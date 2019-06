ZTE demonstra sua preparação completa para uso comercial ponta-a-ponta do 5G no MWC Shanghai 2019

SHENZHEN, China, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), provedora líder de soluções de tecnologia para telecomunicações, empresas e consumidores para a Internet móvel, apresenta seus mais recentes desenvolvimentos comerciais de tecnologias 5G ponta-a-ponta no Mobile World Congress (MWC) Xangai 2019, que terá início em 26 de junho de 2019.

A ZTE se concentrará no princípio de "Habilitar a rede 5G com quatro operações básicas de aritmética - adição, subtração, multiplicação e divisão", e apresentará as mais recentes conquistas e séries de terminais 5G nos campos da solução 5G ponta-a-ponta, cobertura completa 5G e 4G, implementação comercial de 5G, inteligência de rede IA, rede on-demand, ecologia aberta 5G e aplicações industriais. A ZTE entrega uma mensagem para o mundo: A empresa está pronta para o uso comercial completo ponta-a-ponta na era 5G.

A ZTE está comprometida a construir uma rede 5G ideal para operadores, aderindo ao princípio "adição, subtração, multiplicação e divisão".

Subtração: Com o objetivo de construir uma "rede suprema simples", a solução de site minimizado UniSite fornece soluções diferenciadas de correspondência para vários cenários, como áreas urbanas densas, áreas internas, ruas quentes, áreas urbanas gerais e túneis ferroviários de alta velocidade. O Ultra-band Radio (UBR) integra três bandas de frequências principais: 900 M , 1800 M e 2100 M , de modo que o número de equipamentos do local seja reduzido em 2/3. Junto com o combinador interno RRU, a antena única pode fornecer a implementação de Sub3GHz em banda de frequência múltipla 2/3/4/5G para alcançar a implementação de antena mais simples.

Orientada para a coexistência de longo prazo e a evolução integrada do 4/5G, está sendo lançada a primeira estação base do setor que tem suporte tanto ao modo dual 4/5G como ao modo dual 5G NSA&SA. Ou seja, um conjunto de redes de hardware de 3 modos ajuda o operador a obter um desenvolvimento no longo prazo.

Além disso, para atender ao requisito das operadoras de compartilhamento e construção conjunta, a estação base de largura de banda dual de 200 MHz e alta integração será lançada para economizar o investimento geral na rede e acelerar o uso comercial do 5G.

Para integrar a arquitetura de rede de forma simples, a ZTE lançou uma plataforma BBU de TI para todos os padrões de grande capacidade, com suporte a integração de redes multimodo e evolução a longo prazo com a banda de base mais simples.

O primeiro 5G Common Core comercial da indústria também está sendo lançado pela ZTE. Tem suporte a integração total 2/3/4/5G/fixa e acesso total, 3GPP R15 SA e NSA, e economiza 40% de investimento para a operadora.

Além disso, uma rede de transporte simplificada e flexível está sendo construída. As camadas de rede são simplificadas com o produto multifuncional altamente integrado. A arquitetura de protocolo tradicional é simplificada de seis camadas para quatro, para que o fornecimento de serviços seja implementado rapidamente. Várias tecnologias inovadoras de automatização de rede são empregadas para obter uma rápida localização de falhas.

O chip 3-em-1 desenvolvido pela própria empresa integra FlexE, NP (Network Processor) e SA (Switching Access) para reduzir o consumo de energia do equipamento em mais de 40% por Gbit.

Adição: +MEC para atingir ativação edge; +IA para adicionar inteligência à rede. ZTE MEC conta com suporte a acesso integrado de redes fixas e sem fio, bem como sistemas múltiplos 4G/5G/WiFi, oferecendo capacidade de detecção sem fio aberta para aplicativos industriais 5G. A plataforma de nuvem dual-core melhora muito a utilização de recursos.

A série completa de servidores MEC da ZTE pode atender diferentes cenários de aplicativos e suportar aceleração de hardware para atender aos requisitos de latência ultrabaixa e largura de banda muito alta dos serviços edge e reduzir o consumo de recursos da CPU e os requisitos de emissão de carbono.

A série de AI Engine desenvolvida pela ZTE foi aplicada em cenários totalmente 5G para alcançar zero touch, rápida localização de falhas e auto-otimização de rede, bem como permitir uma rede sem fio de evolução autônoma baseada em IA.

Divisão: Para permitir a reutilização da rede, redução dos custos de construção de rede e organização e método, diminuição dos erros de versões de aplicativos e aumentar a velocidade on-line, a ZTE faz uso total do fatiamento da rede. O Slice Store 5G da ZTE pode ser personalizado e ajustado sob demanda. Possui a capacidade de servir a vários clientes verticais ao mesmo tempo e permite milhares de serviços em uma rede.

