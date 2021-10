Zoomlion Agricultural Machinery comemora o Dia Mundial da Alimentação de 2021 com ações para impulsionar a produtividade alimentar global

"À luz da pandemia da COVID-19, a melhoria da produtividade agrícola e da produção sustentável de alimentos está se tornando cada vez mais crítica para reduzir a fome em todo o mundo, especialmente na África", disse Xiong Yanming, vice-presidente da Zoomlion e presidente da Zoomlion Agriculture Machinery. "Como uma empresa líder na cooperação sino-africana em todo o setor de fabricação de equipamentos, a Zoomlion está respondendo ao tema do Dia Mundial da Alimentação com ações de grande alcance para melhorar a eficiência da produção agrícola e a qualidade de gestão com produtos de alta qualidade e serviços profissionais e eficientes."

A Zoomlion Agricultural Machinery ingressou no mercado africano em 2011 e exportou cerca de três mil unidades de equipamentos para países como Quênia, Tunísia, Nigéria, Egito, África do Sul, Etiópia e muitos outros.

Durante a Segunda Expo Econômica e Comercial China-África (CAETE) inaugurada em 26 de setembro, a Zoomlion destacou sua "Africa Solution" para promover ainda mais intercâmbios e cooperação com países africanos no campo da mecanização agrícola. Com sua vantajosa força de P&D, a Zoomlion personalizou e desenvolveu produtos de maquinários agrícolas que melhor se adaptam às necessidades dos clientes locais, forneceu suporte técnico para esquemas locais de maquinários agrícolas, auxiliou no financiamento da mecanização, bem como no treinamento de talentos agrícolas locais para melhorar a eficiência da produção de alimentos na África.

Hoje, uma série de ofertas de produtos de maquinário agrícola da Zoomlion na África, como o trator de rolos de alta potência PL2304, o Trator de rolos RH904 e a colheitadeira de trigo TE80, receberam feedback positivo dos clientes na África.

Este ano, a empresa obteve oficialmente a qualificação de fornecedor de longo prazo pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), o primeiro fabricante chinês de maquinários agrícolas a receber a qualificação.

"Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos como fornecedor oficial pelo UNOPS e continuaremos a contribuir para o desenvolvimento do setor agrícola global", complementou Xiong.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 568 produtos de ponta, com 70 linhas de produtos em 11 importantes categorias.

