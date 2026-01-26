VICTORIA, Seychelles, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- En 2026, les traders européens se font plus exigeants : ils veulent une couverture solide des produits dérivés, une exécution stable sur des marchés rapides et des règles claires en matière d'accès et de retrait, et pas simplement une longue liste de devises. Zoomex fait partie des plateformes souvent citées dans les comparatifs de plateformes d'échange de produits dérivés crypto actives en Europe.

Des fonctions importantes pour les traders en produits dérivés

image1

Zoomex se positionne autour d'une expérience axée sur les produits dérivés et d'une large couverture d'actifs. Pour les utilisateurs de l'UE, les principaux critères d'évaluation incluent généralement les frais, les taux de financement, le slippage et la stabilité de la plateforme.

Points essentiels

Portée mondiale et couverture du marché : fondée en 2021, Zoomex compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays/régions et plus de 600 paires de trading , se positionnant ainsi comme une plateforme d'échange mondiale largement accessible.

fondée en 2021, Zoomex compte et , se positionnant ainsi comme une plateforme d'échange mondiale largement accessible. Conçue pour la rapidité et la facilité d'utilisation : Zoomex met en avant son approche axée sur la « simplicité × facilité d'utilisation × rapidité », avec un moteur d'appariement conçu pour une exécution des ordres en quelques millisecondes et une interface rationalisée pour un trading à faible friction.

Zoomex met en avant son approche axée sur la avec un moteur d'appariement conçu pour et une interface rationalisée pour un trading à faible friction. Signaux de sécurité et de conformité : Zoomex indique être titulaire des enregistrements/licences de Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC et a passé avec succès un audit de sécurité Hacken . Elle met également en évidence des mécanismes de vérification flexibles, avec des niveaux de retrait publiés tels que Lv.0 jusqu'à 100 BTC/jour et Lv.1 jusqu'à 200 BTC/jour.

Zoomex Card : faire le lien entre la crypto et les paiements quotidiens en Europe (début 2026)

Zoomex Card (premiers paiements prévus pour début 2026) : au-delà du trading de produits dérivés, Zoomex s'ouvre également aux paiements dans le monde réel. Fin décembre 2025, elle a annoncé l'ouverture des préinscriptions pour la Zoomex Card, un produit conçu pour connecter les cryptoactifs aux dépenses quotidiennes grâce à un compte multidevises mondial construit avec la plateforme financière réglementée UR. Cette annonce met en avant la prise en charge des principales devises fiat telles que l'USD, l'EUR, le CHF, le JPY, le SGD et le HKD, les dépôts en USDC pour les dépenses et les virements, et la compatibilité avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, avec un déploiement prévu pour début 2026. Les premiers inscrits bénéficieront d'avantages de lancement, comme 1% de cashback, les frais d'émission de carte offerts, et d'autres avantages limités dans le temps.

Pleins feux sur la campagne européenne : « ZOOMEX Welcomes You Home ».

Zoomex organise une campagne de bienvenue pour l'Europe où les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent sur la plateforme, effectuent un premier dépôt et réalisent des transactions peuvent débloquer des récompenses. Les utilisateurs réguliers peuvent bénéficier de primes d'inscription ainsi que d'incitations au dépôt et au trading, tandis que les niveaux VIP permettent d'obtenir jusqu'à 4 000 dollars de primes et de vouchers en fonction du montant du premier dépôt. La campagne comprend également une échelle de récompenses basée sur le volume, permettant de gagner des places pour la Coupe du monde et une expérience VIP F1 d'une journée.

Conclusion

Si vous êtes basé en Europe et que vous comparez les candidats au titre de Meilleure plateforme d'échange de produits dérivés crypto , Zoomex mérite que vous vous y intéressiez de plus près pour son approche axée sur les produits dérivés et ses niveaux de retrait et de vérification clairement définis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868870/image1.jpg