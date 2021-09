Zoomlion lidera o setor para alcançar o pico de emissões de carbono e a neutralidade de carbono com manufatura e produtos verdes e inteligentes

CHANGSHA, China, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- À medida que os países avançam em direção ao pico de emissões de carbono e metas de neutralidade de carbono, em linha com o Acordo de Paris, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está liderando o setor ao promover a transformação e o desenvolvimento verdes por meio da construção de fábricas ecológicas e inteligentes e processos de fabricação em constante atualização, empenhando-se em contribuir para a conservação de energia, redução de emissões e uso eficiente de recursos.

Manufatura verde

A empresa está investindo 100 bilhões de yuans (15,5 bilhões de dólares) para construir a Zoomlion Smart Industrial City, com base em linhas de produção inteligentes e uma plataforma de Internet das Coisas (IoT), adotando tecnologias digitais para concretizar a integração total dos fatores de fabricação e sinergia e utilização inteligentes, e alcançar economia de energia e redução de emissões em todas as frentes. O complexo está sendo preparado para se tornar uma nova cidade ecológica verde e inteligente e uma fábrica "lighthouse" (que implementa tecnologias da Quarta Revolução Industrial) de classe mundial.

Da mesma forma, a Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory (Fábrica inteligente de guindastes da Zoomlion) , desenvolvida com base na abordagem de projeto de ciclo de vida sustentável que utiliza design ecológico, tecnologia, acondicionamento, fabricação e muito mais, integra 24 linhas de produção inteligentes e oito tecnologias de manufatura verde para obter uma atualização ecológica completa que abrange soldagem, remoção de pó, processamento, pintura, equipamentos e impulsiona economia de energia e tratamento de resíduos.

A taxa ecológica de tecnologia e processos de fabricação é de 98,7 e 97,3%, respectivamente, e a taxa de impacto ambiental reduziu para 2,7% com as emissões de COV (compostos orgânicos voláteis) diminuindo 60% em relação ao ano anterior.

Produtos ecológicos

A Zoomlion também lançou uma série de produtos ecológicos líderes do setor. Em 2020, a Zoomlion produziu o ZTC250N-EV, primeiro caminhão guindaste totalmente elétrico do mundo, que atinge velocidade máxima de 90 km/h e capacidade de nivelamento máxima de 50%, enquanto o custo de energia é de apenas 35% dos produtos movidos a combustível da mesma classe.

O portfólio de produtos movidos a novas energias da Zoomlion também inclui caminhões betoneira elétricos, plataformas de trabalho aéreo de íon-lítio e de energia híbrida, empilhadeiras elétricas e movidas a hidrogênio.

A Zoomlion dará continuidade a uma estratégia de desenvolvimento sustentável e implementará completamente medidas ecológicas em todas as operações, produção, design, P&D e produto, promoverá o alcance das metas de neutralidade de carbono e criará valor agregado para o ambiente de vida de nossos clientes, do setor e da humanidade.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 568 produtos de ponta, com 70 linhas de produtos em 11 importantes categorias.

FONTE Zoomlion

