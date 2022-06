ZTE brengt duurzaamheidsrapport 2021 uit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het integreren van digitale intelligentie in duurzame ontwikkeling

SHENZHEN, China, 17 juni 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag wereldwijd zijn duurzaamheidsrapport voor 2021 uitgebracht.

Het rapport laat zien dat ZTE, na zijn strategische positionering als 'aanjager van de digitale economie', in 2021 zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden proactief heeft vervuld. Met de actieve implementatie van duurzame ontwikkeling op gebieden zoals operationeel bestuur, compliancebeheer, talentontwikkeling, innovatie-empowerment, openheid en transparantie, groene ontwikkeling en bijdragen aan de gemeenschap creëert het bedrijf een gedeelde waarde voor belanghebbenden en de samenleving.

ZTE heeft zijn duurzaamheidsrapport sinds 2009 elk jaar gedurende 14 opeenvolgende jaren uitgebracht.

Voortdurend onafhankelijk blijven innoveren en industriële digitale intelligentie blijven ontwikkelen en voldoen aan de eisen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

De onzekerheden als gevolg van de complexe wereldwijde situatie, de aanhoudende COVID-19-pandemie, de vergrijzing van de bevolking en de ecologische achteruitgang in 2021 brengen meer uitdagingen voor duurzame ontwikkeling met zich mee. In dit proces speelt digitale en intelligente transformatie op basis van nieuwe informatietechnologieën een onvervangbare rol. Hier wordt namelijk de ontwikkeling van thuiswerken, online samenwerking, afstandsonderwijs, telegeneeskunde, slimme fabrieken, onbemande mijnbouw en slimme havens bevorderd.

"Digitale en intelligente transformatie heeft onze maatschappij 'immuun' gemaakt voor onzekerheden, waarmee economische groei en duurzame ontwikkeling worden gegarandeerd", aldus Xu Ziyang, voorzitter van ZTE Corporation. "ZTE is al 37 jaar een grote speler in en bijdrager aan de ICT-industrie. Het bedrijf blijft innovaties en doorbraken maken en staat altijd open voor verandering. Zo breidt het bedrijf zijn capaciteiten en activiteiten op het gebied van digitale en intelligente technologieën voortdurend uit en biedt het eindeloze mogelijkheden voor digitale en intelligente toepassingen."

Om zijn strategische positie als 'aanjager van de digitale economie' vast te houden, gebruikt ZTE volgens het rapport technologische innovatie steeds als de belangrijkste motor van zijn ontwikkeling en richt het zich op het creëren van een sterkere kerncompetentie. Het bedrijf heeft verschillende toonaangevende wereldwijde O&O-centra opgericht. Om innovatie verder te stimuleren, blijft ZTE investeren in kerngebieden zoals 5G draadloze technologie, kernnetwerken, vervoersnetwerken, toegangsnetwerken en chipsets, waarbij investeringen in O&O al jaren meer dan 10% van de omzet van het bedrijf vertegenwoordigen.

Op 31 december 2021 had ZTE meer dan 84.000 wereldwijde octrooiaanvragen ingediend, waarvan er meer dan 42.000 zijn goedgekeurd, met respectievelijk 4.572 octrooiaanvragen en 1.990 goedkeuringen voor chipsets. Volgens een rapport dat in november 2021 is uitgegeven door IPLytics, een toonaangevend bedrijf in octrooigegevens, stond ZTE wereldwijd op de vierde plaats wat betreft het aantal verklaringen van 5G Standards Essential Patents (SEP) dat aan het European Telecommunication Standards Institute (ETSI) is bekendgemaakt.

In het tijdperk van de digitale economie vol zakelijke onzekerheden, richt ZTE zich steeds op het realiseren van hoogwaardige groei, in samenwerking met de communicatiesector, de verticale markten en de maatschappij. Het bedrijf doet dit middels een efficiënte samenwerking die open en transparant is. Door samen met anderen deel te nemen aan de bouw van een digitaal en intelligent ecosysteem, streeft ZTE ernaar om de digitale en intelligente transformatie van de hele samenleving te versnellen.

Door dieper in te gaan op verticale markten, biedt ZTE op scenario gebaseerde oplossingen die via modulaire componenten waarde creëren voor verticale partijen. Het bedrijf werkt samen met meer dan 500 wereldwijde partners, waarmee we bijna 100 innovatieve 5G-toepassingsscenario's hebben verkend voor fabrieken in Thailand, havens in België, boerderijen in Oostenrijk, evenals industrie, transport, energie, milieubescherming en veel andere verticale markten in China.

Het interne beheer versterken en een kwalitatief hoogwaardige groei nastreven

Het jaar 2021 was van cruciaal belang voor de groeifase zoals gedefinieerd in de driefasenstrategie van ZTE. ZTE heeft ingezet op technologisch leiderschap en hoogwaardige gerealiseerd. Hiermee heeft het een solide basis gelegd voor zijn gestage uitbreidingsstrategie en voor het doel om een van de top 500 bedrijven ter wereld te worden.

Xie Junshi, Executive Vice President en COO van ZTE, zei: "Onder deze omstandigheden heeft ZTE een stabiele bedrijfsvoering in stand gehouden, waarbij we ons inzetten voor duurzame groei van hoge kwaliteit. We zetten ons voortdurend in om onze drie hoekstenen, namelijk naleving, interne controle en talent, te consolideren."

Om te voldoen aan onze beloften wat betreft naleving en integriteit in de bedrijfsactiviteiten heeft ZTE nalevingsvereisten in zijn bedrijfsprocessen opgenomen, waarmee een uitstekend compliancebeheersysteem is opgebouwd dat is afgestemd op de bedrijfspraktijken van het bedrijf. Op deze manier streeft het bedrijf naar duurzame ontwikkeling, samen met zijn klanten, leveranciers en andere zakelijke partners over de hele wereld.

Als het gaat om interne controle en bedrijfsbestuur heeft ZTE met digitale hulpmiddelen een relatief compleet systeem voor risicobeheer en interne controle opgezet en het Business Continuity Management (BCM)-systeem voortdurend verbeterd. Met deze inspanningen heeft het bedrijf de operationele continuïteit, de efficiëntie van omzet en de operationele risico's effectief verbeterd.

Met betrekking tot talentontwikkeling blijft ZTE kerntalent aantrekken en motiveren. Zo heeft het Blue Sword-programma sinds de lancering in 2014 toekomstige leiders voor het bedrijf klaargestoomd. We zien dat de eerste stagiairs nu leidinggevende functies vervullen. In 2021 heeft ZTE meer dan 6.000 functies op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, marketing, operationele ondersteuning en toeleveringsketen aan excellente afgestudeerden over de hele wereld aangeboden.

Het vertrouwen van klanten winnen met openheid en transparantie en een samenwerkingsecologie creëren die winst oplevert voor iedereen

ZTE richt zich op het leveren van veilige en betrouwbare producten en diensten aan klanten, en het waarborgen van de beveiliging van communicatienetwerkapparatuur, om digitale transformatie te bevorderen.

In 2021 heeft ZTE de certificering verkregen van de managementsystemen ISO 9001, TL 9000, QC 080000, ESD, ISO 45001, ISO 14001 en ISO 22301, die de belangrijkste O&O-centra en productiebases van het bedrijf en 62 belangrijkste productcategorieën omvatten. In hetzelfde jaar wist ZTE zijn gemiddelde hersteltijd (MTTR) met 29,5% te verkorten in vergelijking met 2020. Bovendien heeft het bedrijf in 65 landen op afstand klantenondersteuning en diensten voor reserveonderdelen aangeboden, met een klanttevredenheid van meer dan 99%.

Voor de wederzijds lucratieve samenwerking heeft ZTE de Supplier CSR Agreement en de Supplier CSR Code of Conduct bijgewerkt om de verantwoorde en duurzame ontwikkeling van zijn partners in de hele waardeketen te garanderen. Daarnaast heeft ZTE het rapport over conflictmineralen uitgegeven op basis van de due diligence en beoordeling van 255 leveranciers. In de toekomst zullen due diligence en beoordeling aangaande conflictmineralen alle leveranciers omvatten.

Groene ontwikkeling in de praktijk brengen en de digitale weg naar koolstofneutraliteit leiden

ZTE, dat zich geconfronteerd ziet met de uitdagingen van de CO2-transformatie, creëert een groene weg naar de digitale economie door groene bedrijfsactiviteiten, een groene toeleveringsketen en een groene digitale infrastructuur te bevorderen, en de groene ontwikkeling van industrieën in de hand te werken, waardoor de duurzame ontwikkeling van exploitanten en verticale partijen wordt bevorderd. In samenwerking met zijn partners blijft ZTE innovatieve en groene 5G-toepassingen verkennen, met meer dan 60 exemplarische projecten die wereldwijd worden gerealiseerd, met als doel om CO2-piek en -neutraliteit respectievelijk voor 2030 en voor 2060 te realiseren.

In 2021 startte ZTE op bedrijfsniveau met het strategische project om op twee fronten CO2-reductie te realiseren, rondde de oprichting en verbetering van de capaciteit van het strategische CO2-reductieteam af, en namen meer dan 170 teamleden deel aan de training voor ISO 14064 en het op wetenschap gebaseerde doelstellingenprogramma.

ZTE heeft een CDP B-beoordeling voor acties op het gebied van klimaatverandering en de betrokkenheid van leveranciers behouden. Volgens de gegevens die op de CDP-website worden vermeld, hebben meer dan 40 toonaangevende leveranciers in de toeleveringsketen van ZTE decarbonisatiestrategieën opgesteld.

Wat kantooractiviteiten betreft, heeft ZTE in China negen energiebesparende projecten gelanceerd, waarmee het jaarlijks 21,56 miljoen kWh aan elektriciteit bespaart. ZTE heeft het gebruik van verpakkingsmaterialen met 689,1 ton verminderd door verpakkingen zo te ontwerpen dat er minder gewicht wordt gebruikt.

In 2021 beschikte ZTE wereldwijd over 140 recyclinglocaties. In China heeft het bedrijf 4 gecentraliseerde afvalrecyclings- en verwerkingsplatforms geoptimaliseerd en is het een verregaande samenwerking aangegaan met meer dan 10 toonaangevende milieubeschermingsinstellingen in de sector, waarmee het totale recyclingpercentage van 97% is bereikt. Door een langdurige, intense samenwerking met meer dan 150 buitenlandse milieubeschermingsinstellingen heeft ZTE ervoor gezorgd dat de recyclingactiviteiten voldoen aan de lokale milieubeschermingseisen van verschillende landen, en heeft het een totaal recyclingpercentage van 98% gehaald.

De hybride PowerMaster-stroomoplossing van ZTE heeft door China Energy News de award van 2021 Technology Innovation Solution for Carbon Peak and Neutral and High-Quality Development (technologische innovatieoplossing voor koolstofpiek en -neutraliteit en hoogwaardige ontwikkeling) gewonnen.

Technologie toepassen voor het algemeen belang en actief bijdragen aan wereldwijde gemeenschappen

Naast het streven naar bedrijfsontwikkeling neemt ZTE ook actief deel aan activiteiten op het gebied van het maatschappelijk welzijn. ZTE richt zich op ontvangers en hun echte behoeften, en focust zich op ontwikkeling van onderwijs, medische hulp, kwetsbare bevolkingsondersteuning, vitalisering van het platteland en milieubescherming, en zorgt ervoor dat alle algemene welzijnsprojecten effectief voldoen aan de behoeften van de ontvangers en de verwachte maatschappelijke voordelen opleveren. ZTE vervult zijn MVO voortdurend door middel van donaties en technologische empowerment.

In 2021 heeft de ZTE Foundation 13,17 miljoen Chinese yuan gedoneerd en 220 activiteiten op het gebied van maatschappelijk welzijn georganiseerd, waarvan in totaal 12.000 mensen profiteren. Ook heeft het bedrijf een splinternieuw systeem voor vrijwilligersdiensten gelanceerd, genaamd 'ZTE volunteer', en wereldwijd 15 vrijwilligersfilialen opgezet met meer dan 5.600 vrijwilligers. In totaal betekent dit een jaarlijkse groei van 76% in termen van het aantal vrijwilligers.

In de toekomst zal ZTE voortdurend digitale activiteiten uitvoeren, een veerkrachtige organisatie opbouwen en bijdragen aan de implementatie van de strategie voor CO2-reductie op twee fronten voor duurzame groei. Als een trouwe aanjager van de digitale economie, richt het bedrijf zich op het voldoen aan zijn MVO-programma's en het samenwerken met medewerkers en partners voor wederzijds succes in harmonie met de omgeving, om een veelbelovende toekomst op te bouwen en meer kansen te verkennen in de steeds veranderende tijd van digitalisering.

