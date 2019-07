ZTE Axon 10 Pro 5G, o primeiro smartphone 5G vendido em países nórdicos

HELSINKI, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e de tecnologia ao consumidor para a Internet móvel, parceira da Elisa, uma pioneira em serviços digitais e de telecomunicações, vendeu oficialmente o primeiro smartphone 5G ZTE Axon 10 Pro 5G na Finlândia. O telefone foi entregue ao cliente por Veli-Matti Mattila, CEO da Elisa Corporation, no dia 3 de julho de 2019, na loja carro-chefe Elisa Kulma em Helsinki, o que comprova que a Finlândia entrou oficialmente na era do 5G e coloca o ZTE Axon Pro 5G como o primeiro smartphone 5G comercial em países nórdicos, possibilitando aos clientes obter os máximos serviços e experiências ultrarrápidas do 5G.

Xu Feng, vice-presidente sênior da ZTE Corporation e presidente da divisão de dispositivos móveis, declarou: "A ZTE está cooperando de perto com as principais operadoras, como a Elisa, para acelerar o uso comercial de dispositivos 5G. Após o anúncio na Europa, Oriente Médio e China, o ZTE Axon 10 Pro 5G vem a ser o primeiro smartphone 5G comercial dos países nórdicos, bem como do Oriente Médio. O ZTE Axon 10 Pro 5G vai satisfazer às expectativas dos clientes por conexões 5G ultrarrápidas, bem como suas necessidades diversificadas da vida e trabalho diário com suas tecnologias de ponta. A ZTE está comprometida em explorar e satisfazer às exigências emergentes das operadoras e clientes da próxima era 5G com nossas soluções de ponta a ponta. Estamos esperando que mais clientes experimentem os serviços 5G com este importante smartphone.

O 5G garantirá uma capacidade altamente maior de transferência de dados, velocidade de transferência de dados muito mais rápida e latência mais baixa, o que significa mais cenários de aplicações incríveis para os clientes, levando a uma vida mais inteligente e trabalho mais eficiente, incluindo realidade aumentada (AR, na sigla em inglês), realidade virtual (VR, na sigla em inglês), jogos em nuvem, vídeo 4K, streaming ao vivo extremamente claro em 5G+8K, direção autônoma no futuro, entre outros cenários de aplicações. Além do proeminente smartphone 5G, a ZTE também proporciona uma série de dispositivos 5G terminais diversificados, como o 5G Indoor Router, 5g Outdoor Router, 5g Mobile Wi-Fi Router, 5G Ethernet Box e 5G Module, bem como os módulos 5G adaptados para casos de uso industrial, impulsionando a transformação digital de diversos setores.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listados nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos para mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE compromete 10% de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui papéis de liderança em organizações internacionais que estabelecem padrões. A ZTE está comprometida com responsabilidade social corporativa e é membro da Global Compact da ONU. Para mais informações, acesse www.zte.com.cn.

