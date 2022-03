ZTE kondigt de 4e generatie 5G FWA- en MBB-familie aan, die een nieuw tijdperk van 5G-interconnectiviteit inluidt

SHENZHEN, China, 1 maart, 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale provider van telecommunicatie, oplossingen voor bedrijfs- en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag aangekondigd dat de 5G FWA- plus MBB-serie wereldwijd de mijlpaal van 1 miljoen verzendingen heeft bereikt en de4e generatie ZTE 5G FWA en MBB-familie officieel heeft onthuld op het Mobile World Congress 2022 (MWC 2022). De serie, die de indoor 5G CPE MC888-serie, de outdoor 5G CPE MC889-serie en de new-gen draagbare 5G MiFi MU5120 omvat, zijn in het algemeen ontwikkeld voor binnen-, buiten- en reisscenario's en hebben de toonaangevende Snapdragon ® X65-en X62 5G Modem-RF-platforms overgenomen.

In het 5G-tijdperk heeft ZTE zich er altijd voor ingezet om wereldwijd gediversifieerde 5G-datacenter-terminalscenario's voor gebruikers in te voeren. In 2019 bracht ZTE de MC801, het eerste 5G CPE-product, uit en lanceerde vervolgens Gen 2 en Gen 3 indoor 5G CPE-producten in 2020 en 2021. De nieuwe serie van de FWA en MBB-familie is verder verbeterd en geactualiseerd op basis van eerdere generaties en biedt gediversifieerde 5G-data-terminalscenario's, die onder andere geschikt zijn voor persoonlijk, thuis-, reis- en kantoorgebruik.

De MC888-serie voor indoor-scenario's bevat twee modellen, MC888 en MC888 Ultra. De laatste, uitgerust met het Qualcomm® Fixed Wireless Access Platform Gen 2 voorzien van het Snapdragon® X65 5G Modem-RF-platform en de nieuwste Wi-Fi 6E technische normen met een pieksnelheid van 6000 Mbps, biedt volledige ondersteuning voor mmWave-Sub6 NR CA EN 3GPP R16 technische normen. Het gebruikt de smart antenne array 3.0 met antenneversterking tot 10dBi, waardoor een stabiele en uitgebreide 5G-signaalontvangst ook met zwakke signalen mogelijk is. De MC888 Ultra verwijdert echter continu warmte door het gebruik van indringende zelf-ventilatietechnologie en een neergaande luchtdoorlatende luchtleidingsontwerp. Daardoor is een ultralange en stabiele werking tegen hoge snelheid gegarandeerd, zelfs onder omstandigheden die veel vermogen vereisen. Opmerkelijk is dat MC888 Ultra ook one-touch NFC-verbinding ondersteunt, waardoor NFC-compatibele Android-smartphones een one-touch-verbinding kunnen maken met deze routers, zonder het lastige proces van het invoeren van wachtwoorden.

Daarnaast kan het standaard MC888-model met het Qualcomm X62-platform, dat WiFi-6 met een pieksnelheid van 3600 Mbps ondersteunt, door maximaal 32 gebruikers tegelijkertijd worden aangesloten. Dit model gebruikt dezelfde antennetechnologie als de MC888 Ultra, en de ingebouwde high-gain-antenne zorgt voor een krachtige signaalontvangst voor gebruikers.

Voor outdoor-scenario's lanceerde ZTE, als wereldwijd toonaangevend communicatiebedrijf, de MC889 en MC889 Pro, compatibel met mmWave, Sub-6- 5G- en 4G LTE-netwerken, ontworpen om het lage indringende performance pijnpunt van mmWave en Sub-6-netwerksignalen aan te pakken en om hogere eisen te stellen aan de temperatuur, omgeving en signaalontvangstcapaciteit. De serie IP67 en IP65, die stofdicht en waterdicht naar industriële kwaliteit zijn, kunnen normaal werken bij een temperaturen tussen 40 en 60 graden, waardoor de serie een typisch CPE-buitenproduct voor alle weersomstandigheden is. MC889 Pro gebruikt de super-gain antennetechnologie van 11dBi, die de signaalontvangst voor terminalgebruikers aanzienlijk verbetert.

Op basis van 5G CPE voor binnen en buiten, heeft ZTE ook een new-gen portable 5G MiFi-product MU5120 ontwikkeld, dat voor 32 apparaten tegelijkertijd op een plek toegankelijk is. Het apparaat gebruikt het Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 met een Snapdragon X62 5G Modem RF-Platform en Wi-Fi 6 met een laag stroomverbruik en een 10.000 mAh-accu met een accuduur van meer dan 16 uur. Daarnaast ondersteunt MU5120 ook snelladen van 18W en one-touch NFC-functie, plus biedt het een meer functionele en praktische ervaring voor gebruikers.

Naast de vijf eerdergenoemde nieuwe producten, kondigde ZTE ook het MC888- vlaggenschip aan op MWC 2022, de eerste Wi-Fi7 5G CPE met de sterkste configuraties ter wereld, die in het vierde kwartaal van dit jaar de beste ervaring in de sector zal leveren en op de markt zal worden gebracht.

Daarnaast laat ZTE ook zijn uitstekende communicatieprestaties zien. Met de nieuwe Qualcomm SD X65-chip heeft de new-gen 5G mmWave CPE de transmissiesnelheid van 5G mmWave CPE met hoog vermogen naar meer dan 10 Gbps verbeterd, waardoor de draadloze transmissiesnelheid van eindapparatuur de computerhardware kan overtreffen. De nieuwe CPE zal ondersteuning bieden voor een dubbele koppeling tussen Sub-6G en mmWave. Door nieuwe materialen voor warmtegeleiding en warmtedissipatie, time-sharing CA -technologie en een micro-gestuurd power-algoritme van de nieuwe generatie, worden een sterkere warmtedissipatie en signaaldekking gerealiseerd. Het kan op grote schaal worden gebruikt in gebieden zoals Big Data, IoT en de IoV.

"Qualcomm Technologies en ZTE werken al vele jaren samen in de ontwikkeling van mobiele breedbandproducten, met enkele van de meest krachtige 5G-oplossingen van ZTE: Fixed Wireless Access CPEs voor woningen en kantoren gebaseerd op het Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 1," aldus Gautam Sheoran, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. "We feliciteren ZTE met de onthulling van een volgende generatie 5G CPE-producten voor binnen en buiten, en met de mobiele routers die worden aangedreven door Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2, met Snapdragon X65 en X62 5G Modem-RF-Platforms. We kijken ernaar uit om ZTE te helpen om geoptimaliseerde prestaties, dekking en gebruikerservaringen te leveren aan meer woningen en kantoren met zijn nieuwe generatie producten."

"Gebaseerd op het "1+2+N" full-scenario smart Environmental system, creëren ZTE Mobile Devices geleidelijk een complete, slimme levensstijl en hebben ze nu het grootste wereldwijde marktaandeel van 5G CPE. Voor het Internet of Everything (IOE) kan de integratie in alle scenario's van '1+2+N' niet worden bereikt zonder de ondersteuning van '5G +', gevormd door 5G MBB-apparaten", aldus Luo Wei, vice-president van ZTE Corporation, GM van Product Center, ZTE Devices."De 4e generatie van de ZTE 5G FWA en MBB-familie zal bedrijven en consumenten wereldwijd een meer geavanceerde 5G-ervaring bieden via opmerkelijke technologische innovatie, die het technologische leven in de toekomst toegankelijker zal maken."

