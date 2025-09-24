Zoomlion amplía programa "El Amor Cambia el Destino" por 23º año, impulsando el desarrollo comunitario global

La empresa dona más de 280.000 dólares en 2025, con contribuciones totales que superan los 5,3 millones de dólares

CHANGSHA, China, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras el reciente Día Internacional de la Beneficencia, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) reafirmó su compromiso duradero con la responsabilidad social donando 2 millones de RMB (aproximadamente 280.000 dólares estadounidenses) a la iniciativa de becas "El amor cambia el destino" de este año.

Desde su lanzamiento en 2003, el programa ha continuado durante 23 años consecutivos, con donaciones acumuladas que superan los 38 millones de RMB (aproximadamente 5,3 millones de dólares estadounidenses), proporcionando un apoyo vital a cientos de miles de estudiantes para que puedan continuar su educación. Este esfuerzo continuo resalta la responsabilidad de Zoomlion en su mercado local, a la vez que refleja el compromiso más amplio de la compañía con el desarrollo comunitario en todo el mundo.

La ceremonia "El amor cambia el destino" de 2025 se celebró en Changsha, reuniendo a representantes gubernamentales, de organizaciones benéficas y empresariales para apoyar a los estudiantes necesitados. Los asistentes escucharon historias de beneficiarios que compartieron cómo el programa los inspiró a perseverar y contribuir a la sociedad. Zoomlion también contribuyó con 800.000 RMB adicionales a través de la Federación de Beneficencia de Hunan para ayudar a estudiantes de minorías étnicas en regiones rurales, reforzando así su enfoque en el desarrollo inclusivo.

Durante más de dos décadas, el programa ha recaudado miles de millones de yuanes y ha ayudado a casi 255.000 estudiantes, siendo Zoomlion reconocido como un contribuyente clave y ganador de importantes premios nacionales de caridad.

La dedicación de Zoomlion a la responsabilidad social se extiende mucho más allá de las fronteras de China. En Vietnam, la compañía apoyó la recuperación tras el desastre del condado de Bac Ha tras el tifón Yagi en 2024, donando suministros esenciales y ayudando a reconstruir la infraestructura de las aldeas de las tierras altas. En Filipinas, su filial local organizó recientemente un evento benéfico en el orfanato Rehoboth Sampaloc en la provincia de Rizal, donde entregó alimentos, artículos de cuidado infantil y juguetes a 27 niños. La compañía también ha participado en proyectos de cooperación agrícola en países como Camboya, Laos y República Dominicana, proporcionando equipos y formación para apoyar la modernización y el desarrollo sostenible.

Zoomlion combina la acción local con la responsabilidad global, vinculando su crecimiento como fabricante líder de equipos con contribuciones a largo plazo a la educación, la ayuda en caso de desastre y el avance agrícola. A medida que la empresa expande su presencia global, mantiene su compromiso con iniciativas que fomentan la resiliencia comunitaria y el desarrollo sostenible, demostrando que la responsabilidad corporativa y la ciudadanía global son fundamentales para su visión a largo plazo.