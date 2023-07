ZTE-CEO Xu Ziyang: Convergentie en innovatie - Bouw aan fygitaal DNA voor snellere groei

ZTE wil een figitaal DNA opbouwen voor snellere iteratie en innovatie, om uiteindelijk de maatschappij als geheel een nieuwe vorm te geven

SHANGHAI, 3 juli 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat de CEO van het bedrijf, Xu Ziyang, keynote speeches op de " Digital First Networks"-sessie en de GTI Summit Shanghai heeft gehouden. Tijdens zijn toespraken deelde dhr. Xu de inzichten en praktijken van ZTE in dit digitale tijdperk.

Tijdens de "Digital First Networks"-sessie wees dhr. Xu erop dat er vanwege verschillende onzekerheden mogelijk een beperkte kans is voor de digitale transformatie van industrieën. Deze situatie brengt grotere verantwoordelijkheden en grotere druk met zich mee. Tegen deze achtergrond richt ZTE zich op de belangrijkste onderliggende technologieën, infrastructuur en toepassingen, en promoot tegelijkertijd integratie van fysieke en digitale domeinen, convergentie van computers en netwerken en verhoogde efficiëntie in productie en transacties. Hiermee wil het bedrijf een fygitaal DNA opbouwen voor snellere iteratie en innovatie, om uiteindelijk de maatschappij als geheel opnieuw vorm te geven.

Tijdens de GTI Summit Shanghai 2023 benadrukte de heer Xu de inzichten en praktijken van ZTE in de digitale industrie. Volgens dhr. Xu is de digitale infrastructuur in China, met name dual-gigabit netwerken en rekenkracht, tot een volwassen fase gekomen. Om de kansen voor een sprong voorwaarts te benutten, streeft ZTE naar gezamenlijke inspanningen voor snellere doorbraken op het gebied van optimale efficiëntie, verbeterde mogelijkheden en intelligente en vereenvoudigde toepassingen. Zoals dhr. Xu benadrukte, kan het bedrijf alleen vitaler en sterker worden door prefectie na te streven, zelfs bij het aanpakken van de moeilijkste uitdagingen.

Tijdens het MWC Shanghai ontving de heer Xu de "Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award" tijdens GSMA's Asian Mobile Awards (AMO) 2022. De onderscheiding erkent het uitstekende leiderschap van de heer Xu in het stimuleren van ZTE om continu industriële innovatie te promoten, de samenwerking tussen verschillende sectoren te verbeteren en de ontwikkeling van de wereldwijde mobiele industrie te stimuleren.

Hieronder staat de originele tekst van de toespraak van Xu Ziyang getiteld "Convergence and Innovation - Build Phygital DNA for Faster Growth":

Op dit moment is de digitale infrastructuur in China, met name dual-gigabit netwerken en rekenkracht, tot een volwassen fase gekomen. Consumenten verschuiven van spraak- en datacommunicatie naar intelligente en geïntegreerde informatiediensten die zijn toegesneden op specifieke scenario's, zoals Fiber to the Room (FTTR), intelligente cockpits, virtual-real fusion en laaggelegen economie. Bovendien is de industriële digitalisering een cruciale fase ingegaan, met problemen die zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde ontstaan. Aan de vraagzijde zijn er bijvoorbeeld moeilijkheden bij de integratie van diensten, hoge beheerkosten en belemmeringen voor diensteninnovaties. Hoe kunnen we aan de aanbodzijde een balans vinden tussen hoge eisen en lage kosten, gefragmenteerde scenario's en grootschalige toepassing, maar ook zware investeringen en trage verzilvering? Het goede nieuws is dat we, gedreven door dergelijke problemen, een uitweg vinden met technologische doorbraken en samenwerking. ICT herhaalt zich in een snel tempo, waarbij significante technologische innovaties regelmatig voorkomen, zoals 5G-Advanced, 6G, FTTR, 400G OTN, heterogene computing en moderne datacenters.

