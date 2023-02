ZOOZ Power nomme d'anciens dirigeants de Tritium et Driivz pour accélérer son développement commercial et ses activités de vente

TEL AVIV, Israël, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- ZOOZ POWER (TASE: ZOOZ), un fournisseur de premier plan de solutions d'augmentation de la puissance à base de volant d'inertie pour l'industrie de la recharge des VE, a annoncé la nomination de M. Eyal Blum et de M. Kevin Pugh à son équipe de direction, afin de diriger la croissance de ses activités mondiales: M. Blum est nommé directeur des revenus, et M. Pugh, Vice-président des ventes pour l'Europe de l'Ouest.

M. Eyal Blum a plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial, avec un accent sur l'écosystème de l'e-mobilité, en Israël, en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Amérique du Sud. Au cours de la dernière décennie, il a été un membre clé de l'équipe de lancement et a occupé le poste de vice-président du développement commercial pour Driivz, un fournisseur leader mondial de plateforme de gestion de la recharge des VE. À ce poste, M. Blum a été responsable d'une réalisation importante menant à la croissance des affaires de Driivz et a acquis des connaissances et une expérience significatives dans l'écosystème de l'e-mobilité.

M. Pugh apporte plus de 30 ans d'expérience dans la vente et le développement commercial, avec un accent particulier sur le marché de l'e-mobilité. Dans son dernier poste, M. Pugh était directeur des ventes pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Tritium, un fournisseur leader mondial de chargeurs rapides pour véhicules électriques. M. Pugh a dirigé l'expansion commerciale de Tritium au Royaume-Uni et en Irlande, depuis les premiers stades de pénétration jusqu'à des ventes de plusieurs dizaines de millions de livres, positionnant Tritium comme le premier fournisseur sur ce territoire. En tant que membre de l'équipe stratégique des ventes européennes et mondiales de Tritium, M. Pugh a également joué un rôle clé dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation de Tritium sur le territoire européen.

"Nous sommes ravis qu'Eyal et Kevin rejoignent notre équipe de direction », a déclaré Boaz Weizer, PDG de ZOOZ Power. "Leur expérience, leurs connaissances et leurs relations dans le secteur de l'e-mobilité seront inestimables, alors que nous accélérons notre expansion mondiale et que nous nous imposons comme l'un des principaux fournisseurs de boosters de puissance pour la recharge rapide des VE. Grâce à leurs compétences exceptionnelles et à leur vaste expérience, je ne doute pas qu'ils auront un impact significatif et qu'ils contribueront grandement à la réalisation de la vision et de la stratégie de ZOOZ et à l'établissement de notre position en tant qu'entreprise pionnière et leader dans le domaine, contribuant à l'accélération du déploiement des infrastructures de recharge publique ultrarapide dans le monde entier."

À propos de Zooz Power

ZOOZ est le fournisseur leader de solutions d'augmentation de puissance basées sur un volant d'inertie, permettant une recharge ultra-verte et ultra-rapide des véhicules électriques n'importe où.

Nous sommes déterminés à éliminer l'angoisse liée à l'autonomie et à accélérer l'adoption massive des véhicules électriques dans le monde entier. Notre objectif est de permettre le déploiement à grande échelle d'une infrastructure de recharge ultra-rapide et rentable, tout en surmontant durablement les limites des réseaux existants.

ZOOZ innove avec sa technologie unique d'augmentation de puissance basée sur un volant d'inertie, ce qui permet des cycles illimités de charge et de décharge à haute puissance avec une durée de vie de plus de 15 ans, offrant ainsi un coût total de possession minimal pour l'infrastructure de recharge ultra-rapide des VE. Comme notre produit est basé sur le stockage d'énergie cinétique dans des volants d'inertie, il n'est ni toxique ni basé sur des matériaux terrestres rares, ce qui le rend intrinsèquement vert.

Nos solutions durables d'augmentation de la puissance sont conçues dans un souci de longévité et de respect de l'environnement. Elles aident nos clients et nos partenaires à créer les solutions de recharge rapide les plus durables, fiables et rentables au monde.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.zoozpower.com/ .

