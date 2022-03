ZKW desarrolla componentes electrónicos y eléctricos climáticamente neutros para Polestar

El proveedor automotriz de Wieselburg apuesta por una producción sin emisiones de CO 2 y por la sustentabilidad

WIESELBURG, Austria, 24 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- ZKW es socio del fabricante sueco de vehículos eléctricos Polestar. El objetivo del proyecto "Polestar 0" es desarrollar hasta 2030 un automóvil completamente neutro en relación al clima y lanzarlo al mercado. Para este ambicioso proyecto, la empresa especialista en sistemas de iluminación de Wieselburg desarrollará componentes electrónicos y eléctricos para Polestar. Además, ZKW convertirá su producción a nivel mundial hasta 2025 en una producción neutral respecto al CO 2 . Este objetivo deberá alcanzarse con ahorros de energía, evitando desechos, y cambiando a una energía ecológica. "En el marco del proyecto conjunto estamos investigando los potenciales de la economía circular, para reducir a cero en el futuro la huella ecológica de nuestros productos. Por eso estamos reforzando la producción sustentable y respetuosa del medio ambiente. Hasta 2038, todos nuestros productos deberán producirse de manera climáticamente neutral" , explica Oliver Schubert, CEO del ZKW Group.

El proyecto "Polestar 0" se propone eliminar por completo las emisiones de la cadena de proveedores, y transformar de manera sustentable los procesos de fabricación automotriz, en lugar de compensar las emisiones de CO 2 . Polestar se ha decidido por este objetivo porque el sector de transporte es el causante de gases de efecto invernadero que está creciendo mas rápidamente. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente espera que la proporción del transporte en el total de emisiones de CO 2 ascenderá a más del 30 por ciento en el futuro.

Nuevos materiales y procesos

Los faros modernos están hechos de muchos componentes diferentes, entre ellos diferentes plásticos y componentes electrónicos. Para una producción sustentable tiene que reducirse, por un lado, la proporción de plásticos, por ejemplo utilizando materiales de base biológica o reciclados. Un análisis de ZKW ha dado como resultado que la electrónica es un impulsor esencial para los faros neutrales respecto al clima. Aquí pueden evitarse emisiones dañinas en la fabricación de placas de circuitos impresos –por ejemplo mediante nuevos materiales y optimización de la técnica de procesos–, pero también cambiando a componentes electrónicos neutrales respecto al CO 2 y en el ensamblaje (p. ej. mediante instalaciones optimizadas respecto a la energía, y con energía ecológica).

Conceptos de fabricación alternativos

Para hacer climáticamente neutrales los componentes electrónicos y eléctricos, no solamente se necesitan nuevos materiales y nuevas tecnologías de procesos. También el llamado "Carbon Capturing" en el proceso de fabricación, evitar los desechos, así como el reciclaje, permiten una producción neutral en cuanto al CO 2 . Incluso es posible pensar en volver a utilizar los faros reparados. "Donde no pueden evitarse las emisiones, tienen que encontrarse alternativas. Así, se podría fabricar la carcasa de un enchufe a partir de materias primas biógenas, o bien renunciar a él, utlizando otros métodos de conexión, por ejemplo conexiones con enchufes directos o enchufes de bordes de impresión", dice Schubert.

Proyecto para la investigación industrial

Con el proyecto "SusMat4CarLight", auspiciado por la Sociedad Austriaca de Apoyo a la Investigación FFG, ZKW está investigando en Wieselburg sobre el tema de los materiales compuestos sustentables y reciclables para los futuros faros automotrices. Aquí se pretende incluir a toda la cadena de proveedores, y renunciar a la compensación mediante certificados de CO 2 . El proyecto se ocupa, entre otras cosas, de nuevos materiales de alto rendimiento, la integración de diferentes tecnologías en las cadenas de creación de valor agregado, innovadoras superficies y procesos, así como de procesamiento de materiales optimizado según la aplicación. Los socios del proyecto de investigación son la sociedad de investigación Joanneum Research, el Instituto de Materiales para Tecnologías de Superficie y Fotónica, así como la universidad Montanuniversität Leoben. "Estamos investigando todos los potenciales posibles de la economía circular, para alcanzar nuestro objetivo de la producción neutral en cuanto a CO 2 hasta 2025", explica Schubert.

