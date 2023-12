Zoomlion fica à frente na construção da maior estação antártica chinesa no Mar de Ross, demonstrando excelência em engenharia em condições extremas

CHANGSHA, China, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) uniu forças recentemente para construir a quinta estação de pesquisa antártica da China na Ilha Inexpressível na Baía Terra Nova no Mar de Ross. Ao usar seus avançados guindastes sobre esteiras com lança telescópica, a Zoomlion demonstra sua capacidade de engenharia em condições ambientais adversas.

A Estação, que se estende por uma área de 5.244 m², se encontra atualmente em plena construção. É uma prova de uma construção inteligente intensiva, eficiente, ecológica, de baixo carbono e avançada. A Estação, com conclusão prevista para 60 dias, irá comportar até 80 pesquisadores, dando suporte a pesquisas multidisciplinares em ambientes atmosféricos e marinhos, bem como em ecologia biológica.

Os guindastes sobre esteiras com lança telescópica da Zoomlion, os ZCT600V5, chegaram ao Mar de Ross, executando tarefas como descarga de materiais e participando da montagem da estrutura de aço da Estação. O equipamento demonstra um desempenho notável em terrenos gelados, sem ser alterado pelas duras condições antárticas de frio extremo, ventos fortes e radiação.

Equipado com uma lança em forma de U de 5 seções e 46 m, o guindaste é líder do setor em comprimento de braço e capacidade de elevação. Seu chassi de esteira telescópica de grande largura de via, combinado com esteiras antiderrapantes personalizadas e impressionantes habilidades de escalada, o torna ideal para tarefas complexas de elevação em ambientes desafiadores. O design modular do ZCT600V5 permite fácil transporte e rápida automontagem de seu contrapeso de 20 toneladas, com melhoria significativa da eficiência construtiva, sobretudo no período limitado de construção.

A Estação adotou a tecnologia de construção modular em grande escala para minimizar o trabalho no local. É composta por 84 grandes módulos, projetados para ser instalados no piso da estrutura metálica principal, com instalações prontas para ocupação imediata. Anteriormente, os guindastes da Zoomlion estiveram envolvidos na personalização e pré-montagem das unidades modulares na China e continuarão desempenhando um papel crucial na Antártica, ao fornecer uma base robusta para exploradores que pesquisam as profundezas da Antártida.

O papel da Zoomlion em construir a Estação define outro marco ao superar os desafios de engenharia sob as condições mais exigentes, tendo a empresa imenso orgulho de sua participação. O desempenho de seu equipamento sob as extremas condições da Antártica reflete a robusta capacidade técnica da Zoomlion. Além disto, as contribuições da empresa para a pesquisa científica são uma prova de seu compromisso inabalável em exercer uma influência positiva no mundo.

