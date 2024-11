Zoomlion präsentiert bahnbrechende Maschinen und intelligente Lösungen auf der bauma CHINA 2024

SHANGHAI, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. November startete Zoomlion seine Teilnahme an der diesjährigen Bauma CHINA in Shanghai mit der Ausstellung zu dem Thema „Greener Development, Brighter Future". An der Veranstaltung nahm der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von Zoomlion, Zhan Chunxin, zusammen mit dem Führungsteam des Unternehmens teil. Es handelt sich um die bisher größte Ausstellung von Zoomlion auf der bauma CHINA.

Zoomlion’s exhibition area at bauma CHINA 2024 Zoomlion’s green driverless equipment on display at bauma CHINA 2024

Das Unternehmen stellt auf der bauma CHINA mehr als 70 Produkte und Lösungen aus neun Hauptkategorien vor, darunter Mobilkrane, Betonmaschinen, Bauhebemaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Bergbaumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Fundamentausrüstungen, Industriefahrzeuge und neue Baumaterialien.

Einer der Höhepunkte war die Enthüllung der höchsten selbstfahrenden Teleskop-Arbeitsbühne der Welt mit einer beeindruckenden Höhe von 82 Metern. Ein Vertreter von Zoomlion kommentierte die Leistung wie folgt: „Dies ist das dritte Mal, dass die intelligente Hubarbeitsbühne von einen Weltrekord aufgestellt hat, nachdem zuvor bereits Höhen von 68 und 72 Metern erreicht wurden." Der Elektro-Raupenkran mit der größten Tonnage, der Lkw mit dem längsten Ausleger, das erste Hybridfahrzeug für den Bergbau und andere hochmoderne Spitzenprodukte beeindruckten die Besucher ebenfalls.

Die Multi-Szenario-Lösungen von Zoomlion für intelligente Baustellen sind auf der bauma CHINA in der dynamischen Demonstrationszone zu sehen. Die Demonstration zeigt vollelektrische, fahrerlose Baumaschinen – einen Bagger, einen Kompaktlader und eine knickgelenkte Hubarbeitsbühne – und demonstriert deren Fähigkeit zum integrierten autonomen Betrieb durch Zoomlions firmeneigene Lösungen.

Zoomlion bietet auch maßgeschneiderte intelligente Konstruktionslösungen für spezifische Szenarien. Im Bergbau beispielsweise bietet die Tochtergesellschaft Zvalley eine integrierte Lösung für den intelligenten Bergbau mit autonomen Lastwagen und ferngesteuertem Betrieb. Weitere Ausstellungsstücke waren digitalisierte Hebeprodukte, fortschrittliche kommerzielle intelligente Hebesysteme, digitale Betonspezialprodukte und autonome Turmdrehkranlösungen, die den Messebesuchern ein umfassendes Bild von der Entwicklung der Baumaschinen von Werkzeugen zu intelligenten Entscheidungssystemen vermittelten.

Auf der bauma CHINA hat Zoomlion nicht nur seine meistverkauften Produkte ausgestellt, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen für wichtige internationale Märkte präsentiert. Zu den Highlights gehörten der australische Fahrmischer der dritten Generation, eine 38-Meter-Pumpe für LKW, die speziell für Westeuropa entwickelt wurde, vier Modelle der nächsten Generation von Fundamentmaschinen und zehn Serien von kompakten Erdbewegungsmaschinen, die bei internationalen Kunden sehr beliebt sind. Dies unterstreicht die neuesten Errungenschaften von Zoomlion in der Forschung und Entwicklung sowie in der Fertigung im Ausland.

Bereits am ersten Tag unterzeichneten Kunden aus Australien, Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Europa Verträge mit Zoomlion. Diese Geschäfte umfassen u. a. den Verkauf von Mobilkranen, Betonmaschinen, Bauaufzügen, Erdbewegungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen. Zoomlion führte auch eingehende Gespräche mit internationalen Finanzinstituten.

Während der Ausstellung organisierte Zoomlion auch die Veranstaltung „Zoomlion Impressions: Hunan Highlights" und lud über 300 internationale Kunden ein, per Charterflug nach Changsha zu reisen. In der Smart Industrial City von Zoomlion, der weltweit größten und vielseitigsten integrierten Maschinenbaubasis, konnten Kunden die Wunder der hochmodernen chinesischen intelligenten Fertigung erleben.

Als Vorzeigeveranstaltung der globalen Baubranche ist die bauma CHINA dafür bekannt, technologische Fortschritte hervorzuheben und Branchentrends zu setzen. Zoomlion nutzt diese Plattform, um mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, die Zukunft des Sektors zu gestalten und ein innovatives Ökosystem zu fördern. Darüber hinaus ist Zoomlion bestrebt, den Weg in eine neue Ära zu ebnen, die von umfassender Intelligenz, vollständiger Digitalisierung, verbesserter Nachhaltigkeit und größerer Globalisierung geprägt ist, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2569252/Zoomlion_s_exhibition_area_bauma_CHINA_2024.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2569253/Zoomlion_s_green_driverless_equipment_display_bauma_CHINA_2024.jpg