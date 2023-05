ZTE divulga Relatório de Sustentabilidade de 2022

A ZTE se dedica a moldar um futuro sustentável por meio da inovação digital.

O relatório mostra as extraordinárias conquistas e os planos futuros de implementação da estratégia "Driver of Digital Economy" da ZTE, cumprindo as responsabilidades sociais corporativas.

SHENZHEN, China, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, divulgou hoje seu muito aguardado Relatório Anual de Sustentabilidade de 2022. Este relatório abrangente mostra as extraordinárias conquistas e os planos futuros de implementação da estratégia "Driver of Digital Economy" da ZTE, cumprindo as responsabilidades sociais corporativas, apoiando a transformação digital da sociedade, defendendo o desenvolvimento sustentável, contribuindo para comunidades globais e promovendo a governança corporativa. Demonstrando seu compromisso com a transparência e a responsabilidade, a ZTE vem publicando voluntariamente seu relatório de sustentabilidade para o público todos os anos desde 2009, um histórico excepcional de quinze anos consecutivos.

Aprofundando a inovação tecnológica para promover o desenvolvimento da economia digital global de alta qualidade

No ano de 2022, o cenário político e econômico global continuou sendo complexo, caracterizado por várias pressões, desafios e incertezas. No entanto, em meio a essas circunstâncias, a digitalização emergiu como um elemento crucial. Reconhecendo o significado desta era digital, a ZTE se concentrou em melhorar ainda mais os seus recursos de inovação tecnológica. Com a utilização da sua expertise, a ZTE assumiu o compromisso de contribuir com a transformação digital global por meio do desenvolvimento e fornecimento de produtos e soluções inovadores de tecnologia da informação e comunicação.

Xu Ziyang, diretor executivo e CEO da ZTE, enfatizou no relatório que "A ZTE continuará desempenhando seu papel de incentivadora da economia digital e se esforçando para atingir a excelência, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios mais difíceis. Com maior determinação, nos uniremos a parceiros de todo o setor para inovar, contribuir para o crescimento econômico de alta qualidade e transformar o planeta um lugar melhor para todos".

O relatório destaca o compromisso da ZTE com a inovação independente e seu foco em avanços tecnológicos. Até o fim de 2022, a ZTE havia acumulado mais de 85 mil pedidos de patentes globais, com aproximadamente 43 mil patentes autorizadas ao longo dos anos. Um relatório publicado pela JLL, uma empresa global de gestão de investimentos, reconhece a ZTE como uma empresa líder na implementação global de patentes, e a empresa está ativamente envolvida nos esforços de pesquisa e padronização da tecnologia 5G em escala global.

Como líder na revolução digital, a ZTE continua comprometida em promover o progresso e capacitar vários setores, desempenhando um papel fundamental na formação de um novo ecossistema digital. Em 2022, a ZTE fez parceria com mais de 500 empresas em 15 setores, incluindo manufatura industrial, metalurgia e aço, mineração, energia, transporte e grandes empresas. Por meio da implementação de soluções inovadoras, a ZTE facilitou mais de cem iniciativas de transformação digital, levando ao desenvolvimento de vários projetos importantes de sucesso. Esses esforços agilizaram significativamente a transformação digital geral e o avanço da sociedade.

Praticando ativamente estratégias de baixo carbono para um futuro sustentável

A ZTE está profundamente comprometida com o conceito de desenvolvimento verde e participa ativamente da transição global para uma economia descarbonizada. A empresa se esforça para capacitar vários setores com medidas de economia de energia e redução de emissões de carbono, ajudando-os a adotar ações de desenvolvimento verde rapidamente. A empresa tem o objetivo de avançar em direção a um futuro sustentável com uma abordagem verde e de baixo carbono.

No relatório, Xie Junshi, vice-presidente executivo e diretor de operações da ZTE, afirmou que "Com o cumprimento da estratégia de baixo carbono, a ZTE continua avançando em direção a um futuro verde para a economia digital. Com nossa meta estabelecida de neutralidade de carbono, formamos uma equipe de nível corporativo e promovemos o avanço sistemático de dez grandes iniciativas de redução de carbono".

A ZTE pavimenta o caminho da economia digital por meio de quatro dimensões principais: operações corporativas verdes, cadeia de suprimentos verde, infraestrutura digital verde e capacitação de uma indústria verde. A empresa fortalece continuamente seus esforços em economia de energia e redução de emissões de carbono durante toda a produção e nas operações, o que permite que as operadoras estabeleçam redes ecológicas e de baixo carbono abrangentes.

Em 2022, ao mesmo tempo em que manteve o crescimento do faturamento, a ZTE Corporation atingiu uma redução de 7,48% nas emissões de gases de efeito estufa em relação ao ano anterior (escopo 1, 2 e 3). A empresa também atingiu uma redução de mais de 14% no consumo de energia por unidade de produtos vendidos e uma redução da 4,9% nas emissões totais de produtos vendidos e usados. A ZTE implementou iniciativas como a "5G-to-Manufacture 5G" e de fábricas escuras (automatizadas) para fabricar seus produtos, resultando em uma redução da 9,3% nas emissões de dióxido de carbono por unidade para produtos 5G fabricados e uma redução de mais de 7,13% no consumo de eletricidade em comparação com o ano anterior.

Além disso, a ZTE desenvolve ativamente soluções de energia digital, como nuvem de energia por IA, geração de energia verde e armazenamento inteligente de energia para agilizar a jornada em direção à neutralidade de carbono. Por meio da colaboração com mais de 500 parceiros do setor, a ZTE explora o desenvolvimento tecnológico para economizar energia, reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência operacional, promovendo a aceleração da transformação digital em vários setores.

