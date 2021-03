ZTE brengt nauwkeurige RAN-oplossing en eerste commercieel gebruik van NodeEngine uit om digitale transformatie mogelijk te maken

SHENZHEN, China, 6 maart 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie en technologie aan bedrijven en consumenten voor mobiel internet, heeft vandaag de Precise RAN Solution White Paper uitgebracht voor de upgrade van de digitale economie, en de NodeEngine Technology White Paper samen met China Mobile voor de digitale transformatie van het industriepark, evenals de eerste commerciële NodeEngine-case.

Met als thema het versterken van de precisie-industrie, is de releaseconferentie van ZTE Precise RAN & NodeEngine online gehouden. Op deze conferentie hebben vertegenwoordigers van toonaangevende ondernemingen, zoals Xinfengming Group (een van de grootste fabrikanten in de polyesterindustrie) en China Southern Power Grid, de nieuwste prestaties gedeeld op het gebied van 5G-ondersteunde digitale upgrades in de industriële internet- en energie-industrie, met de nadruk op digitale transformatie, ontwikkeling van 5G-applicaties en industriële ecologie.

Precise RAN helpt bij het bouwen van de basis van de digitale economie

Digitale economie leidt nu de trend. De aanleg van nieuwe infrastructuur is de belangrijkste motor van de voortdurende ontwikkeling van de digitale economie. 5G is een belangrijke motor van nieuwe infrastructuur geworden. Als wegenbouwer van de digitale economie concentreert ZTE zich op drie technologische gebieden: ultiem netwerk, precisiecloud en netwerk- en platformversterking, en effent het de weg voor industriële upgrades met innovatie, vindingrijkheid en geduld, om alle industrieën in staat te stellen hun digitale transformatie te versnellen en als wegenbouwer van de digitale economie 5G in de industrie te injecteren.

Toepassingen in verticale industrieën stellen uiteenlopende eisen, zoals de media, energie, mijnbouw, transport, medische zorg, onderwijs en zoveel andere gebieden. Telecommunicatienetwerken moeten gedifferentieerde en deterministische service-ervaringen bieden en de ultieme prestatiegarantie bieden in termen van latentie, betrouwbaarheid en snelheid. Tegen deze achtergrond heeft ZTE de Precise RAN-oplossing voorgesteld. Door middel van precisieplanning, precisiesnijden, precisie-identificatie, precisieplanning, precisiemeting en precisie-O&M, zet Precise RAN de meest redelijke draadloze bronnen en de meest geschikte draadloze functies in voor 5G-toepassingen in de verticale industrieën, waardoor een nauwkeurige servicegarantie en efficiënt gebruik van draadloze bronnen wordt geboden en in verschillende industrieën een solide basis voor 5G-services wordt gelegd.

NodeEngine versnelt de digitale transformatie van bedrijventerreinen

Geconfronteerd met de toekomstige golf van grootschalige digitale transformatie van ondernemingen, wordt het versnellen van de aanleg van slimme bedrijventerreinen een topprioriteit. ZTE heeft de NodeEngine-oplossing uitgebracht in de verwachting bedrijven te helpen bij het lokaliseren van digitale applicaties met mogelijke minimale kosten en tijd door service-isolatie en -bescherming te bieden, QoS te stroomlijnen, uiterst nauwkeurige positionering en selfservice-beheer mogelijk te maken.

Bovendien zorgt de oplossing voor de beveiliging van bedrijfsinformatie en creëert het een lokaal intelligent en on-demand netwerk gericht op verticale toepassingen voor telecombedrijven en ondernemingen, waardoor de incubatie van 5G-toepassingen in bedrijventerreinen wordt versneld en de digitale transformatie en upgrade van bedrijventerreinen wordt bevorderd.

In 2019 hebben ZTE, Xinfengming Group en China Mobile gezamenlijk een allesomvattende digitale 5G-oplossing geïmplementeerd in een slimme 5G-fabriek in de provincie Zhejiang, China, inclusief toepassingen zoals een 5G-inspectierobot met op AI gebaseerde 8K-machinevisie, onbemande 5G-AGV, panoramisch HD-videobewaking, enz.

Bovendien hebben de drie partijen onlangs het eerste commerciële gebruik van NodeEngine gerealiseerd om een snelle uitrol van een particulier netwerk tegen lage kosten te realiseren en tegelijkertijd de gegevensbeveiliging te waarborgen. Tegelijkertijd kan het lokale O&M-portal van NodeEngine worden gebruikt om de kwaliteit van het netwerk in realtime te bekijken, om zo flexibel beheer en controle te bereiken. Dit verbetert de productiebeheercapaciteit voor de onderneming en verbetert de productie-efficiëntie en het beheer en de controle van de productkwaliteit.

Van de 3731 projecten heeft deze slimme 5G-fabriek de eerste prijs gewonnen in China's grootste wedstrijd van 5G-toepassingen "Blooming Cup". De Xinfengming Group, ondersteund door 5G, heeft een volledig ecosysteem gebouwd, bestaande uit internet, chemische vezels en vierketencoördinatie (industrieketen, toeleveringsketen, serviceketen en waardeketen). Dit ondersteunt snel de implementatie van het plan voor de vermenigvuldiging van de capaciteit van de onderneming. In de afgelopen drie jaar is de totale capaciteit verdubbeld tot 10 miljoen ton per jaar. In 2025 zal de uitgebreide capaciteit toenemen tot 20 miljoen ton per jaar.

Op dit moment is 5G de kernfase van integratie en innovatie ingegaan. De trend is ontstaan dat meerdere partijen op dit gebied samenwerken, waaronder telecombedrijven, leveranciers van apparatuur en verticale industrieën. ZTE streeft ernaar een wegenbouwer van de digitale economie te zijn en zal het pad van industriële upgrading voor alle industriële partners blijven consolideren en met zijn partners samenwerken om een nieuw tijdperk van uitgebreide digitale transformatie van de economie en de samenleving te omarmen.

Klik op de volgende link om toegang te krijgen tot de NodeEngine White Paper: https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202102251538.pdf

Klik op de volgende link om toegang te krijgen tot de Precise RAN Solution White Paper: https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202103050922.pdf

