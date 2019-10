ZTE apresenta primeira loja de fatiamento 5G da Europa

SHENZHEN, China, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma das maiores fornecedoras internacionais de soluções de telecomunicação, empresariais e de tecnologia de consumo para a internet móvel, anunciou hoje uma parceria com a Hutchison Drei Austria para apresentar a primeira loja de fatiamento de rede da Europa. A empresa tem orgulho da primeira operação de fatiamento de rede de ponta a ponta do setor.

Na "Loja de Fatiamento" 5G, consumidores ou clientes empresariais podem selecionar o modelo de fatiamento predefinido e definir os parâmetros SLA de acordo com as características do usuário ou requisitos individuais da indústria. Depois que o usuário entra na loja online de fatiamento de serviços, ele pode escolher serviços com diferentes SLA, como largura de banda garantida, latência máxima etc. Em seguida, o serviço escolhido pode ser colocado no carrinho de compras. Uma vez finalizado o pagamento, o serviço pode ser ativado imediatamente, conforme solicitado. Se o número de usuários aumentar ou o desempenho do KPI diminuir, o sistema pode ajustar automaticamente seus recursos para manter o KPI. Esta solução de fatiamento de rede pode ser amplamente utilizada em indústrias verticais para atender a requisitos variáveis e garantir o SLA, independentemente do tipo de mercado vertical.

Esta solução inovadora pode acelerar a comercialização do fatiamento 5G e ajudar as operadoras a ter sucesso em uma variedade de mercados verticais. Ao oferecer fatiamentos personalizados às indústrias verticais, as operadoras podem transformar uma operação de tráfego B2C única em operações diversificada de fatiamento B2B, B2B2C e B2B2B. Como resultado, a integração profunda entre as indústrias 5G e verticais torna-se possível e o espaço de valor 5G é estimulado, pois possibilita que os requisitos de rede de cada indústria vertical sejam atendidos individualmente.

A solução loja de fatiamento 5G convida as indústrias verticais a participar na orquestração e gestão do ciclo de vida da fatia de rede. Baseada nas capacidades de orquestração e exposição para indústrias verticais, esta solução faz personalização do SLA, monitoramento do KPI em tempo real, carregamento aprimorado e gerenciamento do ciclo de vida da fatia de rede. Os amplos benefícios desta solução podem promover muito o processo comercial da tecnologia 5G, ajudar as indústrias verticais a reduzir o TCO e melhorar a experiência do usuário de ponta a ponta.

A ZTE é uma fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos seus clientes inovações integradas de ponta a ponta para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicação e de tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código H de ações: 0763.HK / código A de ações: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 25 contratos comerciais 5G em importantes mercados 5G, como Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. A ZTE destina 10% da sua receita anual à área de pesquisa e desenvolvimento e tem cargos de liderança em organizações internacionais de padronização.

