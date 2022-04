Zoomlion: construindo um futuro sustentável com fabricação verde e inteligente

O setor de maquinários de construção está revolucionando sua estrutura industrial com tecnologias avançadas para alcançar o desenvolvimento ecológico, inteligente e sustentável. Como pioneira em sustentabilidade, a Zoomlion desenvolveu e fabricou um portfólio abrangente de produtos de novas energias, como escavadeiras, maquinários de concreto e plataformas de trabalho aéreo (AWP), além de integrar aplicações de novas energias aos produtos.

"A transformação verde é uma tendência fundamental nos maquinários de construção à medida que a China se compromete a atingir seus objetivos de 'carbono duplo'. A Zoomlion lançou uma estratégia de desenvolvimento ecológico que utiliza todos os recursos para valorizar e promover o desenvolvimento para todos, enquanto reduz o impacto para o meio ambiente, e desenvolvemos e implementamos medidas ecológicas e sustentáveis em todo o processo industrial, abrangendo P&D, produção, operações e gestão", disse Fu Ling, engenheiro-chefe e vice-presidente da Zoomlion.

Um destaque da linha de produtos de novas energias da Zoomlion é sua AWP. Com um portfólio de produtos que engloba uma faixa de quatro a 68 metros, a Zoomlion agora conta com a linha de modelos de AWP mais completa da China. A Zoomlion também desenvolveu uma AWP elétrica de 40 metros, a mais alta do mundo.

A AWP movida a novas energias da Zoomlion tem os principais diferenciais de conservação ambiental e redução das emissões de carbono, garantindo, ao mesmo tempo, capacidade de operação e maior segurança. Em 2021, os modelos movidos a novas energias respondiam por 60% das vendas de AWP e eram vendidos em 58 países e regiões, com uma presença aclamada em 18 mercados de ponta. A Zoomlion também estabeleceu fábricas inteligentes de AWP movidas a novas energias de classe mundial para maior eficiência e escalabilidade da produção.

Além disso, a empresa lançou quatro plataformas de trabalho de elevação elétricas AC do tipo tesoura (AC, AC-Li, HA e HA-Li) e a mais alta lança reta do mundo, que agora é vendida em lotes.

"No futuro, a Zoomlion acelerará sua estratégia de localização em mercados internacionais e perseverará com inovação tecnológica para impulsionar o desenvolvimento ecológico. Ao fazer isso, ajudaremos o mundo a atingir suas metas de carbono com produtos que se destaquem em qualidade e desempenho e construam um futuro verdadeiramente sustentável", acrescentou Fu Ling.

