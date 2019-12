ZTE anuncia novo smartphone Axon 5G compatível com modos SA e NSA

SHENZHEN, China, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de telecomunicações e soluções tecnológicas de internet móvel para empresas e consumidores, anunciou hoje o lançamento do ZTE Axon 10s Pro. O principal smartphone da marca é compatível com os modos 5G SA e NSA e será disponibilizado no mercado da China no primeiro trimestre de 2020. Baseado no sistema Android 10, o ZTE Axon 10s Pro usa a nova plataforma móvel 5G Qualcomm® Snapdragon™ 865 com o sistema 5G de modem e radiofrequência Qualcomm® Snapdragon™ X55, a plataforma móvel 5G mais avançada do mundo.