Como provedora de infraestrutura, a ZTE sempre se esforçou ativamente para contribuir para a melhoria dos aspectos social e ambiental. Em 2022, a ZTE recebeu uma classificação "A-" da organização global de pesquisa de informações ambientais, o Carbon Disclosure Project (CDP), por seu extraordinário desempenho em mudanças climáticas. A ZTE também recebeu o "Prêmio de Liderança Ambiental" do CDP da China em 2022 em reconhecimento às suas conquistas. Além disso, em 2022, a empresa recebeu a Declaração de Verificação de Gases de Efeito Estufa ISO 14604-1: 2018 da SGS, tornando-se uma das primeiras empresas do setor de telecomunicações da China a adotar e implementar essa norma.

Em 24 de maio, a ZTE anunciou sua participação na "Science-Based Targets Initiative" (SBTi), (Iniciativa Metas Baseadas na Ciência) e realizou uma cerimônia de assinatura do compromisso. Em conformidade com as diretrizes da iniciativa, a ZTE estabelecerá metas de redução de emissões baseadas na ciência no curto prazo e se esforçará para atingir zero emissões líquidas no longo prazo. No período de 5 a 10 anos, o objetivo da ZTE é atingir reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa de acordo com a meta de limitar a elevação da temperatura a 1,5 °C e, por fim, atingir zero emissões líquidas no mais tardar até 2050.

Como defensora do desenvolvimento verde, a ZTE promove ativamente iniciativas de economia de energia e de redução de emissões. Com a utilização da sua avançada expertise e vantagens em tecnologia da informação e comunicação, a empresa colabora com parceiros com ideias semelhantes para implementar iniciativas verdes e de baixo carbono. Por meio desses esforços, o objetivo da ZTE é incentivar toda a cadeia da indústria a atingir as metas de neutralidade de carbono e contribuir para um futuro sustentável.

Adotando a abertura e a transparência, fortalecendo juntos o crescimento dos parceiros de ecossistema.

A ZTE assumiu o compromisso de oferecer produtos e serviços seguros e confiáveis à indústria e aos clientes. A empresa analisa continuamente as normas de segurança do setor e se esforça para ganhar o reconhecimento e a confiança externa por meio de uma abordagem aberta e transparente. A empresa foi a primeira do mundo a obter a certificação de segurança do German Federal Office for Information Security (BSI) NESAS CCS-GI. A ZTE também obteve certificações e auditorias de vários sistemas de gestão, incluindo ISO 9001, TL 9000, QC 080000, ESD, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 22301. As certificações abrangem vários importantes centros de pesquisa e desenvolvimento e bases de fabricação, com um escopo de produtos que abrange as principais categorias de produtos da empresa.

Além disso, a ZTE se dedica a aprimorar a gestão de responsabilidade do fornecedor e implementar práticas de compras responsáveis. Por meio da certificação em responsabilidade social corporativa (RSC) de fornecedores, avaliação de risco, auditorias no local e treinamento para capacitação, a empresa incentiva os fornecedores a estabelecer e operar efetivamente sistemas de gestão de RSC. Em 2022, em conformidade com a estratégia global de neutralidade de carbono da empresa, a ZTE iniciou auditorias de carbono de fornecedores, realizando auditorias em 109 fornecedores, e colaborou com parceiros fornecedores para promover o crescimento e o desenvolvimento mútuos.

Tecnologia pioneira para melhorar a sociedade, cumprindo a responsabilidade social corporativa.

Como uma empresa global, a ZTE tem mantido princípios de desenvolvimento sustentável e cumprido ativamente sua responsabilidade social corporativa há muito tempo, disseminando amor e responsabilidade para vários países de todo o mundo. A empresa ajudou pessoas de todo o mundo a atingir o desenvolvimento sustentável, demonstrando seu compromisso e dedicação como uma empresa multinacional.

Desde a sua criação, a ZTE Foundation implementou mais de 157 projetos filantrópicos em educação, saúde, redução da pobreza e muito mais, beneficiando mais de 100 mil pessoas. Até o fim de 2022, um total de 8.063 funcionários voluntários registrados haviam contribuído com 19.746.5 horas de trabalho voluntário. Por seis anos consecutivos, a ZTE Foundation recebeu uma pontuação perfeita no China Foundation Transparency Index (FTI). Além disso, a empresa teve a honra de receber prêmios como "Dez melhores organizações filantrópicas" e "Dez melhores projetos inovadores" do programa Touching Shenzhen Care Action, em reconhecimentos às suas extraordinárias contribuições para a comunidade.

No futuro, a ZTE continuará comprometida em promover o conceito de desenvolvimento sustentável em todo o mundo, buscando a coexistência harmoniosa com a sociedade, o meio ambiente e as partes interessadas. Por meio da promoção da colaboração com parceiros do setor, a ZTE explorará ativamente novas oportunidades e pavimentará o caminho para um futuro sustentável. Com a inovação digital, a empresa tem como objetivo promover um crescimento inclusivo e inspirador, para finalmente criar um mundo mais brilhante e sustentável.

Para obter a versão completa do Relatório de Sustentabilidade da ZTE de 2022, baixe o documento usando o link.

Para obter mais informações sobre o Relatório de Sustentabilidade da ZTE 2022, siga o link.

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas. Seu portfólio abrange todas as séries de serviços sem fio, wireline, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população do mundo, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e a possibilitar a conectividade e a confiança em todos os lugares. A ZTE está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong e de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SIGA-NOS:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube https://www.youtube.com/@ZTECorporation

CONSULTAS DA MÍDIA:

ZTE Corporation

Comunicações

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation