Zoomlion comemora aniversário de 30 anos destacando seu compromisso global com a responsabilidade social

CHANGSHA, China, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Setembro de 2022 marca o Dia Internacional da Caridade e coincide com o aniversário de 30 anos da fundação da Zoomlion. Durante as últimas três décadas, a Zoomlion cumpriu ativamente suas responsabilidades sociais, cooperando com instituições de caridade e serviços de gerenciamento de emergências e realizando continuamente o combate preciso à pobreza, além de outros trabalhos vitais para o bem-estar social.

Zoomlion entregou oficialmente equipamentos agrícolas doados para o Camboja

O aniversário de 30 anos da Zoomlion celebra seus avanços e desenvolvimentos contínuos, bem como o compromisso constante da empresa com a responsabilidade social. A Zoomlion acredita que a filantropia corporativa crie inclusão, resiliência e vínculo social. Ao se concentrar nas necessidades de grupos vulneráveis por meio de ações filantrópicos, a Zoomlion se dedica a contribuir para o desenvolvimento da cultura, da ciência e dos esportes na sociedade e promove os direitos de grupos marginalizados e desfavorecidos.

Entre as principais iniciativas globais de responsabilidade social da Zoomlion estão:

Assistência global durante a pandemia

No início da pandemia da Covid-19, quando havia grande demanda por equipamentos médicos, a Zoomlion doou três lotes de aproximadamente 700 mil materiais de proteção médica para 43 países e regiões, a fim de ajudar as pessoas locais a lutar contra a pandemia.

Doações de maquinários agrícolas para promover o desenvolvimento local

Máquinas de colheita de cana-de-açúcar para ajudar o setor agrícola da República Dominicana.

Vinte milhões de yuans para o Azerbaijão, incluindo 45 veículos de saneamento e limpeza.

Ajuda com equipamentos agrícolas no Timor-Leste no valor de mais de três milhões de yuans.

Participação ativa no socorro em terremotos

A Zoomlion também usa ativamente seus equipamentos para realizar um amplo trabalho de responsabilidade social com socorro em situações de terremoto, inundações e seca e participou ativamente do resgate de pessoas afetadas pelos terremotos de Wenchuan, Yushu e Ya'an, assim como no reparo dos danos causados à infraestrutura. Em 5 de setembro, quando um terremoto de magnitude 6.8 atingiu Luding, a Zoomlion imediatamente acionou operações de resgate emergencial e socorro a desastres com oito guindastes e escavadeiras.

Educação e redução da pobreza

Há mais de 20 anos, a Zoomlion promove uma série de projetos de assistência para melhorar unidades educacionais em áreas remotas. Esses projetos são associados a recursos educacionais de qualidade para ajudar os alunos a conseguir concluir seus estudos. Até hoje, a empresa doou mais de 28 milhões de yuans e ajudou mais de 45 mil alunos a entrar na universidade.

A Zoomlion cumpre ativamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas. Além de "boa saúde e bem-estar" e "educação de qualidade", a Zoomlion também promove os objetivos de "energia limpa", com sua inovação em produtos sustentáveis e processo de fabricação verde, cumprindo suas responsabilidades como cidadã corporativa internacional.

