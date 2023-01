Zoomlion lança 32 produtos de equipamentos de novas energias e 14 componentes-chave ecológicos no impulso de desenvolvimento sustentável

CHANGSHA, China, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) lançou 14 componentes-chave ecológicos e sustentáveis e 32 produtos de equipamentos de novas energias em 15 de dezembro. Como líder no impulso do setor de fabricação de construção em direção ao desenvolvimento sustentável, a Zoomlion estabeleceu um roteiro abrangente de desenvolvimento ecológico que compreende design, fabricação e gestão para alcançar a ecologização de todo o processo, desde P&D, produção até operação e gestão.

O lançamento englobou as nove áreas de produtos da Zoomlion de construção e engenharia, bombeamento de concreto, caminhões betoneira, plataformas de trabalho aéreo, terraplanagem, maquinário de construção e mineração de fundações, além de veículos industriais.

Este é outro marco para a Zoomlion, após a empresa introduzir 16 novos produtos de energia em oito áreas no mês de novembro passado. A empresa alcançou fortes vendas de muitos outros produtos de novas energias, e a participação de mercado de maquinários de trabalho aéreo de novas energias ultrapassou 60% em 2022.

Desenvolvimento de componentes chave de novas energias

O desenvolvimento de componentes-chave é a base para a transformação de novas energias para maquinários de construção, e a Zoomlion alcançou avanços abrangentes em baterias de lítio e energia de hidrogênio, acionando a tecnologia central e a cadeia do setor de componentes-chave, desde peças de reposição até veículos completos englobando hardware e software. Até o momento, 80% dos principais componentes de novas energias da Zoomlion são desenvolvidos de forma independente pela empresa.

O lançamento de nove componentes-chave de lítio pela Zoomlion gerou uma solução abrangente de novas energias de lítio para maquinários de construção que abrangem baterias, acionamento elétrico, transmissão elétrica e controle elétrico. Seus três novos componentes de energia de hidrogênio estruturaram a solução integrada de cadeia completa de hidrogenação, armazenamento/transporte de hidrogênio, célula de combustível de hidrogênio e motor principal. A Zoomlion também criou o principal compressor de pistão de tração hidráulica de hidrogênio de 45 MPA do mundo.

Além disso, a Zoomlion apresentou dois produtos de chassi geral de serviço pesado de novas energias para equipamentos puros de energia elétrica e de hidrogênio.

Desenvolvimento de novas energias em toda a linha de produtos

Em 2022, a Zoomlion alcançou o desenvolvimento de novas energias de toda a sua gama de produtos e divulgou uma série de produtos que estabeleceram referências no setor, incluindo a série de guindastes de novas energias de maior tonelagem do mundo, o primeiro guindaste sobre esteiras totalmente elétrico distribuído do mundo, o primeiro caminhão betoneira de fibra de carbono totalmente elétrico do mundo e o primeiro robô de instalação de vidro do setor para operações entre andares em edifícios altos. A Zoomlion também lançou a primeira solução de construção inteligente do setor, impulsionando a transformação inteligente do setor.

Manufatura ecológica

A Zoomlion inovou em tecnologias, equipamentos e linhas de produção ecológicas para alcançar a fabricação ecológica que seja eficiente, sustentável, de baixo carbono e segura. O novo Parque Inteligente de Maquinários de Terraplanagem adotou tecnologias de alta precisão para maximizar a utilização de materiais, melhorar a eficiência da produção e a eficiência energética, reduzindo as emissões anuais de carbono em 82.400 toneladas.

O desenvolvimento ecológico está mapeando o curso para o desenvolvimento futuro do setor de maquinários de construção, e a Zoomlion continuará a otimizar sua estratégia de sustentabilidade e a contribuir para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável do setor.

FONTE Zoomlion

