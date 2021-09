Zoomlion bat un nouveau record dans le domaine de la fabrication haut de gamme et exporte la grue sur chenilles la plus lourde de Chine

La grue ZCC32000 de 2 000 tonnes est un produit toutes conditions avec un moment de charge maximal de 32 000 tonnes-mètres et une hauteur de flèche maximale de 168 mètres, et elle a adopté la conception modulaire à double flèche super large. Elle peut s'adapter à une variété de conditions de levage complexes avec des performances de levage améliorées de 10 à 20 % par rapport aux produits de la même catégorie. Le modèle peut passer d'un fonctionnement monomoteur à un fonctionnement bimoteur selon les besoins de levage de l'utilisateur, en sélectionnant soit une faible consommation de carburant, soit un fonctionnement à puissance renforcée. Le système est hautement sûr et sécurisé, et peut réaliser un démontage et un montage efficaces.

« Les grues sur chenilles de Zoomlion ont obtenu de bons résultats dans le secteur de la construction, avec une efficacité élevée, une excellente sécurité des équipements, une stabilité et une fiabilité, ce qui prouve que la qualité de la fabrication chinoise est fiable et digne de confiance », a déclaré le partenaire de Zoomlion en Turquie.

Le produit sera utilisé dans le cadre d'un projet de centrale nucléaire avant d'effectuer d'autres tâches de levage pour des projets d'énergie éolienne et de pétrochimie en Europe.

L'exportation de la ZCC32000 est la troisième fois que Zoomlion bat le record de la grue au plus grand tonnage exportée de Chine. Les précédents records ont été établis par les grues sur chenilles ZCC9800W et ZCC12500 exportées en Turquie en septembre 2020 et juin 2021, respectivement. Le fait de battre le record trois fois en un an a mis en évidence les forces technologiques, la qualité des produits et l'attrait de la marque des grues Zoomlion, hissant le nouveau drapeau de la « fabrication haut de gamme en Chine » sur la scène mondiale.

« La raison principale de la percée continue de Zoomlion dans les records d'exportation de grues est que nous avons réalisé des percées constantes dans le développement de la technologie de base, ce qui a été reconnu sur le marché international », a déclaré Luo Kai, vice-président de Zoomlion et directeur général de la branche des grues d'ingénierie de Zoomlion.

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Zoomlion à l'étranger a augmenté de plus de 52,28 %, parmi lesquels les grues ont connu une forte croissance, les ventes de janvier à août ayant augmenté de 60,8 % en glissement annuel. Le volume des ventes de grues sur camion de 30 tonnes et plus de Zoomlion s'est classé au premier rang du secteur, et la société détient la plus grande part de marché des grues sur chenilles en Chine.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1628549/image1.jpg

