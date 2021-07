Zoomlion embrasse l'esprit sportif en soutenant les athlètes de la jeune génération et en construisant des installations sportives

CHANGSHA, Chine, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme de premier plan, encourage l'esprit sportif en appuyant les plus grandes stars chinoises du sport.

Cela fait maintenant plus de 17 ans que Zoomlion aide l'équipe d'haltérophilie du Hunan à atteindre la première place sur le podium. En 2020, la société a fait don de plus d'un million de yuans (154 340 dollars américains) à l'équipe d'haltérophilie et prévoit de faire un autre don d'un million de yuans (154 340 dollars américains) en août 2021.

« À Zoomlion, nous favorisons l'esprit sportif et nous sommes convaincus que la chose la plus importante dans la vie n'est pas seulement de gagner, mais de participer. Nous donnons à tous les athlètes les moyens de réaliser leurs rêves, des amateurs aux athlètes de haut niveau », a déclaré Li Jiangtao, président du syndicat de Zoomlion.

Zoomlion organise également une série de courses amusantes pour les jeunes dans plusieurs villes de Chine afin de stimuler la passion pour le sport chez la prochaine génération d'athlètes. La plus récente, qui a eu lieu à l'île de l'Orange de Changsha le 19 juin, a attiré plus de 500 participants.

Les employés de Zoomlion du monde entier favorisent également l'esprit sportif en participant régulièrement à des activités sportives en équipe. En Australie, l'équipe de Zoomlion a fait une randonnée pédestre sur la piste commémorative Kokoda à Dandenong, dans l'état de Victoria. Pendant ce temps, en Asie du Sud-Est, le bureau de Zoomlion en Malaisie a formé une équipe de basket-ball et participe régulièrement à des rencontres locales, et une équipe du bureau thaïlandais joue au badminton les mardis et samedis.

En tant qu'entreprise de fabrication d'équipements, Zoomlion contribue également à la construction de grands projets de stades sportifs. L'entreprise a joué un rôle essentiel dans le développement du stade principal de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022TM ; du Samara Arena, du Volgograd Arena et du Stade de Mordovie à Saransk pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018TM ; du stade F.C Tianhe de Guangzhou; du Centre olympique de Leshan ; et du 31e Summer Universiade Sports Center de Chengdu 2021.

Grâce à son dévouement continu à l'égard de la réussite sportive et à son esprit sportif, Zoomlion est déterminé à définir l'avenir du sport en Chine et à l'étranger. Des athlètes d'élite aux employés, en passant par la collectivité en général, tout le monde est encouragé à aller plus vite, à viser plus haut et à devenir plus fort grâce au soutien indéfectible de Zoomlion.

