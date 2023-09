ZoobeTek à l'avant-garde de la lutte contre les risques de piratage mobile et les menaces quantiques

TAIPEI, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ZoobeTek, une startup logicielle innovante spécialisée dans la cybersécurité, mène le combat contre les risques de piratage mobile et les menaces quantiques grâce à sa solution de pointe, Coral Remote Access (CRA). Cette solution de qualité militaire est conçue pour les organisations qui mettent en œuvre des politiques Bring Your Own Devices (BYOD) ou de travail à distance.

Sécuriser l'avenir du mobile

IT administrators can monitor and analyze the virtual replica of user device without having access to personal data such as contacts and photos in individual smartphones or tablets. Employees can use Digital Twin to interact with different apps for work as well as corporate data in the data center without downloading all those apps and data on their mobile devices.

Alors que la numérisation se poursuit à un rythme rapide à l'échelle mondiale, les violations et les pertes de données suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Les pirates informatiques sont capables d'utiliser toute une série d'attaques pour s'emparer des données sensibles des entreprises et des particuliers, d'où la nécessité pour chacun de s'en prémunir. Pour protéger la transmission et le stockage des données sur les smartphones, les entreprises et les organisations ont adopté des solutions de gestion des appareils mobiles (MDM) et des réseaux privés virtuels (VPN). Cependant, ces solutions sont loin d'être idéales pour relever les défis actuels en matière de sécurité mobile. La solution CRA de ZoobeTek est conçue pour améliorer la sécurité mobile en centralisant les données et les applications de l'entreprise sur des serveurs distants contrôlés au lieu de les stocker directement sur les appareils mobiles. S'appuyant sur la technologie Virtual Mobile Infrastructure (VMI), CRA crée un environnement distant unifié dans lequel toutes les applications mobiles de l'entreprise fonctionnent de manière transparente. Ces applications sont diffusées en temps réel grâce à la 4G sur les smartphones des utilisateurs finaux, ce qui leur permet de travailler avec des informations sensibles sans avoir à télécharger les fichiers de l'entreprise sur leurs smartphones ou leurs tablettes.

Cette technologie révolutionnaire basée sur le cloud permet de créer un jumeau numérique de chaque appareil, la solution ARC peut identifier les risques de cybersécurité et de comportement sur chaque appareil mobile et bloquer l'accès aux ressources de l'entreprise, tout en respectant la vie privée de l'utilisateur. Grâce aux fonctions d'administration intégrées, les mises à jour d'applications et les politiques de sécurité de l'entreprise peuvent être facilement mises en œuvre en quelques minutes pour des milliers d'appareils. La solution CRA a été adoptée par un groupe de télécommunications et une agence gouvernementale à Taïwan depuis plus d'un an, et compte plus de 10 000 utilisateurs en ligne par jour.

« Bien entendu, notre principale priorité est de veiller à ce qu'aucune information confidentielle et aucune donnée des clients ne puissent être stockées sur les appareils mobiles d'un employé. Il est également très important pour nous que les employés sachent que la confidentialité des appareils BYOD reste garantie et intacte. Nous n'avons pas trouvé de meilleur produit que CRA qui réponde à toutes nos exigences », a déclaré un client.

En outre, ZoobeTek développe activement des services sur le cloud et prévoit de lancer en 2024 une solution CRA basée sur le cloud offrant un cryptage post-quantique de bout en bout.

Le fondateur et PDG de ZoobeTek, PingHsien Chi, a ajouté : « Grâce à notre CRA, les modalités de travail à distance et hybride deviendront plus sûres pour les industries malgré les menaces quantiques, tandis que la productivité pourra être assurée sans aucun compromis en matière de sécurité. »

Les personnes intéressées peuvent en savoir plus sur ZoobeTek en consultant le site web de l'entreprise à l'adresse https://www.zoobetek.com/

À propos de ZoobeTek

Fondée en 2023, ZoobeTek Co., Ltd., spin-off de l'Institut de recherche en technologies industrielles de Taïwan, est une société de logiciels qui fournit des solutions innovantes pour la sécurité des entreprises qui recourent au modèle Bring Your Own Device (BYOD), l'accès réseau à confiance zéro et la protection des secrets commerciaux. La mission de l'entreprise est d'aider les clients de divers secteurs d'activité dans leur cheminement vers le travail à distance ou hybride, en rendant leurs expériences numériques plus simples et plus sûres.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2219641/IT_administrators_monitor_analyze_virtual_replica_user_device_access_personal.jpg

SOURCE Zoobetek