet pour la prise en charge des jeunes en Afrique".

Au-delà des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la stigmatisation et la discrimination constituent des obstacles supplémentaires aux soins au Nigéria. C'est pourquoi le programme privilégie les livraisons aux organisations communautaires où les jeunes se rassemblent. Au Nigeria, les organisations communautaires répondent à un large éventail de besoins en matière de soins de santé. Le fait d'apporter les services et les fournitures nécessaires à la santé sexuelle et génésique directement dans ces lieux de confiance permettra un accès sûr, pratique et cohérent aux soins.

S'il est nécessaire de répondre aux besoins des jeunes en matière de santé physique, cela ne suffit pas à garantir leur bien-être global. En effet, les soins de santé mentale et le VIH sont des syndromes : une mauvaise santé mentale quadruple le risque de contracter le VIH et affecte négativement les résultats du traitement. Les jeunes LGBTQ+ sont particulièrement vulnérables, confrontés à des taux plus élevés d'anxiété, de dépression et de tentatives de suicide. Cette initiative a permis d'intégrer le dépistage de la santé mentale aux soins de santé sexuelle et reproductive et aux soins liés au VIH, dans un environnement où les services de santé mentale restent très limités.

Le programme envisagé par Zipline et la Fondation Elton John AIDS rassemble un consortium de partenaires pour répondre aux besoins des jeunes au Nigeria :

Heartland Alliance (HALG) et Excellence Community Education Welfare Scheme (ECEWS) pour mobiliser les réseaux de pairs susceptibles d'accroître la demande de services liés au VIH,

StrongMinds pour s'assurer que les personnes exposées au risque de contracter le VIH bénéficient d'un dépistage en matière de santé mentale,

DrugStoc, qui permet aux jeunes adultes d'obtenir facilement et discrètement des renouvellements de médicaments grâce à des bons numériques cryptés, et

Clinton Health Access Initiative (CHAI) pour plaider en faveur de changements politiques significatifs qui contribueront à garantir le succès à long terme de ce programme.

En améliorant la commodité, la sensibilisation, le respect de la vie privée, l'étendue des services et la fiabilité des soins, ce nouveau partenariat vise à transformer la prévention et le traitement du VIH/sida au sein d'une population particulièrement vulnérable. Comme au Kenya, nous espérons que ce partenariat servira de modèle pour mieux répondre aux besoins des adolescents et des jeunes au Nigeria.

A propos de Zipline : Zipline a été fondée pour créer le premier système logistique qui sert tous les humains de manière égale. Nous concevons, fabriquons et exploitons le plus grand système logistique autonome au monde, utilisé quotidiennement par des entreprises, des gouvernements et des consommateurs. La technologie est complexe et comprend des drones électriques autonomes, mais l'idée est simple : un service de téléportation qui livre ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, d'une manière plus rapide, moins chère et plus écologique que la livraison automobile. Zipline opère sur quatre continents, a parcouru plus de 90 millions de kilomètres en autonomie et a livré des dizaines de millions d'articles depuis 2016. L'entreprise effectue actuellement une livraison autonome par drone toutes les 65 secondes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flyzipline.com.

À propos de la fondation Elton John AIDS : La Fondation Elton John contre le sida a été créée en 1992 et est l'une des principales organisations indépendantes de lutte contre le sida dans le monde. La mission de la Fondation est simple : mettre fin à l'épidémie de sida. La Fondation Elton John contre le sida s'est engagée à vaincre la stigmatisation, la discrimination et la négligence qui nous empêchent de mettre fin au sida. Grâce à la mobilisation de notre réseau de généreux donateurs et partenaires, nous finançons des experts locaux sur quatre continents pour lutter contre la discrimination, prévenir les infections et fournir des traitements, ainsi que pour influencer les gouvernements afin qu'ils mettent fin au SIDA. https://www.eltonjohnaidsfoundation.org/ et @ejaf sur Instagram.

