ZTE, China Mobile e NR Electric conquistam prêmio Market Development de 2022 da GTI

SHENZHEN, China, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante fornecedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que conquistou o prêmio "Market Development Award" de 2022 da GTI por sua 5G TSN Deterministic Network for Green Power Grid (rede determinística 5G TSN para redes elétricas ecológicas), que foi projetada e desenvolvida em conjunto com a China Mobile e a NR Electric.

No campo de redes elétricas, as emissões de gases de efeito estufa são enormes, e o uso eficiente de novas energias limpas, como energia eólica e solar, é um meio eficaz de alcançar o "pico de emissão e a neutralidade de carbono". No entanto, a energia eólica e a energia solar são facilmente afetadas pelo clima e pelas regiões, trazendo desafios para a integração de novas energias na rede. Consequentemente, são necessárias medições precisas, controle e interação em tempo real quando o mecanismo de rede móvel convencional não pode atender aos requisitos rigorosos de rede do setor de energia.

Para resolver esse problema, a ZTE lançou a solução Time Promise Communication (TPC), que integra controle preciso de 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA relacionado a redes sensíveis ao tempo, conforme definido pelo 3GPP Release 16. A solução TPC combina software e hardware para resolver efetivamente a latência e a instabilidade da rede causadas por conflitos de tráfego. Ela é combinada com a tecnologia de fatiamento para reduzir a latência de ponta a ponta do 5G, garante a determinação da rede de comunicação e satisfaz os requisitos de confiabilidade muito alta da rede elétrica.

Em vez de cabos ópticos, a solução TPC permite o acesso flexível ao último estágio do processo, reduzindo significativamente os custos de construção da rede de comunicação. A solução pode ser amplamente utilizada em cenários de rede elétrica, como proteção diferencial de energia, automação de distribuição de energia, tecnologia de medição fasorial (PMU) e programação precisa de carga de rede. A solução acelera a implantação de novas energias, como energia solar e eólica, obtém uma coordenação eficiente do armazenamento de energia e ajuda o setor de energia a atingir objetivos estratégicos de "pico de emissões e neutralidade de carbono."

A GTI se dedica à construção de uma plataforma global de tecnologia de comunicação e à promoção de um ecossistema próspero. A cúpula da GTI de 2022, com o tema "5G & Descarbonization", focou na situação atual e na estratégia de desenvolvimento do 5G, bem como no papel que a inovação tecnológica desempenhará no alcance da meta de carbono neutro e no carbono zero líquido. Este prêmio é altamente reconhecido nas áreas de inovação da tecnologia de 5G, capacidade de produto de ponta a ponta e verificação de arquitetura de rede.

Este prêmio também verifica os altos valores de aplicação e as amplas perspectivas da tecnologia 5G TSN. A ZTE e a China Mobile promoverão a maturidade da solução TPC juntamente com a evolução da tecnologia R17. A solução TPC pode ser amplamente utilizada no campo da Internet industrial, incluindo aplicações em setores-chave, como energia, indústria, logística e saúde, para melhorar significativamente a produtividade industrial, a eficiência operacional e acelerar as inovações nos negócios do 5G.

A ZTE realizou uma cooperação profunda com parceiros do setor para alcançar uma integração estreita de TI e TO, ajudar as empresas a alcançar uma produção flexível, melhorar a eficiência do uso de recursos e construir um ecossistema industrial ecológico e de baixo carbono.

FONTE ZTE Corporation