Dit is een tijdperk van data-explosie, met alomtegenwoordige maar duidelijke vereisten voor dataverwerking en -circulatie. Zoals u weet, is ChatGPT een verhit product dat wereldwijd de AIGC-boom heeft veroorzaakt. Er zijn ook uitdagingen bij het aanpakken van de vertraging van de wet van Moore, het dichten van de kloof met de Shannon-limiet, het nastreven van groene en duurzame groei en het garanderen van digitale veiligheid. Tegen deze achtergrond richt ZTE zich op belangrijke onderliggende technologieën, infrastructuur en toepassingen en bevordert de fysiek-digitale integratie, computer- en netwerkconvergentie (CNC) en een hogere efficiëntie van productie en transactie. Door dit te doen, willen we fygitaal DNA opbouwen voor snellere iteratie en innovatie, om uiteindelijk de hele samenleving opnieuw vorm te geven.

Wat de belangrijkste onderliggende technologieën betreft, is de topprioriteit het bereiken van doorbraken op het gebied van chipset, component en materiaal, en algoritme en architectuur. Ze vormen de basis van innovatie en bepalen hoe ver we kunnen gaan in capaciteits- en efficiëntieverbetering, evenals in grensverbreding en technologie-integratie . In dit opzicht onderneemt ZTE stevige stappen en levert consistente inspanningen om perfectie na te streven, zelfs bij het aanpakken van de moeilijkste uitdagingen.

Net als het brein van een mens of de motor van een auto, zijn chipsets een van de meest essentiële onderliggende technologieën, die rechtstreeks van invloed zijn op de prestaties, integratie en Power Usage Effectiveness (PUE) van een product. Op andere belangrijke gebieden, zoals computerfaciliteiten, 5G, datacenterswitches en terminals, zijn er hogere verwachtingen en eisen. Daarom hebben we innovaties en doorbraken gerealiseerd door verschillende maatregelen te nemen. Er worden bijvoorbeeld geavanceerde processen toegepast en er worden innovaties gemaakt op het gebied van domeinspecifieke architectuur (DSA), verpakkingen en systemisch ontwerp om de wet van Moore te verlengen. We introduceren ook heterogene computing om aan verschillende scenario's te voldoen en zo de prestaties en efficiëntie te verbeteren. Bovendien bereiken we hardwareversnelling op basis van DPU's en slimme NIC's, om voortdurend de co-optimalisatie van software en hardware te bevorderen.

Innovaties in componenten en materialen zoals nieuwe eindversterkers, filters, antenne-elementen en ontwerp voor warmteafvoer kunnen ook enorme waarde creëren. Neem als voorbeeld eindversterkers. Gebaseerd op de ETSI-standaard voor het meten van stroomverbruik, met een toename van 1% in de efficiëntie van de eindversterker, zal de totale PUE van de apparatuur stijgen met 1-2%, wat een grotere bandbreedte en een groter zendvermogen van basisstations mogelijk zal maken. Met voortdurende inspanningen op dit gebied heeft ZTE met de eindversterker een rendement bereikt dat 8% hoger is dan het industriegemiddelde. We gebruiken ook flexibele, optische backplanes voor 32-dimensionale Optical Cross-Connects (OXC's) om de architectuur van apparatuur te vereenvoudigen en gelijktijdig aanzienlijk de netwerkcapaciteit en -prestaties te verbeteren. Om het bereik uit te breiden en het penetratieverlies van millimetergolven te verminderen, heeft ZTE Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) gebruikt om de dekking, gebruikerservaring en implementatie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren.

Wat algoritme en architectuur betreft, maakt ZTE's 5G PowerPilot-oplossing de energiebesparing van draadloze netwerken mogelijk met 35%, en dit zal het stroomverbruik van één locatie verminderen tot slechts 5 watt in de slaapstand. Gebaseerd op het algoritme voor dynamische samenwerking tussen basisstations en RIS, verhoogt onze Dynamic RIS-oplossing de millimetergolfdekking met 30% en de gemiddelde downlinksnelheid met een factor zes. Bovendien kan onze gedistribueerde database-oplossing, GoldenDB, de prestaties en capaciteit van databases vertienvoudigen en 70% besparen op investeringen door de ontkoppeling van hardware en software.

Voor infrastructuur- en capaciteitsverbetering ligt de sleutel in het netwerk, de rekenkracht en de convergentie van computers en netwerken.

Om de netwerkprestaties te verbeteren, zet ZTE zich in voor het leveren van baanbrekende producten en oplossingen.

De geüpgradede UniSite-oplossing integreert lichtgewicht apparaten zoals de UBR-serie, A+P-serie en breedbandantennes, waardoor het gemakkelijk wordt om multi-mode en multi-band sites te implementeren.

