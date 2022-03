ZTE anuncia 4ª geração da série FWA & MBB 5G, liderando uma nova era da interconectividade 5G

SHENZHEN, China, 1 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que sua série FWA & MBB 5G atingiu o marco de um milhão de remessas em todo o mundo e divulgou oficialmente a 4a geração da série FWA & MBB 5G da ZTE no Mobile World Congress 2022 (MWC 2022). A linha que inclui a série 5G CPE MC888 para uso interno, a série 5G CPE MC889 para uso externo e a nova geração do 5G MiFi MU5120 portátil é geralmente desenvolvida para cenários internos, externos e móveis e adotou as plataformas líderes de mercado Snapdragon® X65 e X62 5G Modem-RF.

Na era 5G, a ZTE sempre se comprometeu a atender a cenários diversificados de terminais de dados 5G para usuários do mundo todo. Em 2019, a ZTE lançou o MC801, seu primeiro produto CPE 5G, e lançou sucessivamente os produtos CPE 5G para uso interno de 2ª e 3ª geração em 2020 e 2021. A nova série da linha FWA & MBB está ainda mais aprimorada e atualizada em relação às gerações anteriores, criando cenários diversificados de terminais de dados 5G, apropriados para uso pessoal, doméstico, móvel e comercial, entre outros.

A série MC888 para cenários de uso interno inclui dois modelos, o MC888 e o MC888 Ultra. Este último, equipado com a Qualcomm® Fixed Wireless Access Platform Gen 2, com destaque para a plataforma Snapdragon® X65 5G Modem-RF e os mais recentes padrões técnicos de Wi-Fi 6E com uma taxa de pico de 6.000 Mbps. Ele também suporta totalmente os padrões técnicos de mmWave-Sub6 NR CA e 3GPP R16. Ele adota o conjunto de antenas inteligentes 3.0, com ganho de 10dBi, o que possibilita a recepção estável e abrangente do sinal 5G mesmo com sinais fracos. Ainda assim, o MC888 Ultra dissipa continuamente o calor adotando uma tecnologia de auto-ventilação interna e um design de duto de ar permeável do topo até a parte inferior. Como resultado, garante-se a operação de alta velocidade ultralonga e estável mesmo sob condições de alta potência. É importante ressaltar que o MC888 Ultra também suporta a conexão NFC de toque único, que permite que smartphones Android habilitados para NFC se conectem a esses roteadores com um único toque, sem o tedioso processo de inserção de senhas.

Além disso, o modelo MC888 padrão com a plataforma Qualcomm X62, que suporta Wi-Fi 6 com taxa de pico de 3.600 Mbps, oferece conexão para até 32 usuários simultaneamente. Este modelo usa a mesma tecnologia de antena que o MC888 Ultra, e a antena de alto ganho integrada garante uma forte recepção de sinal para os usuários.

Para cenários externos, como empresa líder mundial em comunicação, a ZTE lançou o MC889 e o MC889 Pro, compatíveis com as redes mmWave, Sub-6 5G e 4G LTE, projetados para lidar com o ponto problemático de desempenho de baixa penetração dos sinais das redes mmWave e Sub-6 e impor requisitos mais altos de temperatura, ambiente e capacidade de recepção de sinal. Com proteção IP67 e IP65 à prova de poeira e água para nível industrial, a série pode funcionar normalmente em temperaturas entre 40 e 60 graus negativos, o que torna a série um produto CPE realmente para uso externo e para todo tipo de clima. O MC889 Pro adota a tecnologia de antena de super ganho capaz de atingir 11 dBi, o que melhora em muito a recepção do sinal para usuários de terminais.

Com base em CPE 5G para uso interno e externo, a ZTE também desenvolveu uma nova geração de produto MiFi 5G portátil, o MU5120, que oferece acesso estável para 32 dispositivos simultaneamente. O dispositivo adota a plataforma Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 com plataforma Snapdragon X62 5G Modem-RF e Wi-Fi 6 com baixo consumo de energia, além de incluir uma bateria de 10.000 mAh com autonomia para mais de 16 horas de uso. Além disso, o MU5120 também suporta carregamento rápido reverso de 18 W e função NFC de toque único, proporcionando uma experiência prática e mais funcional para os usuários.

Além dos cinco novos produtos mencionados, a ZTE também anunciou o MC888 Flagship no MWC 2022, o primeiro CPE Wi-Fi7 5G com as configurações mais fortes do mundo, que proporcionará a melhor experiência do setor e estará disponível no mercado a partir do quarto trimestre deste ano.

A ZTE também apresentou seu excelente desempenho de comunicação. Com o novo chip Qualcomm SD X65, o CPE 5G mmWave de nova geração melhorou a taxa de transmissão de CPE 5G mmWave de alta potência para mais de 10 Gbps, permitindo que a taxa de transmissão sem fio de terminais supere a do hardware de um computador. O novo CPE suportará a dupla conexão entre Sub-6G e mmWave. Por meio de novos materiais de condução e dissipação de calor, tecnologia CA de compartilhamento de tempo e um algoritmo de energia microcontrolada de nova geração, é possível obter uma dissipação de calor e cobertura de sinal mais fortes. O novo CPE pode ser amplamente utilizado em áreas, como Big Data, IoT e IoV.

"Há muitos anos, a Qualcomm Technologies e a ZTE colaboram no desenvolvimento de produtos de banda larga móvel, com algumas das soluções 5G mais poderosas da ZTE sendo CPEs de acesso sem fio fixo para residências e escritórios com base na plataforma Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 1", disse Gautam Sheoran, vice-presidente de gestão de produtos da Qualcomm Technologies, Inc. "Parabéns à ZTE pelo lançamento dos produtos CPE 5G de última geração para uso interno e externo, bem como roteadores móveis equipados com a Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 com as plataformas Snapdragon X65 e X62 5G Modem-RF. Esperamos ajudar a ZTE a oferecer cobertura, experiências de usuário e desempenho otimizados para mais residências e escritórios com sua nova geração de produtos."

"Com base no sistema ecológico inteligente de cenário completo '1+2+N', os dispositivos móveis da ZTE estão criando gradualmente um estilo de vida inteligente de cenário completo e agora possuem a maior participação de mercado global de CPE 5G. Para a Internet de Todas as Coisas (IOE), a integração de todos os cenários do '1+2+N' não pode ser realizada sem a assistência de '5G +' formado por dispositivos 5G MBB", disse Luo Wei, vice-presidente da ZTE Corporation, diretor geral do Centro de Produtos da ZTE Devices. "A 4ª geração da linha ZTE 5G FWA & MBB oferecerá uma experiência 5G de ponta para corporações e consumidores em todo o mundo por meio de notável inovação tecnológica, o que tornará a vida tecnológica mais acessível no futuro."

Contato para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation