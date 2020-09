Zoomlion publie la première déclaration sur la sécurité des grues à tour, qui appelle à l'amélioration des normes de sécurité

NOUVELLE ZONE XIONG'AN, Chine, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), un important fabricant chinois de machines de construction et d'équipement lourd, a publié la première déclaration d'entreprise au monde sur la sécurité des grues à tour lors de la convention de construction et du sommet sur la sécurité des grues à tour de Zoomlion Xiong'an de 2020, le 14 septembre, à Xiong'an, une nouvelle zone de niveau étatique à côté de la capitale chinoise de Pékin, invitant l'ensemble de l'industrie à prendre part à l'amélioration des normes de sécurité des grues à tour.

Guo Xuehong, vice-président de Zoomlion, a souligné dans son discours d'ouverture qu'en tant que leader de l'industrie des machines de levage pour la construction, Zoomlion a la responsabilité de promouvoir le développement sûr, de haute qualité et durable de l'industrie des grues à tour.

La déclaration sur la sécurité des grues à tour précise 11 normes de base dans les domaines de la sécurité des contrôles, de la sécurité des structures, de la sécurité des environnements extrêmes et de la sécurité dans le cloud, ce qui comprend une charge d'essai qui dépasse les normes européennes, la capacité de résistance à la rupture des câbles métalliques, le contrôle des dispositifs de sécurité numériques et plus encore.

En date du 14 septembre, la livraison totale d'équipement de levage pour la construction de Zoomlion a dépassé 10 milliards de yuans (1,47 milliard de dollars américains), trois mois plus tôt qu'en 2019. Cela montre que Zoomlion occupe le premier rang sur le marché mondial des grues à tour ainsi que son engagement ferme envers des normes de qualité et de sécurité élevées.

« Zoomlion offre un soutien global pour la construction de la nouvelle zone Xiong'an au moyen de deux plateformes – les plateformes de gestion de la sécurité et de livraison de produits Zoomlion, et deux bases – la base de soutien des grues à tour et des ascenseurs de construction et la base de formation de Xiong'an » a déclaré Tang Shaofang, vice-président de Zoomlion et directeur général de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. « À l'heure actuelle, plus de 80 % des grues à tour utilisées dans le cadre de divers projets de construction à Xiong'an sont fournies par Zoomlion. »

« Avec la déclaration sur la sécurité des grues à tour, Zoomlion s'engage à assurer le développement sûr et positif de l'industrie. Nous cherchons à encourager les autres à valoriser la sécurité et à continuellement améliorer les normes de qualité et de sécurité », a déclaré Yu Lekang, directeur général adjoint de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise vend maintenant plus de 600 produits de pointe provenant de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories.

