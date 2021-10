Zoomlion celebra el Día Mundial de la Alimentación 2021

-Zoomlion Agricultural Machinery celebra el Día Mundial de la Alimentación 2021 con acciones para impulsar la productividad alimentaria mundial

CHANGSHA, China, 15 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Agricultural Machinery of Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) responde al llamamiento del Día Mundial de la Alimentación, "Nuestras acciones son nuestro futuro", con acciones para seguir apoyando firmemente la industrialización, el proceso de modernización y el rápido desarrollo económico de la industria agrícola mundial.