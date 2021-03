ZTE é classificada entre as 3 maiores empresas do mundo em liderança sustentável em patentes essenciais padrão de 5G declaradas para o ETSI

SHENZHEN, China, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma das maiores provedoras internacionais de soluções tecnológicas de internet móvel para o setor de telecomunicações, empresas e consumidores, foi incluída entre as 3 maiores do mundo por sua liderança sustentável em patentes essenciais padrão (Standard-Essential Patents - SEP) de 5G declaradas para o ETSI (Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações), de acordo com o último relatório "Quem está liderando a corrida de patentes de 5G?" publicado em 16 de fevereiro pela IPlytics, uma ferramenta de inteligência de mercado para analisar tendências tecnológicas, desenvolvimentos de mercado e a posição competitiva de uma empresa.

Com cada vez mais empresas declarando propriedade de patentes essenciais padrão (SEPs) para os padrões de 5G, é crucial acompanhar os números de requisições dos líderes de patentes em conectividade. De acordo com o relatório, a próxima revolução industrial verá a crescente convergência tecnológica, uma vez que as tecnologias de conectividade são gradualmente integradas em produtos mecânicos, e o mundo testemunhará a importância crescente da tecnologia 5G em outros setores onde fábricas inteligentes, residências inteligentes, medidores inteligentes e até mesmo dispositivos médicos inteligentes dependerão da Conectividade 5G.

A ZTE, tendo a propriedade intelectual como uma das principais estratégias para o desenvolvimento da empresa, estabeleceu um sistema de gestão completo de propriedade intelectual e desenvolveu uma política de operação de patente de acordo com suas próprias características. O módulo de negócios de propriedade intelectual da empresa abrange várias direções centrais de negócios, como armazenamento de ativos de propriedade intelectual, operação e controle de risco. Apoiada em seu layout de patentes de alta qualidade para inovação tecnológica, a empresa tem o compromisso de alcançar benefícios de inovação sustentável e vantagens competitivas nos mercados nacional e internacional, oferecendo os produtos mais inovadores e os melhores serviços aos seus clientes.

Desde a primeira solicitação de patente no exterior, a ZTE implementou patentes em mais de 55 países e regiões nos últimos 20 anos. Até o final de 2020, a empresa já registrou mais de 80.000 pedidos globais de patente e tem cerca de 36.000 patentes concedidas ativamente em todo o mundo, com 4.270 delas sendo solicitações de patente de chipset e mais de 1.800 concedidas.

Além disso, a ZTE é um grande contribuidor e participante na pesquisa de tecnologia e no desenvolvimento de padrões na arena 5G global, e também tem a configuração dual-chairman na 3GPP. A empresa obteve avanços em posições de liderança de 3GPP, a organização padrão de comunicação mais importante do mundo, com a configuração "dual-chairmanship". Também é membro de mais de 70 organizações internacionais de padronização, incluindo ITU, 3GPP, ETSI, IEEE, NGMN e CCSA e, ao mesmo tempo, atua como membro do Conselho da GSA, ETSI e outras organizações. Até o momento, mais de 60 especialistas da ZTE têm servido como presidentes e relatores nas principais organizações internacionais de padronização em todo o mundo, enviando mais de 100.000 artigos de pesquisa e propostas de padronização no total.