Multiplicação: A rede 5G é multiplicada pela indústria vertical. Combinada com inteligência artificial, computação em nuvem, big data, computação edge e a Internet das coisas, o 5G é aplicado a todos os setores verticais para expandir o novo oceano azul dos serviços 5G.

Com a emissão de licenças comerciais 5G na China, a ZTE e as três principais operadoras iniciaram a construção da rede. No MWC Shanghai 2019, a ZTE apresentará várias tecnologias 5G nos estandes das três grandes operadoras, como uma demonstração MIMO multiusuário em um ambiente completo de rede 5G comercial, demonstração de vídeo 4K HD de 16 canais mmWave 5G, direção remota não tripulada, robô remoto de controle preciso, comunicação holográfica 5G+AR e interação no espaço virtual, e celulares 5G de várias marcas jogando jogos na nuvem no equipamento comercial ZTE da nova interface aérea 5G.

Fora da sala de exposições, a ZTE trará experiências de serviço, como transmissão ao vivo de 8K VR e 16 canais de vídeo HD. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ZTE em Xangai também estará aberto aos clientes para uma visita. Vai focar em seis grandes aplicativos industriais 5G, incluindo transmissão ao vivo extremamente clara 5G+8K, análise de vídeo 5G completa, robô de patrulha 5G, controle inteligente de água 5G, Class VR (educação) e plataforma de AR autodesenvolvida, esperando para que os clientes comecem a jornada pela inovação do 5G.

Além disso, a ZTE apresentará uma série de dispositivos de terminal 5G diversificados, incluindo o 5G Smartphone, 5G Indoor Router, 5G Outdoor Router, 5G Mobile Wi-Fi Router, 5G Ethernet Box, 5G Module e assim por diante no MWC Shanghai 2019 pela primeira vez.

A ZTE está comprometida em impulsionar a transformação digital de toda a indústria e capacitar a conectividade inteligente. O ZTE Axon 10 Pro 5G e o ZTE 5G Indoor Router MC801 permitem que os consumidores adquiram incríveis experiências 5G AR, jogos na nuvem, vídeo 4K e velocidades ultrarrápidas, bem como transmissões 5G+8K ao vivo extremamente claras, análise de vídeo 5G completa, robô de patrulha 5G, sistema de cooperação remota XR na nuvem, Class VR (educação) e cenários de aplicações industriais mais encorajadores em uma rede 5G no MWC Shanghai 2019, que apresentam a experiência atualizada de Internet móvel baseada na cobertura total, grande conexão e baixa latência da era 5G.

Ao mesmo tempo, a ZTE está implementando seu portfólio de IoT, projetado para três categorias verticais: "Indivíduos, Veículos e Residências". O portfólio desenha a imagem futura de uma vida mais inteligente para segurança pessoal, casa inteligente, viagem inteligente, rastreamento de veículos e ativos, assistentes de voz, roteadores mesh, T-Box, soluções de rede para carro C-V2X (celular veículo-para-tudo) e muito mais.

O ZTE Axon 10 Pro 5G foi anunciado na China, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Finlândia e Áustria no primeiro semestre de 2019. Já está disponível na Finlândia e nos Emirados Árabes Unidos. Juntamente com as concessões de licenças 5G na China, a ZTE Axon 10 Pro 5G estará disponível em breve para os consumidores em julho na China.

Além disso, no painel oficial MWC Shanghai, a ZTE compartilhará suas opiniões sobre como alcançar uma situação ganha-ganha na era 5G através da inovação 5G, e em terminais 5G, nova energia, aplicativos inovadores 5G MEC, modelo e operação de negócio de corte de rede 5G, IA que permita estratégias de construção de redes 5G e 5GC.

Às 14h30 do dia 26 de junho, no Kerry Hotel Pudong, a ZTE realizará o Fórum de Desenvolvimento da Indústria 5G para discutir a colaboração da indústria 5G com organizações, operadoras e parceiros do setor, em uma tentativa de promover a inovação e a tecnologia 5G.

Comprometida em promover a implementação comercial da 5G, a ZTE cooperou com mais de 60 operadoras de 5G no mundo. A ZTE tem mais de 200 parceiros estratégicos, abrangendo manufatura inteligente, novas mídias, Internet de Veículos e rede inteligente. Totalmente capaz de fornecer soluções 5G ponta-a-ponta, a ZTE está pronta para trabalhar em estreita colaboração com os parceiros da indústria para promover ativamente os aplicativos e as práticas de serviços 5G, para facilitar a transformação digital de indústrias verticais.

Sobre a ZTE

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia M-ICT da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos clientes inovações integradas ponta-a-ponta para oferecer excelência e valor à medida que convergem os setores de telecomunicações e tecnologia da informação. Negociada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos para mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE dedica 10% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento e assume papéis de liderança em organizações internacionais de definição de padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é membro do Pacto Global da ONU. Para mais informações, visite www.zte.com.cn.

Contato para a Imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

FONTE ZTE Corporation

Related Links

http://www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation