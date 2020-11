Zoomlion impressiona na Exposição bauma China 2020 com o lançamento de maquinários de construção inteligentes de última geração garantindo mais de US$ 3 bilhões em pedidos

A Zoomlion está exibindo mais de 50 conjuntos de produtos de equipamentos de construção de nove linhas de produtos na bauma China 2020. Com novos lançamentos de produtos e eventos de transmissão ao vivo on-line para interagir com clientes globais, a Zoomlion fechou pedidos totalizando CNY 20 bilhões ( US$ 3,04 bilhões) na bauma China no dia 26 de novembro.

"A exposição destaca os produtos de ponta da geração 4.0 da Zoomlion e conquistas inovadoras que representam um salto qualitativo de inteligência," disse o Sr. Guo Xuehong, vice-presidente da Zoomlion.

Assumindo a liderança no setor com produtos inteligentes inovadores e de última geração

A exposição da Zoomlion na bauma China 2020 ofereceu um vislumbre do futuro dos maquinários de construção com uma demonstração de içamento inteligente sem a cabine de operação, mas com um centro de experiência de controle remoto 5G, a parte "inteligência" do equipamento tem a capacidade de tocar, sentir e ver.

O ZTC-250NEV é o primeiro caminhão guindaste elétrico do mundo que tem visão de máquina integrada, inteligência artificial e comunicação 5G. É um guindaste sem cabine, mas com "olhos e cérebro" para realizar tarefas de içamento inteligentes com o apertar de um botão.

O guindaste sobre esteiras ZCC18000 tem a tonelagem mais alta da feira, apresentando grande capacidade de içamento, o que o torna um modelo perfeito para içamento de energia eólica em terra e no mar. É equipado com a tecnologia de contrapeso de sobrecarga sem aterrissagem desenvolvida automaticamente pela Zoomlion, que reduz a área de operação em 60% e oferece o melhor desempenho de elevação do setor.

A Zoomlion também lançou a ZT68J, uma plataforma aérea automotora de braço reto que bate o recorde mundial de 67,5 metros de altura, garantindo melhor desempenho na operação fora da estrada e controle inteligente.

O equipamento de argamassa de mistura seca da empresa adota o sistema patenteado de dosagem automática de granulados com ultra-alta precisão patenteada Powerdos. As funções inteligentes, como tecnologia de lança oca, tubo de concreto de fibra de carbono e interação de voz homem-máquina e um sistema de controle inteligente ETI de guindaste de torre foram amplamente aclamados pelos visitantes da feira e pelo público mundial na transmissão ao vivo.

À medida que o mercado global se recupera dos impactos da COVID-19, a Zoomlion persiste com pesquisa e desenvolvimento inovadores e espera criar e compartilhar com todos os parceiros. O expositor apresentou uma transmissão ao vivo de 24 horas em chinês e inglês, permitindo que clientes em todo o mundo participassem da bauma China 2020.

"A Zoomlion nunca mudou sua visão de compartilhar as conquistas da indústria e co-construir a ecosfera do setor. Esperamos moldar um futuro inteligente e definitivo com base nos princípios de ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados," disse o Sr. Guo.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

