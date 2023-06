ZTE apresenta novos dispositivos móveis com ecossistema no MWC Shanghai 2023

Os novos produtos da ZTE, impulsionados por tecnologias sem precedentes, abrangem totalmente os cenários de comunicação móvel de consumo.

O nubia Pad 3D, que proporciona a experiência visual 3D mais realista e vívida, aprofundará o ecossistema 3D sem óculos.

XANGAI, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, apresenta vários novos produtos no congresso Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023, oferecendo tecnologias e experiências do usuário sem precedentes. De 28 a 30 de junho, a ZTE oferecerá aos visitantes exibição e experiência completas no estande da ZTE, localizado em N3-B20, que contará com smartphones, tablets, óculos inteligentes de RA, produtos MBB e FWA, além de produtos de internet para veículos e indústrias. Essas ofertas são integradas a aplicações de IA de ponta, a terminais líderes de dados móveis e a produtos inteligentes V2X atualizados.

nubia Neo Air

Total abrangência dos cenários de comunicação móvel de consumo

No congresso MWC Shanghai 2023, a ZTE está apresentando uma ampla gama de produtos novos, abrangendo totalmente os cenários de comunicação móvel de consumo. Dispositivos inteligentes inovadores, como o mais recente tablet 3D sem óculos com tecnologia de IA e os óculos sem fio de RA GPT, tornaram-se destaques no estande. O nubia Neo Air, os primeiros óculos refrativos leves de RA do mundo com função GPT e sem fio, chama a atenção ao fazer sua estreia, uma vez que permite interação inteligente, como entrevista em tempo real, bate-papo com assistentes de voz e consulta de dados por voz por meio de seu modelo de IA integrada. Além disso, demonstrando as conquistas e avanços que realizou em inovação de telas, segurança de sistemas e fotografia profissional, a ZTE exibe seu emblemático tablet 5G, o ZTE AxonPad; o computador para escritório ZTE AxonBook; e os dois smartphones 5G emblemáticos, o ZTE Axon 50 Ultra e o nubia Z50 Ultra.

Destaques do evento também incluem produtos 5G MBB & FWA da ZTE, cuja participação no mercado ocupa o primeiro lugar do mundo para a tecnologia líder no campo comercializado, e conquistas GIS (Green, Intelligence & Security, ou meio-ambiente, inteligência e segurança), englobando a mais moderna 5ª geração de Wi-Fi 7 5G FWA, 5G FWA interno e externo e Wi-Fi 5G portátil. Conectando-se à internet por meio de redes sem fio, os produtos possibilitam a transferência de dados rápida e eficiente. Durante a exposição, a ZTE demonstra a eficiência e praticidade dessas tecnologias, construídas sob os conceitos de economia de energia, controle inteligente de cenários e segurança de rede.

Em termos de dispositivos terminais para veículos, a ZTE apresenta produtos com desempenho líder do setor e aplicações veiculares, em colaboração com fabricantes de automóveis. Entre os destaques está o recém-anunciado RCU de inovação colaborativa veículo-estrada, dispositivo integrado de computação e comunicação rodoviária Y2002, que integra a unidade de comunicação rodoviária 5G RSU Y2001 e recursos de computação de ponta. Esse produto de última geração oferece poder de computação de IA robusto e suporta várias bandas de frequência de comunicação. Com sua capacidade de processar dados de radar e vídeos multicanais simultaneamente com baixo consumo de energia, o Y2002 proporciona aplicações de transporte inteligente e impulsiona o desenvolvimento de transporte em rede inteligente, tudo desenvolvido com base no sistema operacional da ZTE.

Novas formas de interação inteligente oferecem experiências sem precedentes

Como uma adição nova e significativa à linha de produtos de ecossistema inteligente da ZTE, o nubia Neo Air não é apenas óculos de RA sem fio, mas também um acessório inteligente equipado com o algoritmo AIGC, o mesmo algoritmo usado na tecnologia GPT. O modelo GPT usado pelos óculos combina os recursos de vários grandes modelos de IA para a obtenção de perguntas e respostas instantâneas, o que significa que os usuários podem interagir por comando de voz com o assistente de IA integrado.

