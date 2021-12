Zoomlion dévoile 16 nouveaux produits énergétiques, s'inscrivant pleinement dans une démarche de fabrication écologique et favorisant une croissance mondiale durable

La dernière flotte de produits à énergie nouvelle de Zoomlion comprend non seulement le largement acclamé premier camion-grue entièrement électrique au monde , ZTC250N-EV, mais aussi le grand début de plusieurs autres records du monde - le premier camion-pompe entièrement électrique au monde , le premier camion-pompe hybride de 60 mètres au monde , et le plus grand camion-benne de 118 tonnes, tout-terrain, entièrement électrique et à large caisse au monde , ZT118EV. Les 16 produits couvrent huit des principales catégories de produits de Zoomlion, notamment la grue, le camion-pompe, le camion malaxeur, la nacelle élévatrice (AWP), l'équipement d'urgence, l'excavateur, l'équipement minier et le châssis lourd, avec la combinaison de nouvelle énergie électrique pure, de pile à combustible à hydrogène et d'énergie hybride.

Les équipements à énergie nouvelle de la Société présentent des avantages considérables en termes d'économies d'énergie et d'émissions, associés à des performances élevées. Par exemple, le camion-grue ZTC250N-EV de 25 tonnes lancé en 2020 a une vitesse maximale de 90 km/h, une autonomie déclarée de plus de 200 km et une pente maximale de 50 %, tandis que le coût de la consommation énergétique globale est réduit à seulement 35 % de celui des modèles diesel de la même catégorie, avec zéro émission au point d'utilisation.

Les applications avancées des nouvelles technologies énergétiques de Zoomlion ont été largement reconnues par le marché. En avril 2019, Zoomlion a pris l'initiative de lancer des produits AWP à nouvelle énergie alimentés par des batteries au lithium et a atteint la production de masse. Par la suite, la Société a lancé plus de 20 nouveaux produits énergétiques qui sont largement vendus sur de multiples marchés. Le 26 novembre, le premier véhicule entièrement électrique à bras droit de 40 mètres, ZT40JE-V, est également sorti de la chaîne de montage de Zoomlion. À l'heure actuelle, les produits AWP à énergie nouvelle de Zoomlion représentent 60 % du chiffre d'affaires des AWP.

« Zoomlion a proposé une stratégie de développement écologique pour parvenir à « écologiser » l'ensemble du cycle de vie de ses produits en minimisant l'impact sur l'environnement et les dommages pour la santé humaine et la société, tout en garantissant le taux d'utilisation des ressources le plus élevé et en réalisant un développement harmonieux et durable en travaillant main dans la main avec nos clients afin de créer une valeur ajoutée pour la société et l'environnement », a déclaré Fu Ling, ingénieur en chef et vice-président de Zoomlion.

Aujourd'hui, Zoomlion a mis en place une stratégie globale de développement écologique intégrant la conception écologique, la fabrication écologique et la gestion écologique, poussant l'industrie des machines lourdes vers la réduction des émissions et la durabilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1700131/1.jpg

SOURCE Zoomlion