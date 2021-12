ZKSwap distribui 150 mil tokens ZKS para a comunidade da CMC

SINGAPURA, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZKSwap está distribuindo 150 mil tokens ZKS entre os membros da comunidade da CMC (no valor de mais de 60 mil dólares) no período das 8h00 do dia 8 de dezembro de 2021 às 8h00 do dia 15 de dezembro de 2021 (UTC). Os usuários estão qualificados para obter rapidamente sua participação desse token promissor de forma GRATUITA.

O ZKSwap é um protocolo de camada 2 de DEX construído na blockchain Ethereum, mas que procura solucionar alguns dos problemas existentes das blockchains e oferecer uma melhor experiência para os usuários finais.

Apresentamos a seguir alguns benefícios do ZKSwap:

Suporta transações com taxa zero de gas. As taxas de gas têm sido a principal fonte de atrito entre os usuários e o blockchain Ethereum, e o ZKSwap está empenhado em resolver esse problema.

Plataforma 100% DEX. Os usuários são proprietários integrais de seus ativos, e da maneira mais descentralizada possível. Não é necessária autorização de terceiros, apenas os usuários e suas contas seguras.

Os usuários estão descobrindo rapidamente as oportunidades deste token e a adoção está crescendo diariamente. E eles podem ser proprietários de alguns desses promissores tokens ZKSwap só por participar hoje.

Veja aqui como participar deste Airdrop:

Adicione ZKSwap(ZKS) à lista de favoritos no CoinMarketCap Clique aqui para adicionar o ZKS Siga o ZKSwap no Twitter Junte-se ao canal do ZKSwap no Telegram [Opcional] Conheça a testnet do ZKSwap V3.0 (https://v3.zks.app/) e conecte a wallet ERC-20. Certifique-se de apresentar o mesmo endereço mais tarde.

No final da campanha de Airdrop, cinco mil ganhadores aleatórios que concluírem todas as tarefas exigidas receberão 30 ZKS cada um. Todas as recompensas serão emitidas no prazo de uma semana após o término da campanha. – As recompensas serão distribuídas para o endereço da wallet ERC-20.

SOBRE o ZKSwap

O ZKSwap é uma exchange descentralizada (DEX) de criptomoedas com base em camada 2 que utiliza a tecnologia ZK-Rollups com um modelo de formador de mercado automatizado (AMM). O ZKSwap V2 suporta transferências/transações com taxas zero de gas e listagem ilimitada de tokens enquanto aumenta a liquidez e garante a execução imediata das ordens. Por meio do próximo V3, o ZKSwap apresentará uma série de recursos centrados em NFTs, explorará ainda mais a implementação da cadeia cruzada com BSC e Solana, implementará ZK-Rollups compatíveis com EVM e trará mais produtos com base em camada 2 à comunidade.

Site|APP|Twitter|Telegram|Discord|Forum|Medium|GitHub

FONTE ZKSwap