Com tecnologias de RA e AIGC, o nubia Neo Air se tornou um assistente inteligente portátil para todos os cenários dos usuários. Durante discursos públicos, transmissões ao vivo, apresentações e outras ocasiões, os usuários podem visualizar mensagens de texto em tempo real pelas lentes dos óculos, de modo que possam fazer discursos sem precisar ler um roteiro. O nubia Neo Air conta com design binocular, muito semelhante aos óculos convencionais em sua aparência. O peso líquido total do dispositivo é de cerca de 42,5 gramas, e as curvaturas ajustáveis podem ajustar o comprimento às preferências do usuário. Com apenas meia hora de carregamento, o nubia Neo Air oferece até oito horas de uso normal em condições típicas, permitindo aos usuários usá-lo durante todo o dia, sem precisar se preocupar com a bateria.

Com o avanço contínuo da tecnologia RA+AIGC e a crescente maturidade do ecossistema, acredita-se que o nubia Neo Air revelará muitos outros cenários de aplicações futuristas e proporcionará aos consumidores experiências interativas sem precedentes.

Tablet 3D sem óculos leva a experiência móvel para uma nova geração

A ZTE também lançou outro inovador dispositivo inteligente de sucesso, o nubia Pad 3D, o primeiro tablet 3D sem óculos com tecnologia de IA do mundo. Equipado com a exclusiva tecnologia de campo de luz 3D sem óculos da ZTE, o produto pode apresentar exibição 3D sem óculos de alta qualidade, bem como corresponder a ângulos de visão confortáveis por rastreamento facial por IA em tempo real. Além disso, oferece suporte a conversão em tempo real de conteúdo 2D para 3D, incluindo imagens, vídeos e streaming de mídia, potencializando uma tecnologia baseada no algoritmo de aprendizagem profunda de rede neural de IA. Essa tecnologia pode superar o dilema de fontes limitadas de conteúdo 3D, oferecendo aos usuários uma experiência visual 3D mais realista e vívida.

A tecnologia 3D sem óculos, com amplos cenários de aplicação, atende não apenas aos consumidores comuns, como também a vários setores. Ela oferece aos usuários tela multidimensional e interação totalmente imersiva e prática, que vai além de sua imaginação. Para mostrar isso, a ZTE apresenta uma impressionante linha de exposição local e une-se aos principais parceiros do ecossistema 3D sem óculos, como MiGu Video of China Mobile, Tencent Meeting e China Focus Ltd, para levar aplicações para vários cenários de consumo, incluindo entretenimento por vídeo, transmissão ao vivo, jogos, streaming de mídia, conferências e educação. Também possibilita uma maior expansão comercial para setores verticais do ecossistema, como nas áreas de medicina e saúde, turismo cultural, exposições e mídia publicitária.

A ZTE coopera ativamente com parceiros do ecossistema no campo de aplicações industriais, para que, em conjunto, promovam a implementação de soluções industriais subdivididas e as apliquem ao nubia Pad 3D. Nesse sentido, a empresa iniciou com seus parceiros a "cooperação estratégica do ecossistema 3D sem óculos com tecnologia de IA da ZTE", de modo a estabelecer uma aliança do ecossistema 3D sem óculos. Essa iniciativa visa aprofundar a cooperação abrangente do ecossistema entre conteúdo e setores e aplicar as tecnologias a cenários que vão além da exibição 3D, como turismo cultural, museu cultural, conferência 3D, educação 3D, transmissão ao vivo em 3D, tratamento médico 3D e exibição de modelagem 3D.

A exposição demonstrará ainda mais a posição de liderança da ZTE no campo global de tecnologia de comunicação móvel. Além disso, a ZTE promoverá o desenvolvimento geral da tecnologia de comunicação móvel e fornecerá aos usuários globais produtos e serviços móveis mais inteligentes e inovadores. Ao participar do congresso MWC Shanghai, a ZTE espera promover mais oportunidades de comunicação e discussão dentro das indústrias, facilitar o desenvolvimento industrial e moldar em conjunto uma vida futura caracterizada por inteligência e praticidade.