Concepto de sustentabilidad

En su concepto de sustentabilidad, que incluye la producción, el producto y a las personas, ZKW se enfoca en la eficiencia energética y el uso de energías renovables, como la energía ecológica, y evitar desechos en la producción. Las inversiones sustentables, como el magnífico edificio de la planta en la sede eslovaca de Krušovce, son otro importante componente del concepto. Además, con el "Global sustainability idea challenge" (Reto de la idea de sustentabilidad global), la empresa fomenta el compromiso de los empleados y empleadas en favor del medio ambiente y la sustentabilidad. En el siguiente paso, todos los productos de ZKW deberán convertirse en neutrales respecto al CO 2 hasta 2038. Además de la producción sin CO 2 en todas las sedes, este plan abarca también las cadenas de proveedores previas a la producción.

Reducir las emisiones

ZKW apuesta en Wieselburg y Wiener Neustadt por la recuperación térmica, eficiente enfriamiento o calefacción, así como evitar desechos, optimizando los consumos, para evitar el CO 2 . En el uso de la energía se encuentra el mayor potencial de ahorro. La sede de Wieselburg cubre sus necesidades de energía en parte con su propia central eléctrica, y el resto mediante la red pública, desde inicios del año 2022 como corriente ecológica. También las sucursales de ZKW en Wiener Neustadt, Haag y Dietach deberán convertirse a neutrales en cuanto al CO 2 . En las sedes internacionales está planeado primero, conseguir certificados de energía ecológica.

ZKW en resumen

El ZKW Group es especialista en innovadores sistemas electrónicos y de iluminación prémium. Como proveedor de sistemas, ZKW es un socio con presencia mundial en la industria automotriz. De acuerdo con su lema "Bright Minds, Bright Lights.", el consorcio desarrolla y produce con mentes brillantes y las más modernas tecnologías de producción complejos sistemas de iluminación prémium y módulos electrónicos para fabricantes internacionales de automóviles.

Entre sus productos más importantes se cuentan completos sistemas LED de alto rendimiento y gran eficiencia de costos. ZKW Group cuenta en todo el mundo con un total de doce sedes industriales, las cuales están interconectadas de manera inteligente en las áreas de desarrollo y producción. El año de 2021, el consorcio empleó a unos 10,000 empleados y empleadas, y logró una facturación total de más de 1.07 mil millones de euros.

De acuerdo a la visión de la empresa, "Sistemas de iluminación y electrónicos prémium que marcan la pauta para el futuro, para todos los conceptos de movilidad de la industria automotriz global", el objetivo primordial de la empresa es fabricar productos de alta tecnología de la más alta calidad e impulsar el desarrollo de sistemas de iluminación integrales innovadores.

Con inventos e innovaciones, el grupo empresarial ZKW hace los vehículos más atractivos, más individuales, más seguros y más eficientes en consumo de energía. Entre su oferta de 360 grados se cuentan faros principales y de niebla, luces traseras, luces intermitentes, luces de interiores y de placa, así como módulos electrónicos. Prestigiados fabricantes de automóviles confían en los innovadores productos para sus marcas. ZKW está orgulloso de sus clientes, como BMW (BMW, Rolls Royce), DAIMLER (MERCEDES-BENZ Cars y Trucks), FORD (Lincoln, Ford), GEELY (Volvo, Polestar, Lynk & Co; Geely), GENERAL MOTORS (Buick, Chevrolet, Cadillac), Hyundai (Kia), JLR (Jaguar, Land Rover), Stellantis (Opel, Citroen), RENAULT/NISSAN (Infiniti, Alpine), VGTT (Volvo Trucks, MACK) y VW (Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, MAN, VW, Seat). Con sus sistemas de iluminación inteligentes y un estilo innovador, ZKW marca la apariencia y el carácter de los vehículos en todo el mundo.