De 5G TSN-oplossing biedt deterministische connectiviteit met "vijf 9s" beschikbaarheid, wat een latentie van minder dan 5 milliseconden en een jitter binnen microseconden in industriële scenario's garandeert.

Ons SBFD-systeem heeft de uplink-doorvoer verhoogd tot meer dan 1,4 Gbps, terwijl de end-to-end latentie is teruggebracht tot 4 milliseconden voor een enkele drager.

Geïntegreerde Sensing and Communication (ISAC) basisstations hebben de economie op lage hoogte een boost gegeven en slim transport tot realiteit gemaakt.

Onze RedCap-technologie voldoet aan de behoeften van IoT-scenario's met gemiddelde en hoge snelheid tegen lagere kosten, waardoor het toepassingsgebied van 5G aanzienlijk groter wordt.

De 400G OTN-oplossing maakt ultralangeafstandstransmissie mogelijk en bouwt de optische infrastructuur voor China's East-to-West Computing Resource Transfer Project.

De FTTR-oplossing biedt een gigabit-plus breedbandervaring voor het hele huis voor elk huishouden.

Op weg naar autonome netwerken van niveau 4 gebruiken we digitale tweelingen om mixed reality-ervaringen te creëren en intent-based netwerken te bouwen voor mens-machine-coördinatie, end-to-end verwerking binnen enkele seconden en closed-loop O&M tussen domeinen met zelfbediening -X-mogelijkheden.

Wat de rekenkrachtinfrastructuur betreft, levert ZTE een volledig assortiment server- en opslagproducten, waaronder servers voor algemeen gebruik, GPU-servers/intelligente computerclusters, door vloeistof gekoelde servers en all-flash en hybride flash-opslagproducten. Vloeistofkoeling met koude platen wordt toegepast om het stroomverbruik verder te verminderen. Indirecte verdampingskoeling, extreme vloeistofkoeling en AI-gestuurd beheer brengen de PUE van onze moderne datacenters terug naar 1,13. Met TECS Cloud Foundation (TCF), de gedistribueerde precisiecloud, worden computerresources uit cloud-, edge- en terminalniveau gehaald om multi-service-implementatie en on-demand planning mogelijk te maken.

Op het gebied van CNC en CPN heeft ZTE een one-stop ICT-oplossing ontwikkeld die edge cloud integreert. Het beschikt over een IaaS/PaaS-cloudtechnologiestack en ondersteunt zowel heterogene computing als uniforme planning, bouw en O&M van ICT-infrastructuur. Als zodanig heeft deze oplossing praktische richtlijnen geboden voor de evolutie van edge computing naar computing power-netwerken.

We onderzoeken ook actief computer- en netwerksynergie om een brug te slaan tussen de applicatielaag en de netwerklaag, zodat het netwerk servicebehoeften en rekenkrachtbronnen kan detecteren, rekenkrachtrouting kan implementeren en on-demand planning kan realiseren voor meerdere resourcepools .

Daarnaast bouwt ZTE een orkestratiecentrum met uniforme en open API's. Het maakt flexibel beheer mogelijk in multi-vendor- en multi-cloudomgevingen en zorgt voor kwaliteitsdiensten die "connectiviteit, computergebruik en digitale mogelijkheden" integreren. Op deze manier ontsluiten we niet alleen nieuwe kansen, maar versterken we ook de digitale transformatie van verschillende industrieën op een flexibele en kosteneffectieve manier.

Naarmate de industriële digitalisering versnelt, zien we een hogere productie- en transactie-efficiëntie.

Voor zijn partners blijft ZTE werken aan het verbeteren van de productie-efficiëntie.

In de slimme staalfabriek van Ansteel is onze URLLC-technologie voor afstandsbediening van machines toegepast op bovenloopkranen, waardoor een beschikbaarheid van "vijf 9s", een 100% hogere productie-efficiëntie en een verlaging van de arbeidskosten met 20% wordt bereikt.

In de slimme fabriek van Benxi Tool hebben we AI-aangedreven machinevisie geleverd, waardoor de precisie van de kwaliteitscontrole is verbeterd tot twee micron en de kosten met 15% zijn verlaagd.

Op AGV gebaseerde opslag en logistiek hebben flexibiliteit en lean management werkelijkheid gemaakt . Zo hebben we Gree geholpen om het automatiseringspercentage van het magazijn naar 60% te brengen en de omsteltijd te verkorten tot minder dan twee dagen. In de smart factory van JA Solar worden 24 uur per dag AGV's ingezet voor de geautomatiseerde distributie van silicium.

Met situationeel bewustzijn op basis van digitale tweelingen hebben we het beheer van personeel ter plaatse en de beveiliging voor Wonfull Petrochemical verbeterd.

Om de transactie-efficiëntie te verbeteren en om te zetten in marktwaarde, maken we volledige procesbewerking mogelijk met digitale technologie, dat wil zeggen informatiesilo's verwijderen en end-to-end data-interconnectie en intelligente analyse en matching mogelijk maken.

In samenwerking met China Telecom Sichuan heeft ZTE het 5G+ intelligente supply chain-demonstratieproject gelanceerd. Door de integratie van technologieën zoals automatische sortering, AGV's en RFID-labels, hebben we een digitaal distributiesysteem op maat gemaakt met one-stop-aankoop, direct-to-store-service, branchesamenwerking en een gestroomlijnde structuur. Met dit systeem wordt de leveringsefficiëntie met 50% verhoogd en de voorraad met 1/3 verminderd.

In de haven van Tianjin hebben we kadebesturing op afstand, geautomatiseerd rijden van containervrachtwagens, 5G intelligent tellen en intelligent on-demand stapelen, kwaliteitssortering en in real time sorteren van goederen mogelijk gemaakt. Door dergelijke inspanningen stijgt de algehele operationele efficiëntie met 20%.

In samenwerking met China Southern Power Grid hebben we netbesturings- en detectieknooppunten aangesloten op een grootschalig 5G-netwerk en in real time een hoogfrequente verzameling van stroomverbruikgegevens gerealiseerd via breedbandnetwerken. Deze oplossing heeft niet alleen slim energieverbruik en elektrische veiligheid mogelijk gemaakt, maar ook de efficiëntie van de stroomdistributie met een factor 2,7 vergroot en de toegang tot groene energie versneld.

Om ons beter aan te passen aan meer gediversifieerde en snel evoluerende scenario's, hebben we onlangs ZTE Digital Nebula 2.0 uitgebracht. Met een uniforme architectuur en een schaalbaar ontwerp kan deze oplossing de aanpasbaarheid aan meerdere industrieën verbeteren, meer potentieel ontsluiten en de productie- en transactie-efficiëntie verder verbeteren. Tot slot zal het verschillende industrieën helpen om datagestuurde efficiëntieverbeteringen te realiseren, flexibiliteit op te bouwen door domeinoverschrijdende samenwerking en vertrouwen te vergroten op basis van openheid en transparantie.

Fygitaal DNA zal uiteindelijk bijdragen aan een menselijke samenleving die welvarender is. Met een wetenschappelijke overtuiging en een mensgerichte geest maakt ZTE gebruik van digitale infrastructuur en AI om duurzame groei voorgoed te katalyseren en te stimuleren. Door specifiek

digitale inclusie te bevorderen, helpen we de digitale kloof over de hele wereld te dichten en zorgen we voor een eerlijke verdeling van sociale middelen.

Met digitale mogelijkheden streven we ernaar om kennisgrafieken te bouwen voor de hele menselijke samenleving, om onze culturen levend te houden.

Met innovatieve technologieën zetten we ons in om samen met wereldwijde partners tot een meer evenwichtige, groene en koolstofarme ontwikkeling te komen.

We hebben de rotsvaste overtuiging dat de menselijke beschaving en technologie elkaar zullen aanvullen en ons naar een betere toekomst zullen leiden.

In een ongekend tijdperk waarin we nu leven zijn we allemaal getuige van en maken we historische veranderingen mogelijk. Als digital native bedrijf zet ZTE zich in voor full-stack, all-domain en full-cycle DICT-innovaties. Als aanjager van de digitale economie zullen we ons altijd houden aan de bedrijfsfilosofie van "Eenvoud, flexibiliteit en openheid voor win-win". Samen met exploitanten, industrie- en ecosysteempartners streven we naar het bouwen van een digitaal en intelligent ecosysteem voor gedeeld succes, en zullen we altijd onze rol spelen bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Dank u.

